إنتاج وتوريد أكثر من 720 كيلومتراً من الأنابيب العازلة

أكثر من 300 متعامل محلي وعالمي وإنجاز أكثر من 200 مشروع داخل وخارج الإمارات

شبكة روبوتات تدير عمليات الإنتاج في المصنع بتقنيات تصنيع عصرية

دبي – الامارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم عن الانجازات الصناعية النوعية التي سجلتها شركة «إليبس» إحدى الشركات التابعة لها والرائدة في الحلول الحرارية المبتكرة والمصنعة للأنابيب العازلة خلال الأعوام الـ 15 الماضية، حيث تم إنتاج وتوريد أكثر من 720 كيلومتراً من أنظمة الأنابيب مسبقة العزل لأكثر من 300 متعامل من الاسواق المحلية والعالمية، كما أنجزت الشركة أكثر من 200 مشروع داخل وخارج الإمارات.

جاء إعلان «إمباور» عن تلك النتائج الباهرة إحتفالاً بمرور 15 عاماً على انطلاق عمليات «إليبس» من جبل علي بدبي، لتمثل قصة نجاح أخرى في سجل نجاحات الشركات العالمية التي تتخذ من الامارات مقراً لعملياتها الاقتصادية، وبذلك تصبح «إليبس» في صدارة الشركات في مجال تصنيع الأنابيب المعزولة الا انها تعد الشركة الأولى والوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط التي لا تستخدم اية مواد تتسبب في انبعاثات الكربون في عملياتها الانتاجية والتصنيعية مما أهلها لنيل شهادات آيزو في أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO45001)، وفي نظام الإدارة البيئية (ISO14001) ونظام إدارة الجودة (ISO9001) وشهادة «يورو هيت آند باور» ((EUROHEAT & POWER التي تُمنح وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقييم جودة الأنابيب، إلى جانب تجديد التزامها بمواصفات الشبكة الأوروبية الدولية لتبريد وتدفئة المناطق الى جانب عدة شهادات من المنظمة الدولية للمعايير.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة «إليبس»: توسعت «إليبس» خلال 15 عاماً ونجحت في تصنيع الأنابيب العازلة من دون أي خلل في نظام الإنتاج خلال كل الفترات السابقة والحالية وتم توريدها الى أسواق عدة، من أبرزها أسواق سلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر وجمهورية مصر العربية، ومضت قدما لتستحق بجدارة علامتها التجارية المرموقة والموثوقة في انتاج وتوريد الأنابيب العازلة والتي تخدم بالدرجة الأولى مشاريع تبريد المناطق.

وأوضح بن شعفار أن طموحات الشركة كبيرة وهي مصممة على أن تصبح المزود الأول والأكبر لكل شركات تبريد المناطق الاقليمية وللشركات العاملة في مجالات النفط والغاز في المنطقة، وتحقيق أعلى درجات الاستدامة وتقديم الخدمة الأفضل للمتعاملين معها.

يقع مصنع "إليبس" في منطقة جبل علي الصناعية وهو الأكبر على مستوى الامارات وتبلغ مساحته قرابة مليون قدم مربع ويضم أحدث ما توصلت إليه تقنيات التصنيع التي تديرها الروبوتات وتتميز منتجاته بمواصفات عزل حراري تلبي اعلى معايير كفاءة استخدام الطاقة فضلا عن استخداماتها في مشاريع النفط والغاز ومشاريع الطاقة الشمسية والبحرية والصناعية.

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