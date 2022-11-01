زيادة الأسهم المتاحة للاكتتاب إلى 1,500,000,000 سهم عادي، ليصبح حجم الطرح حالياً 15.0٪ من رأس مال الشركة (مقارنة مع 10.0٪)

قرار زيادة حجم الطرح جاء بناءً على إقبال المستثمرين القوي وتجاوز طلبات الاكتتاب حجم الأسهم المطروحة

ستزداد حصة شريحة المستثمرين المؤهلين (يشار إليها باسم ’’الشريحة الثانية‘‘ في نشرة الإصدار في دولة الإمارات) من 900,000,000 إلى1,400,000,000 سهم عادي

شريحة الأفراد ستبقى كما هي عند 131 - 133 مليون درهم إماراتي

فترة الاكتتاب لطرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وكذلك طرح المستثمرين المؤهلين، تبقى كما هي وستغلق بتاريخ 7 و8 نوفمبر، على التوالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ("إمباور" أو "الشركة")؛ اليوم أنها، وبعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ("ديوا") وشركة الإمارات باور انفستمنت ذ.م.م ("الإمارات باور")، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة ("دبي القابضة")، (يشار إليهما معاً بـ "المساهمين البائعين")؛ قد مارست حقها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو الطرح) من1,000,000,000 إلى1,500,000,000 سهم عادي؛ مما يثمر عن زيادة في حجم الطرح بنسبة 10% إلى 15% من إجمالي رأس مال "إمباور"، مع احتفاظ كل من "ديوا" و"الإمارات باور" بنسبة 59.5٪ و 25.5٪ من رأس مال الشركة الحالي، على التوالي، بعد الطرح.

كما حازت "إمباور" على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة حجم الطرح المخصص لشريحة المستثمرين المؤهلين (يشارك إليها باسم "الشريحة الثانية" في نشرة الإصدار في دولة الإمارات) من 9% (تمثل 900,000,000 سهم) إلى 14% (تمثل 1,400,000,000 سهم). في حين تبقى حصة الشريحة الأولى كما هي وقدرها 100,000,000 سهم.

وتم تحديد حجم الطرح من قبل المساهمين البائعين، عقب قرار "إمباور" تحديد النطاق السعري بين 1.31 و1.33 درهم إماراتي للسهم الواحد بتاريخ 31 أكتوبر 2022، مما يوفر عرضاً جذاباً للغاية للمستثمرين. فيما يحتفظ المساهمون البائعون بحق تعديل حجم شرائح الطرح وحجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرهم الخاص ، شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ "إمباور" كما هي، ومن المتوقع أن تبدأ من 31 أكتوبر، وحتى 7 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، والى 8 نوفمبر للمستثمرين المؤهلين.

وبناءً على أحوال السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي؛ من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم "إمباور" في سوق دبي المالي بتاريخ 15 نوفمبر 2022 تحت الرمز "EMPOWER" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية AEE01134E227. ومن المتوقع أن تتراوح القيمة السوقية الافتتاحية للشركة وقت الإدراج بين 13,100 مليون درهم إماراتي (حوالي 3,567 مليون دولار أمريكي) و13,300 مليون درهم إماراتي (حوالي 3,622 مليون دولار أمريكي).

تجدر الإشارة أنه سيتم إخطار المستثمرين المكتتبين ضمن شريحة الأفراد بنتائج التخصيص النهائي للأسهم عبر الرسائل النصية القصيرة في موعد لا يتجاوز 14 نوفمبر 2022.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "إمباور"

تأسست "إمباور" في 23 نوفمبر 2003 كمؤسسة عامة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2003 الصادر عن حاكم دبي، وبدأت المؤسسة مزاولة أعمالها التجارية في 15 فبراير 2004. وتعد "إمباور" صاحبة الحصة الأكبر في سوق خدمات تبريد المناطق بدبي من حيث القدرة المُوَصلة؛ وتركز أنشطتها الرئيسية على توفير خدمات تبريد المناطق بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وصيانة محطات التبريد المركزي وشبكات التوزيع المرتبطة بها، بالإضافة إلى إنتاج وبيع التجهيزات والأنابيب العازلة. وتتمثل رؤية "إمباور" في أن تكون المزود الرائد على مستوى العالم لخدمات تبريد المناطق، وذلك من خلال استخدام موارد الطاقة بطريقة مستدامة لتقديم خدمات تبريد موثوقة وفعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة بما يضمن رضا العملاء وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

الاستفسارات الإعلامية

سامر خضير، رئيس إدارة التسويق والمبيعات

media.enquiry@empower.ae

إف تي آي للاستشارات (مستشار الاتصالات المالية)

أجيت هنري، مدير أول - رئيس الخدمات المالية وأسواق رأس المال

Ajith.henry@fticonsulting.com

استفسارات المستثمرين

إمباور

Investor.Relations@empower.ae

المستشار المالي المستقل

موليس وشركاؤه المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي

المنسقون العالميون المشتركون ومديرو سجل الاكتتاب المشتركون

سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد

شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

ميريل لينش الدولية

مدير سجل الاكتتاب المشترك

المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ م م)

البنك الرئيسي المستلم

بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع

رقم مركز اتصال الاكتتاب المخصص 800 IPOS (800 4767)

البنوك المستلمة

مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف عجمان

بنك دبي التجاري

مصرف دبي الإسلامي

مصرف الإمارات الإسلامي

بنك أبوظبي الأول

بنك المشرق

بنك المارية المحلي

مصرف الشارقة الإسلامي

إخلاء مسؤولية

إن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض تتعلق بالخلفية فقط ولا تدعي أنها تامة أو كاملة. لا يجوز أو ينبغي لأي شخص أن يعتمد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على اكتمالها أو دقتها أو نزاهتها لأي غرض كان. فإن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يتم الالتزام بتحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة، ولا يعتبر توزيع هذا الإعلان أي شكل من أشكال الالتزام من قبل "إمباور" بالمضي في الطرح العام الأولي أو أي معاملة أو ترتيب مشار إليه في هذا المستند. لم يتم اعتماد هذا الإعلان من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي هيئة تنظيمية مختصة. ولا يكون أي من مديري الاكتتاب المشتركين و/أو بنك موليس وشركاؤه المملكة المتحدة شراكة ذات مسؤولية محدودة فرع مركز دبي المالي العالمي ("موليس وشركاؤه") و/أو أي من المشاريع الفرعية التابعة لكل منهم أو الشركات التابعة لهم أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين و/أو الوكلاء مسؤول عن محتويات هذا الإعلان.

لا يعتبر هذا الإعلان أو يشكل جزءاً من أي طرح أو دعوة للبيع أو للإصدار أو أي طلب لعرض شراء أو اكتتاب في أي أسهم أو أي أوراق مالية أخرى. ولا بشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو حقيقة توزيعه، الأساس أو الحافز لأي عقد أو التزام من أي نوع ولا يجب الاعتماد عليه فيما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام. يجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية والتي تنشرها "إمباور" فيما يتعلق بالقبول المقترح بإدراج والتداول بالأسهم في سوق دبي المالي. يجوز تقييد الطرح العام الأولي وتوزيع هذا الإعلان والمعلومات الأخرى المتعلقة بالطرح العام الأولي في بعض الولايات القضائية بموجب القانون، فيجب على الأشخاص الذين يملكون هذا الإعلان أو أي وثيقة أو أي معلومات أخرى مشار إليها في هذا المستند إعلام أنفسهم بهذه القيود ومراقبتها. إن عدم الامتثال لهذه القيود قد يشكل انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية في أي ولاية قضائية من هذا القبيل.

وعلى وجه الخصوص، لا يتضمن هذا الإعلان أو يشكل طرحاً أو طلب لعرض شراء أو اكتتاب في الأوراق المالية لأي شخص في الولايات المتحدة الأميركية أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان أو في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا الطرح أو الطلب غير قانوني. لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في الولايات المتحدة الأميركية إلا إذا تم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية لعام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") أو طرحها في معاملة معفاة من أو لا تخضع لمتطلبات التسجيل الخاصة بقانون الأوراق المالية وتمتثل لقانون الولاية المعمول به. لم يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة ولن يتم تسجيله بموجب قانون الأوراق المالية أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية أو أستراليا أو كندا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا المستند أو بيعها في أستراليا أو كندا أو اليابان أو في حساب أو منفعة أي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو اليابان. لن يكون هناك طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأميركية أو أي ولاية قضائية أخرى غير الإمارات العربية المتحدة. لن يتم ولا يجب توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان إلى الولايات المتحدة الأميركية أو أستراليا أو كندا أو الإمارات العربية المتحدة أو اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان وهذا الطرح موجهين فقط إلى أشخاص في البلدان التي تكون أعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والذين يعتبرون "مستثمرين مؤهلين" بالمعنى الوارد في المادة 2 (هـ) من اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي ) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) ("مستثمرون مؤهلون من الاتحاد الأوروبي"). في المملكة المتحدة، لا يتم توجيه هذا الإعلان وهذا الطرح إلا إلى أشخاص "مستثمرين مؤهلين" وفقاً لمعنى المادة 2 (هـ)من اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي ) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة)، والذي يشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي لعام 2018 ("مستثمرون مؤهلون من المملكة المتحدة"). يجب عدم التصرف بناءً على هذا الإعلان أو الاعتماد عليه في أي من الدول الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة المتحدة، من قبل أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في المملكة المتحدة. أية أوراق مالية وأي دعوة أو طرح أو اتفاق للاكتتاب أو الشراء أو الاستحواذ على مثل هذه الأوراق المالية وأي نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان (1) في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تكون متاحة فقط ولا يجوز أن يشتغل بها إلا المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي و (2) في المملكة المتحدة، تكون متاحة فقط ولا يجوز أن يشتغل بها إلا المستثمرين المؤهلين في المملكة المتحدة.

في المملكة المتحدة، لا يتم توزيع هذا المستند إلا على (1) الأشخاص الذين يتمتعون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات التي تندرج في إطار تعريف “محترفي الاستثمار” الوارد في المادة 19 (5) من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000 أمر (العرض المالي) لعام 2005 (الأمر) أو (2) الأشخاص الذين يقعون في إطار المادة 49 (2) (أ) ("الشركات ذات القيمة الصافية العالية، والجمعيات الغير المسجلة، وما إلى ذلك") من الأمر أو (3) الأشخاص خارج المملكة المتحدة أو (4) الأشخاص الذين تمت دعوتهم أو تحفيزهم بصورة قانونية إلى المشاركة في أنشطة استثمارية (بالمعنى الوارد في المادة 21 من قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (جميع هؤلاء الأشخاص هم "الأشخاص المعنيين"). هذا المستند موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم التصرف بناءً عليه أو بالاعتماد عليه إلا من قبل الأشخاص المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا المستند يكون متاح فقط للأشخاص المعنيين ولا يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان أو التحقق منه أو الموافقة عليه أو ترخيصه من قبل البنك المركزي للإمارات العربية المتحدة و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة و/أو أي سلطة ترخيص أخرى ذات صلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أي سلطة ترخيص مُدرجة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في أي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهيئة التنظيمية للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، وهيئة دبي للخدمات المالية، وهي هيئة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة أخرى في أي ولاية قضائية أخرى.

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح معفى محتمل قد يتم تقديمه في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لكتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر.

لا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالطرح المعفى. ولم توافق سلطة دبي للخدمات المالية على هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشترين المحتملين والمكتتبين في الأوراق المالية المشار إليها هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص خارج مركز دبي المالي العالمي أو (ب) الأشخاص الذين يستوفون معايير العميل المحترف المنصوص عليها في القاعدة 2-3-4 من قواعد السلوك الخاصة بالشركات لسلطة دبي للخدمات المالية أو (ج) أشخاص قد يتم إرسال أو تسبيب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم بطريقة قانونية وتتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص معاً باسم “الأشخاص المعنيين” لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتصرف أو يعتمد عليه الأشخاص غير المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان لا يتوفر إلا للأشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

بيان العرض المعفى (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بعرض معفى محتمل قد يتم تقديمه وفقاً لقواعد السوق في الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. وهذا الإعلان مخصص للتوزيع فقط على أشخاص من نوع محدد في تلك القواعد. ولا يجوز تسليمه إلى أي شخص آخر أو الاعتماد عليه من قبل أي شخص آخر. لا تتحمل الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أو التحقق من أي مستندات تتعلق بالعروض المعفاة. ولم توافق الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية عنه. قد تكون الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو خاضعة لقيود مفروضة على إعادة بيعها. يتعين على المشترين المحتملين والمكتتبين في الأوراق المالية المشار اليها هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم فيما يتعلق بالأوراق المالية.

في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

هذا الإعلان هو للتوزيع فقط على (أ) الأشخاص خارج سوق أبوظبي العالمي أو (ب) الأشخاص المخولين أو الكيانات المعترف بها (كما يتم تعريف هذه المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015) أو (ج) أشخاص قد يتم إرسال أو تسبيب إرسال دعوة أو تحفيز إليهم المالي بطريقة قانونية وتتعلق بالمشاركة في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في المادة 18 من القانون المالي) (تتم الإشارة إلى هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" لأغراض هذه الفقرة). وهذا الإعلان موجه فقط إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتصرف أو يعتمد عليه الأشخاص غير المعنيين. وأي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان لا يتوفر إلا للأشخاص المعنيين ولن يشارك فيه إلا الأشخاص المعنيين.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذه الوثيقة في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المسموح بهم بموجب القواعد الخاصة بعرض الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("اللوائح السعودية") الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال ("هيئة سوق رأس المال") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م (بصيغته المعدلة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم 1-94-2022 بتاريخ 22 أغسطس 2022م).

لا تقدم هيئة سوق رأس المال أي إقرار بشأن دقة هذا المستند أو اكتماله، وتخلي صراحة مسؤوليتها عن أي خسارة تنشأ عن أي جزء من هذا المستند أو تتكبد بالاعتماد عليه. يتعين على المشترين المحتملين للأوراق المالية المشار إليهم هنا أن يجروا العناية الواجبة الخاصة بهم للتأكد من دقة المعلومات التي تتعلق بالأوراق المالية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

فقط لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات الواردة في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي للتدخل في المنتجات ودليل حوكمة المنتجات ("متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة") و/أو أي متطلبات مماثلة في مكان آخر إلى الحد الذي يتم تحديده على أنه قابل للتطبيق، وبإخلاء كل أو أي مسؤولية، سواء كانت ناشئة عن المسؤولية التقصيرية أو عن عقد أو غير ذلك لأي من "المصنعين" (لأغراض متطلبات حوكمة المنتجات في المملكة المتحدة وأو أي متطلبات مكافئة في أماكن أخرى إلى الحد الذي يتم تحديده على أنه قابل للتطبيق) لها، تخضع الأوراق المالية التي يرتبط بها هذا الإعلان لعملية موافقة على المنتج، والتي نتج عنها أن هذه الأوراق المالية هي: (1) متوافقة مع السوق المستهدفة النهائية للمستثمرين في مجال البيع بالتجزئة والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة، على النحو المحدد في الفصل الثالث من دليل هيئة السلوك المالي دليل سلوك الشركات؛ و (2) مؤهلة للتوزيع عبر جميع قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). وعلى الرغم من تقييم السوق المستهدف، فيتعين على "الموزعين" أن يلاحظوا أن: سعر الأوراق المالية قد ينخفض وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزء منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية دخلاً مضموناً ولا توفر حماية رأسمالية؛ والاستثمار في الأوراق المالية التي سيتم إصدارها في الطرح لا يتوافق إلا مع المستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية رأس المال، والذين يستطيعون (سواء بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو مستشار آخر) تقييم مزايا ومخاطر هذا الاستثمار، والذين لديهم موارد كافية تعطيهم القدرة على تحمل أي خسائر قد تنجم عنه. لا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية فيما يتعلق بالطرح. وعلاوة على ذلك، يلاحظ أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن المكتتبين لن يشتروا إلا المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ولتجنب الشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييم مدى الملاءمة أو المناسبة لأغراض الفصلين 9أ او 10أ من دليل هيئة السلوك المالي دليل سلوك الشركات أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار بـ أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر مهما كان فيما يتعلق بالأوراق المالية.

يتحمل كل موزع مسؤولية إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به فيما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

وفيما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز لمديري الاكتتاب المشتركين، حسب تقديرهم، أن يضطلعوا بالتزاماتهم فيما يتعلق بالطرح المحتمل من قبل أي من الشركات التابعة لهم الموجودة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. في حال عدم تمكنك من فهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك استشارة مستشار مالي معتمد.

لا يتحمل أي من المساهمين البائعين أو "إمباور" أو مديري الاكتتاب المشتركين و/أو موليس وشركاؤه و/أو أي من المشاريع الفرعية الخاصة بهم أو الشركات التابعة أو أي من المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المستشارين أو الوكلاء أو أي شخص (أشخاص) آخر أي مسؤولية مهما كانت ولا يعطي أي إقرار أو ضمان بشكل صريح أو ضمني فيما يتعلق بحقيقة أو دقة أو اكتمال أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى متعلقة بـ "إمباور" أو الشركات المرتبطة، سواء كانت مكتوبة أو شفهية أو بشكل مرئي أو إلكتروني والتي أتيحت بأي شكل أو أي خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو محتوياته أو أي شيء آخر ينشأ فيما يتصل به.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بشأن الطرح العام الأولي. فإن سعر وقيمة الأوراق المالية وأي دخل منها من الممكن أن تنخفض أيضاً وأن ترتفع، وفِي أسوأ الأحوال قد تخسر استثماراتك بالكامل. إن الأداء السابق ليس دليلاً للأداء في المستقبل. قبل شراء أي أوراق مالية في "إمباور" يجب على الأشخاص الذين يقرأون هذا الإعلان التأكد من فهمهم وقبولهم الكامل للمخاطر التي سيتم تحديدها في نشرة الاكتتاب ومذكرة الطرح الدولية التي تم إعدادها للطرح العام الأولي عند نشرها . ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي سوف يحدث، ولا ينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستندوا في قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا "إمباور" أو أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح العام الأولي في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين أن يستشاروا مستشاراً مهنياً بشأن مدى ملائمة العرض العام الأولي للشخص المعني (الأشخاص المعنيين).

يحتوي هذا الإعلان على بيانات أو معتقدات أو آراء "تطلعية"، بما في ذلك بيانات تتعلق بالأعمال، والحالة المالية، ونتائج العمليات، والسيولة، والتوقعات، نمو "إمباور" واستراتيجيتها وخططها والصناعة التي تعمل فيها "إمباور". تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، وكثير منها خارج نطاق سيطرة "إمباور"، وتستند جميعها إلى معتقدات "إمباور" وتوقعاتها الحالية حول الأحداث المستقبلية. وفي بعض الأحيان يتم تحديد البيانات التطلعية باستخدام مصطلحات تطلعية مثل "تعتقد" أو "تتوقع" أو "سيكون" أو "قد يكون" أو "ممكن" أو "يجب" أو "مخاطر" أو "ينوي" أو "يتوقع" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو "يفترض" أو "يتموضع" أو السلبي من هذه المصطلحات أو الاختلافات منها أو المصطلحات المتشابهة الأخرى في هذا الشأن أو بموجب المناقشات حول الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو النوايا المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات التطلعية كل الأمور التي لا تشكل 18 حقائق تاريخية وتنطوي على توقعات. وقد تختلف البيانات التطلعية، بل وكثيراً ما تختلف، بشكل كبير عن النتائج الفعلية. وتظهر البيانات التطلعية في عدد من الأماكن خلال هذا الإعلان وتتضمن بيانات تتعلق بنوايا المديرين أو "إمباور" أو معتقداتهم أو توقعاتهم الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع للمخاطر المتعلقة بالأحداث المستقيلة والمخاطر الأخرى، الشكوك والافتراضات المتعلقة بأعمال "إمباور"، فيما يتعلق بعدة أمور منها نتائج العمليات، والوضع المالي، والتوقعات، والنمو واستراتيجيات "إمباور" والقطاع الذي تعمل فيه.

ولا يمكن تقديم أي ضمان بأن هذه النتائج في المستقبل سوف تتحقق؛ فقد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية اختلافاً كبيراً نتيجة للمخاطر والشكوك التي تواجه "إمباور". وقد تؤدي هذه المخاطر والشكوك إلى تفاوت النتائج الفعلية اختلافاً جوهرياً عن النتائج المستقبلية المشار إليها أو المُعبّر عنها بشكل صريح أو مضمن في مثل هذه البيانات التطلعية. والبيانات التطلعية الواردة في هذا الإعلان لا تتحدث إلا في تاريخ هذا الاعلان. ويخلي المساهمون البائعون و"إمباور" ومديرو الاكتتاب المشتركون و/أو الشركات التابعة لهم، صراحة مسؤوليتهم عن أي التزام أو تعهد بإطلاق أي تحديثات أو تنقيحات علناً لأي بيانات تطلعية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاته أو أي تغبير في الأحداث أو الشروط أو الظروف التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن القانون المعمول به يقتضي ذلك.

موليس وشركاؤه هو بنك منظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وبنك الإمارات دبي الوطني و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة" كل منهما منظم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكل من "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد" و"ميريل لينش الدولية" مرخص من قبل الهيئة التنظيمية التحوطية، ومنظم من قبل هيئة السلوك المالي والهيئة التنظيمية التحوطية في المملكة المتحدة، و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة" مرخصة ومنظمة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

ويعمل مديرو الاكتتاب المشتركون وموليس وشركاؤه على وجه الحصر لصالح الشركة والمساهمين البائعين ولا أحد آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن يعتبروا أي شخص آخر كعميلهم المعني فيما يتعلق بالطرح ولن يكونوا مسؤولين أمام أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين البائعين عن توفير الحماية التي يوفروها لعملائهم المعنيين، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة أو ترتيب أو أي مسألة أخرى مشار إليها في هذا المستند .

وفيما يتعلق بالطرح؛ يجوز لكل من مديري الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم أن يتولى جزءاً من الأسهم في الطرح كمنصب رئيسي، وبهذه الصفة يمكن أن يحتفظ ويشتري ويبيع ويطرح بيع مثل هذه الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المتعلقة بالطرح أو غير ذلك لحساباتهم الخاصة. وبناءً على ذلك، ينبغي قراءة الإشارات الواردة في 19 نشرة الطرح الدولية، بمجرد نشره، إلى الأسهم التي يجري إصدارها أو طرحها أو الاشتراك فيها أو الحصول عليها أو وضعها أو التعامل معها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو وضع أو تعامل بواسطة كل من مديري الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم التي تعمل بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يدخل بعض مديري الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم في ترتيبات تمويل (يما في ذلك المقايضة أو العقود الخاصة بالفوارق) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكنهم أو يمكن للشركات التابعة لهم الحصول عليها أو حيازتها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا يعتزم أي من مديري الاكتتاب المشتركين أو أي من الشركات التابعة لهم الكشف عن مدى أي استثمار أو معاملات من هذا القبيل بخلاف ما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تنظيمية بالقيام بذلك.

[1] تم ربط قيمة الدرهم الإماراتي بسعر الدولار الأمريكي البالغ 3.6725 درهم إماراتي لكل دولار أمريكي واحد منذ عام 1997. وقد تم حساب جميع تحويلات الدرهم الإماراتي / الدولار الأمريكي المدرجة هنا على هذا السعر.