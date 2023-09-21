مئات الفائزين مع "فر واربح" خلال الاحتفالية المستمرة لمدة اسبوعين

العديد من الجوائز والمسابقات في المتاجر وعبر التطبيق

خصومات استثنائية تصل إلى %60 عبر فئات متعددة

المنامة، مملكة البحرين: تحتفل كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في مملكة البحرين، بالذكرى السنوية الـ 15 على افتتاح أول فرع بالمملكة. فلقد نجحت كارفور، التي تتمتع بمكانة وموقع رائد في مجال التجزئة، في تعزيز دورها ومساهمتها الفعالة من أجل المجتمع، منذ إنطلاقتها في العام 2008، وستواصل في جهودها هذه بهدف تحقيق تجارب لا تنسى لعملائها. ويأتي إطلاق فعالية "فر واربح"، في إطار هذه الجهود المتواصلة، حيث تتيح للعملاء فرصة الفوز بعربة تسوق مجانية خلال احتفالاتها بالذكرى السنوية على انطلاقتها.

وتمتد هذه الفعالية من 20 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، وتتيح لمئات العملاء فرصة الفوز خلال الحملة الخاصة بالذكرى السنوية على انطلاقة كارفور، من خلال فر العجلة المتواجدة في متاجر كارفور. وسيحصل العميل المتواجد على نقطة الدفع التي تم اختيار رقمها بعد إدارة العجلة على عربة مشترياته مجاناً. وتأتي هذه الحملة في إطار سلسلة من المسابقات والخصومات والعروض المتوفرة في المتاجر وعبر الانترنت، والتي تم إطلاقها إحتفاءً بهذا الإنجاز.

وقال لوران هاوسكنشت، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "يسعدنا الاحتفال بالذكرى السنوية 15 لكارفور مع قاعدة عملائنا القيّمة والمتنامية، والتي تضم الآن أكثر من 245 ألف عضو "ماي كلوب" سجلوا من خلال تطبيق MAF Carrefour بالإضافة إلى استقبال ملايين الزوار في فروعنا سنوياً. وتحرص كارفور على تقديم الخدمات التي لا مثيل لها والمنتجات للعملاء في جميع أنحاء مملكة البحرين، بالإضافة إلى تعزيز منصات التجارة الإلكترونية والرقمية، حيث نواصل بتقديم قيمة فريدة من نوعها واستثنائية من خلال كل تجربة تسوق على مدار الـ 15 عاماً المقبلة وما بعدها".

كما أعلنت كارفور عن العديد من الأنشطة الترويجية والعروض الحصرية والمسابقات الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي والتعاون بين صناع المحتوى والمؤثرين الرقميين بهذه المناسبة. وسيتم اختيار 2 عميلين للفوز بـ100 دينار بحريني في سحب "تابع، منشن، واربح" على منصات التواصل الاجتماعي. بالاضافة إلى حملة "اشتر أكثر، وفّر أكثر" على جميع المشتريات من خلال تطبيق MAF Carrefour خلال فترة الذكرى السنوية، مع الحصول على رموز خصم خاصة بهذه الاحتفالات الذي سيتم إرسالها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكارفور البحرين.

وتتوفر العروض الخاصة على فئات متعددة، مع خصومات تصل إلى أكثر من 60% على منتجات البقالة والفاكهة والخضروات والأطعمة الطازجة واللحوم وأصناف المنسوجات، والأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.carrefourbahrain.com.

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للمزيد من المعلومات:

منذر بوهندي

بريد إلكتروني: mbuhendi@mafcarrefour.com

عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه وتتواجد في 16 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعمل لدى الشركة 46 ألف موظف، يمثلون 114 جنسية، وتستقبل 600 مليون عميلاً سنويًا في مراكز التسوق التابعة لها ومجتمعاتها ووجهاتها الترفيهية.

تمتلك الشركة أصولًا بقيمة 66 مليار درهم، وتملك ايضا أعلى تصنيف ائتماني (BBB) للمؤسسات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت الشركة التزامها بالوصول إلى هدف "المحصلة الإيجابية" في مجال المياه والطاقة بحلول العام 2040.

نبذة عن كارفور

أطلقت شركة "ماجد الفطيم"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، "كارفور" في المنطقة في عام 1995، حيث تملك الشركة الامتياز الحصري لإدارة وتشغيل العلامة التجارية في أكثر من 30 سوقاً عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

تقدم كارفور خدمات ومنتجات متميزة وعبر قنوات متعددة، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنامية لقاعدة عملائها المتنوعة والمجتمعات التي تخدمها. كما توفر كارفور إمكانية الوصول إلى مجموعة لا مثيل لها من خيارات المنتجات عالية القيمة وذات التنافسية العالية لـنحو 770 ألف عميل يومياً. وتلتزم كارفور بدعم الاقتصادات المحلية والمنتجين والموردين في المجتمعات التي تخدمها، وتحرص على التعاون مع المصادر المحلية في سلسلة التوريد، حيث تقوم بتوريد أكثر من 80% من منتجاتها من المنطقة.