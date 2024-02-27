مسقط: أعلن البنك الوطني العماني عن عرض حصري لعملائه للفوز بواحد من 20 هاتف أيفون 15 عند إجراء المعاملات عبر تطبيق الخدمة المصرفية من البنك الوطني العماني حتى 4 مارس 2024. وعبر هذه الخطوة يسعى البنك الوطني العماني إلى تشجيع العملاء على استخدام الخدمات الرقمية وتحفيز التحول الرقمي انسجاما مع مستهدفات رؤية عمان 2040.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي بن سالم الشكيلي، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات والقنوات الرقمية في البنك الوطني العماني: "يعد التحول الرقمي أحد ركائز إستراتيجيتنا ويعكس هذا العرض الفريد من نوعه التزامنا بتسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز كفاءتها ليحقق عملائنا الاستفادة المثلى منها. ويهدف العرض إلى التشجيع على إجراء المعاملات غير النقدية والتحول إلى نمط حياة رقمي. وسُعدنا بتقديم هذه العرض لترسيخ التزامنا بدعم مستهدفات رؤية عمان 2040، الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي قائم على الابتكار. ونشجع عملائنا على اغتنام هذه الفرصة ليكونوا جزءًا من رحلة التحول الرقمي في سلطنة عمان مع البنك الوطني العماني".

ولاستهداف كافة أطياف المجتمع ومنح الجميع فرصة الفوز يتيح البنك هذا العرض لجميع المقيمين في السلطنة، ويمكن للعملاء الجدد فتح حساب لدى البنك الوطني العماني عبر تطبيق الخدمة المصرفية والاستمتاع بخدمات مخصصة تتماشى مع أهدافهم المستقبلية. يمكن للمشاركين مضاعفة فرص الفوز من خلال استخدام الخدمات التي يقدمها التطبيق والتي تشمل فتح الحساب، وتنشيط التطبيق، والتحويلات المحلية، وعمليات تعبئة رصيد الهاتف النقال، ومدفوعات رمز الاستجابة السريعة، ودفع فواتير الخدمات، والسحب بدون بطاقة، وتحويلات المحفظة، وطلبات كشوفات الحساب الإلكترونية، وتحويل المشتريات إلى خطة الأقساط الشهرية الميسرة، وطلبات دفتر الشيكات، واستبدال نقاط المكافآت.

وللمشاركة في العرض الذي يستمر لغاية 4 مارس 2024 يمكن للعملاء تحميل تطبيق الخدمة المصرفية من البنك الوطني العماني وإجراء أي من الخدمات المذكورة سابقا والحصول على فرصة الفوز بواحد من 20 جهاز أيفون 15.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الوطني العماني يسعى إلى تحفيز التحول الرقمي وتبني حلول مبتكرة بهدف دعم جهود السلطنة الرامية إلى دفع عجلة التطور. ولعرفة المزيد حول حسابات البنك الوطني العماني والمنتجات والعروض الحصرية يمكنكم زيارة الموقع الرسمي للبنك www.nbo.om.

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