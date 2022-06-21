العقود المستقبلية على مؤشر "فاداكس 15" تمنح المستثمرين طريقة جديدة للاستثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي : أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن طرح عقود مستقبلية على مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فاداكس 15) للتداول في سوق المشتقات المالية الخاصة به. وتعد العقود المستقبلية على مؤشر "فاداكس 15" أول مشتقات على مؤشر يتم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك في إطار مساعي الأخير إلى تسريع الجهود الرامية لتعزيز سيولة السوق وجذب المزيد من المستثمرين العالميين.

العقود المستقبلية القائمة على "فاداكس 15" هي عقود تتم تسويتها نقداً، وستعتمد نفس سعر الأداء المعياري لمؤشر "فاداكس 15"، والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأكبر و الأعلى سيولة في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. هذا ويساوي العقد المستقبلي للمؤشر درهماً إماراتياً واحداً لمؤشر فاداكس 15.

وتم إطلاق مؤشر "فاداكس 15" في مارس 2022 بهدف دعم سوق المشتقات، والصناديق المتداولة في السوق المالية، وغيرها من منتجات تتبع المؤشر. ويختار المؤشر الشركات بناءً على القيمة السوقية المعدلة حسب الأسهم الحرة المتاحة للتداول ومتوسط قيمة التداولات اليومية.

وسيوفر طرح عقود مستقبلية قائمة على مؤشر فاداكس 15 سبيلاً جديداً للمستثمرين لتداول الأسهم المُدرجة في السوق الرئيسي ، مما سيعزز إدارة المخاطر على مستوى محافظ المستثمرين خلال الأوقات التي يمكن أن تشهد تقلبات في الأسواق.

وفي هذه المناسبة، قال سعيد حمد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسهم إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر ’فاداكس 15‘ في تعزيز فرص المستثمرين والمتداولين في تحقيق المكاسب خلال أوقات صعود السوق أو هبوطه، والتحوط ضد مخاطر المحافظ الاستثمارية، وزيادة الرافعة المالية. وبطرح مجموعة واسعة من المنتجات في سوق المشتقات المالية، فإننا نؤكد مواصلة التزامنا بتلبية الاحتياجات المتطورة للمشاركين في السوق وجذب المستثمرين من المؤسسات والشركات الدولية. ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون مع شركة ’فوتسي راسل‘ للمؤشرات العالمية لإنشاء مؤشرات أخرى تدعم استراتيجية ADX One الرامية إلى تعزيز سيولة السوق وإطلاق فرص متميزة للنمو".

ومن جانبه، قال آرني ستال، الرئيس التنفيذي لشركة "فوتسي راسل: “نهنئ سوق أبوظبي للأوراق المالية على إطلاق العقود المستقبلية لمؤشر فاداكس 15. ستسهل هذه العقود وصول المستثمرين الدوليين إلى الأسواق و تعزز الشفافية والحوكمة والكفاءة لأسواق رأس المال في الإمارات العربية المتحدة. يؤكد تعاوننا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية التزام فوتسي راسل بتمكين الأسواق المالية في الشرق الأوسط من الابتكار وتلبية الطلب المتزايد للوصول المفتوح إلى البيانات والتسعير ومقاييس الأداء. يسعدنا العمل عن كثب مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ونتطلع إلى الإعلان عن مجموعة من المعايير الجديدة في الأشهر المقبلة "

وأطلق سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق المشتقات المالية في نوفمبر 2021 مع بدء تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة التابعة لمجموعة "اتصالات" و"بنك أبوظبي الأول" و"الشركة العالمية القابضة" و"أدنوك للتوزيع" و"الدار العقارية". وارتفعت قيمة التداولات في سوق المشتقات المالية بأكثر من 950% منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو.

ويتمثّل هدف استراتيجية "ADX One"، التي تم تدشينها في بداية عام 2021، إلى ترسيخ جاذبية سوق أبوظبي للأوراق المالية انطلاقاً من عدة محاور تشمل توسيع نطاق محفظة المنتجات والخدمات في السوق، والاستثمار في تطوير بنية تحتية عصرية ومتطوّرة بالشراكة مع شركات رائدة عالمياً. وقد تجاوزت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً عتبة الـ 2 تريليون درهم للمرة الأولى، مدعومةً بسلسلة من عمليات الإدراج وزيادة الاستثمار الدولي. في حين ارتفع مؤشر "فاداكس 15" بنسبة تخطّت الـ 14% منذ بداية العام، مما يجعله أحد أفضل مؤشرات الأسهم أداءً في جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة إلى شركة مساهمة عامة استناداً للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية

المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

+971 (50) 668 9733 محمول:

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مجموعة برنزويك

محمود قاسم

مساعد

+971 (56) 177 0899 محمول:

mkassem@brunswickgroup.com بريد إلكتروني: