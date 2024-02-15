التوقعات تشير إلى ارتفاع قيمة قطاع العقارات في دولة الإمارات ليصل إلى 0.71 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت دي إتش جي للعقارات، مجموعة التطوير العقارية السويسرية المرموقة التي تمتلك سجلاً حافلاً بالنجاحات على مدى العقود الثلاثة الماضية، عن إطلاق عمليات البيع على المخطط لمشروعها الأول في دولة الإمارات هيلفيتيا ريزيدنسز، والذي يجري تطويره حالياً في قرية جميرا الدائرية. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمته 600 مليون درهم إماراتي وقد شهدت بيع 15% من وحداتها في اليوم الأول. وتمتلك العلامة إرثاً عريقاً في مجال تطوير العقارات الفاخرة وميسورة التكاليف في مختلف أنحاء أوروبا والعالم، وتستعد للمساهمة في نجاح قطاع العقارات على المخطط في دبي، الذي شكّل حوالي 60% من الصفقات العقارية المسجلة في عام 2023، مع توقعات بنموه بنسبة 21% في الربع الأول من العام الجاري لتصل قيمته إلى 15.5 مليار دولار أمريكي.

وانطلاقاً من التزام العلامة بتطوير عقارات ميسورة التكلفة، ينسجم مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز مع المبادرات الرئيسية لدولة الإمارات، والتي تشمل خطة دبي الحضرية 2040، وهي إحدى الخطط الطموحة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف جعل العقارات السكنية أقل تكلفة وتلبية المتطلبات السكنية مع تحقيق مزيدٍ من الأهداف الأخرى. ويلبي المشروع الجديد متطلبات المستخدمين النهائيين والمستثمرين، لا سيما أن عدد سكان دبي بات يلامس أربعة ملايين نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى ثمانية ملايين نسمة بحلول عام 2040.

وسجلت مستويات الطلب في شريحة العقارات على المخطط ارتفاعاً غير مسبوق في دبي، لتسجل 68,783 صفقة في عام 2023 بزيادة كبيرة عن العام الذي سبقه تبلغ 59.4%. ويساهم هذا القطاع في نجاح سوق العقارات الإماراتية التي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 0.71 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2024، ويقود قطاع العقارات السكنية هذا النمو مع توقعات بأن تصل قيمته إلى 0.41 تريليون دولار أمريكي. ويوفر هيلفيتيا ريزيدنسز مجموعة من المساحات المعيشية الموزعة على 430 وحدة معروضة للبيع، مع أفضل المرافق المتطورة ولمسة من التصاميم العصرية، ليقدم مزيجاً من الفخامة المعمارية والكفاءة العملية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ميلوش آنتيتش، نائب الرئيس وعضو في مجلس الإدارة في شركة دي إتش جي للعقارات: "يساهم مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز في تحقيق أهداف الإسكان في دبي، ويعكس التزامنا برسم ملامح مستقبل المعيشة الحضرية في الإمارة، حيث يشكل المشروع بداية رحلتنا كأول مشروع لنا في دولة الإمارات. كما نواصل التزامنا بتطوير المشهد المعماري المميز في الإمارة على مدى السنوات المقبلة من خلال مجموعة من المشاريع المنتشرة في مختلف أنحاء دبي، علماً أننا سنبدأ هذه الرحلة انطلاقاً من مشروعنا الأول في قلب قرية جميرا الدائرية. ويضمن هذا المشروع عالمي المستوى راحة البال للمستثمرين، بينما يستفيد المستخدمون النهائيون من تجربة معيشة رفيعة المستوى وفق أرقى المعايير العالمية. وأطلقنا رسمياً عمليات البيع على المخطط في المشروع الجديد، ونتطلع إلى الرد على أي استفسارات إن وُجدت بالتوازي مع استمرار جهودنا لرسم ملامح مستقبل قطاع العقارات الإماراتي بالتعاون مع سكان دبي."

وتبذل دي إتش جي للعقارات قصارى جهودها لتعزيز تأثيرها على قطاع العقارات السكنية في دبي، من خلال تلبية متطلبات الجنسيات المختلفة في دولة الإمارات، وتطوير محفظتها دون الاستغناء عن لمستها الأوروبية المعهودة والتي تتجلى بوضوح في مشروع هيلفيتيا ريزيدنسز. ويحتضن سجل العلامة، الذي يمتد على مدار ثلاثة عقود، مجموعة من الإنجازات العالمية التي تتضمن تسليم 300 مشروع وتشييد وتطوير 2.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أكثر من 1,000 مشروع سكني ما يزال قيد التطوير. وتؤكد الملامح المعمارية عالمية المستوى للمشروع الخبرة الطويلة للشركة، وذلك من خلال الجودة الرفيعة والتصميم الاستثنائي، مما يرسي معايير جديدة في مجال تطوير العقارات السكنية الفاخرة.

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لمحة حول دي اتش جي:

تمتلك دي اتش جي للتطوير العقاري، شركة التطوير العقاري السويسرية، خبرة تزيد على 30 عاماً في السوق الأوروبية. الشركة أطلقت مشروعها الأول في دبي هذا العام تحت قيادة بلاجوي آنتيتش، مؤسس الشركة ومديرها. وتستعد الشركة لمواصلة سجلها الحافل بالنجاح من خلال توسعها إلى السوق الإمارات، حيث ستُثري السوق العقارية المزدهرة في الدولة ببصمتها المميزة والموثوقة.

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