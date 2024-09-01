- معالي المهندس سالم العوفي: "الاتفاقية تعكس توجهات الوزارة نحو دعم وتمكين الشركات العمانية في مجال الطاقة"

- أسامة البرواني: "الاتفاقية ستزيد من القيمة المحلية المضافة والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال شركائنا الدوليين"

مسقط – وقعت شركة مزون بتروغاز، التابعة لبتروغاز للاستكشاف والإنتاج (PG)، الذراع المختصة باستكشاف وإنتاج النفط والغاز لمجموعة محمد البرواني، بالتعاون مع شريكتها الصينية سي ان بي سي (CNPC)، اتفاقية مع وزارة الطاقة والمعادن لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في منطقة الامتياز 15. وقد وقع الاتفاقية معالي المهندس سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن، والدكتور محمد البرواني، رئيس مجلس إدارة ومؤسس مجموعة محمد البرواني، والفاضل زانج يو من شركة سي ان بي سي.

وتؤكد الاتفاقية سعي بتروغاز إلى مواصلة التعاون مع الحكومة والمساهمة في رفد الاقتصاد الوطني ودعم المجتمع المحلي. حيث ستقوم الشركة باستكشاف منطقة الامتياز 15 بحثًا عن احتياطيات النفط والغاز المحتملة، وتنفيذ خطط تطوير لضمان كفاءة الانتاج، وذلك من خلال التعاون مع شركة دليل للنفط، المشغل التابع للمجموعة. كما ستستند على خبرتها الممتدة لأكثر من 25 عامًا، ومواهب خبراءها العمانيين والعالميين في مجال النفط والغاز، وبنيتها الأساسية ذات المواصفات العالمية.

وتشمل الاتفاقية أيضًا استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الشراكة المستمرة لبتروغاز مع سي ان بي سي، وهي شركة صينية رائدة في مجال النفط والغاز. ويأتي هذا المشروع كإضافة مهمة بعد النجاحات السابقة التي حققتها الشركة في منطقة الامتياز رقم 5، التي تديرها بتروغاز وسي ان بي سي بالتعاون مع دليل للنفط.

وتمتد نجاحات بتروغازإلى عدد من المشاريع الإقليمية والعالمية في مصر، وهولندا، والمملكة المتحدة، كما حققت نجاحًا ملموسًا في مجموعة الحقول الصغيرة بمنطقة ريما، التي أسندتها لها شركة تنمية نفط عمان، حيث نجحت على مر السنين إلى زيادة الإنتاج ومعدل الاحتياطيات في النفط والغاز.

وتأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية للاتفاقية، قال معالي المهندس سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن: "تأتي هذه الاتفاقية تماشيًا مع توجهات الوزارة نحو دعم وتمكين شركات النفط والغاز المحلية وتأكيد دورهم في تحقيق النمو والازدهار للاقتصاد الوطني. كما سيسهم هذا المشروع في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال شركاء بتروغاز العالميين، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين".

من جانبه، قال أسامة البرواني، نائب رئيس مجموعة محمد البرواني والمدير التنفيذي لشركة بتروغاز للاستكشاف والإنتاج: "سعداء بهذه الشراكة التي تعكس ثقة الحكومة العمانية في كفاءة بتروغاز، كما نثمّن شراكتنا الطويلة مع شركة سي ان بي سي الصينية . حيث تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا باستكشاف المزيد من الفرص في السلطنو وسعينا الدائم نحو المساهمة في نمو قطاع الطاقة من خلال عملياتنا الآمنة والفعّالة ، فضلاً عن سعينا نحو دعم المجتمع المحلي الذي نعمل فيه."

وصرح كينغسوك سين، الرئيس التنفيذي لبتروغاز للاستكشاف والإنتاج، قائلاً: "نفخر بحصولنا على الامتياز في المنطقة 15، ونؤكد التزامنا بتبني أحدث التقنيات والأساليب المبتكرة لاستكشاف النفط والغاز في هذه المنطقة. نتميز بسجلنا الحافل بالعمليات الآمنة والفعالة والاستثمارات المتنوعة للشركة في السلطنة التي تؤدي إلى تعزيز الانتاج والاحتياطات النفطية بشكل مستمر، وذلك بهدف تحقيق النمو وتوفير قيمة مضافة ملموسة. "

نبذة عن بتروغاز:

بتروغاز للاستكشاف والإنتاج هي الذراع المختص باستكشاف وإنتاج النفط والغاز لمجموعة محمد البرواني، وقد نمت بشكل مستمر لتصبح لاعبًا عالميًا في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز. وقد تم تحقيق هذا النمو دون فقدان التركيز على الأصول القائمة. تعتمد الشركة على سياسات فنية وتشغيلية قوية، وقد خصصنا الوقت والجهد لضمان إدارة عملياتنا بطريقة آمنة ومسؤولة بيئيًا. نحن في بتروغاز نؤمن بإجراء جميع عملياتنا بكفاءة واستدامة وربحية، وقبل كل شيء، بطريقة أخلاقية تعتمد على القيم المؤسسية. في بتروغاز ندرك أن نمو المنظمة يعتمد على قدرتنا على توفير الفرص لجميع أصحاب المصلحة، سواء كانوا موظفين أو شركاء أو موردين أو مستثمرين أو الحكومة أو المجتمعات المحلية. نحن نطمح إلى مساعدة الجميع من حولنا على النمو.

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