· أول اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال يتم الإعلان عنها بعد إطلاق منصة التسويق والتداول العالمية المتكاملة للغاز الطبيعي المسال التي أسستها "أدنوك" و"XRG"

· الاتفاقية ترفع نسبة التزامات البيع طويلة الأمد لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 90% من طاقته الإنتاجية البالغة 9.6 مليون طن سنوياً، مع الالتزام بما يقارب 23% منها لعملاء يابانيين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة / طوكيو، اليابان : أعلنت "أدنوك" اليوم عن توقيع اتفاقية بيع وشراء لمدة 15 عاماً مع شركة "إنبيكس كوربوريشن" (إنبكس)، أكبر شركة يابانية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، لتوريد مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس.

تم الإعلان عن الاتفاقية خلال زيارة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "أدنوك"، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، إلى اليابان، حيث يترأس وفداً من "أدنوك" لعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات قطاع الأعمال الياباني، بهدف تعزيز الشراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة بين دولة الإمارات واليابان، والبناء على ستة عقود من التعاون القائم على الثقة.

وبهذه المناسبة، قال ناصر المهيري، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة بالإنابة في "أدنوك"، ورئيس مجلس إدارة شركة الرويس للغاز الطبيعي المسال: "تُعد اتفاقية البيع والشراء مع "إنبكس" أول اتفاقية طويلة الأمد للغاز الطبيعي المسال بعد إطلاق منصة التسويق والتداول العالمية المتكاملة للغاز الطبيعي المسال التي أسستها كل من ’أدنوك‘ و’XRG‘ مؤخراً، بما يؤكد على جهودنا لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز المرونة التجارية لعملائنا. وتستند هذه الاتفاقية إلى شراكة ’أدنوك" الممتدة لعقود مع اليابان في مجال الطاقة، وتساهم في تسريع تسويق إنتاج مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وتؤكد ثقة السوق في المشروع". ومع استهداف "أدنوك" و"XRG" توفير 47 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال القابل للتسويق بحلول عام 2035، سيكون مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال مصدراً رئيساً لإمدادات موثوقة ومرنة ومنخفضة الانبعاثات للعملاء في آسيا وحول العالم".

وتعزز هذه الاتفاقية العلاقات الراسخة وطويلة الأمد بين "إنبكس" ومجموعة "أدنوك"، كما تتماشى مع رؤية "إنبكس 2035" التي أُعلن عنها في فبراير 2025، والتي تهدف إلى تعزيز محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال وتوفير إمدادات مرنة من هذا المورد الحيوي، بما يكمّل الكميات المنتجة من مشاريعها الخاصة. وتُعد "إنبكس" أيضاً شريكاً استراتيجياً طويل الأمد لـ"أدنوك" في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج، حيث تمتلك حصصاً في عدد من امتيازات أبوظبي البرية والبحرية.

وسيتم توريد الغاز الطبيعي المسال بشكل رئيسي من مشروع الرويس الذي يجري تطويره في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المقرر أن يبدأ عملياته التجارية في عام 2028. وتمثل اتفاقية البيع والشراء مرحلةً جديدةً في استراتيجية "أدنوك" للتوسع العالمي في قطاع الغاز الطبيعي المسال، وترسخ مكانة الشركة مورداً عالمياً رائداً للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الكربونية.

وتم لغاية الآن الالتزام ببيع 90% من الطاقة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال البالغة 9.6 مليون طن سنوياً إلى مشترين دوليين في آسيا وأوروبا بموجب اتفاقيات طويلة الأمد. وسيكون مشروع الرويس أول منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل بالاعتماد على الكهرباء النظيفة، ما يجعله من بين أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال كثافةً في الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم. كما ستوظف المنشأة تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز معايير السلامة ورفع الكفاءة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق التميّز التشغيلي.

يذكر أن شركة "أدنوك للغاز" كانت قد أعلنت في نوفمبر 2024 عن توقعها الاستحواذ على حصة "أدنوك" البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة المقدر بنحو 5 مليارات دولار، وذلك في عام 2028. وعند اكتمال المشروع، الذي يضم خطين لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة إنتاجية تبلغ 4.8 ملايين طن متري سنوياً لكلٍّ منهما، وبسعة إنتاجية إجمالية قدرها 9.6 مليون طن سنوياً، سيُساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية التشغيلية الحالية لـ"أدنوك للغاز" بأكثر من الضعف لتصل إلى حوالي 15 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

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