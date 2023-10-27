الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، إطلاق رحلات مباشرة بين الرياض والبحرين اعتباراً من 15 نوفمبر، ليربط البلدين الشقيقين وذلك بالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وعبر رحلات يومية (سبع رحلات في الأسبوع) بين مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار البحرين الدولي، سيضيف طيران ناس البحرين إلى قائمة وجهاته الدولية المتنامية معززاً عدد الوجهات الإقليمية المرتبطة برحلات يومية مع المملكة العربية السعودية مثل القاهرة ودبي والدوحة وعمان، وذلك وفقاً لاستراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها طيران ناس أوائل العام الماضي تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، وبالانسجام مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة الرامية إلى جذب 100 مليون سائح سنوياً و300 مليون مسافر بحلول عام 2030، وربط المملكة مع 250 وجهة دولية.

تنسجم هذه الرحلات المباشرة مع مذكرة تفاهم المبرمة مؤخرا بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية للترويج للمملكتين إقليميا ودوليا كوجهة سياحية واحدة، وبما يعزز زخم نمو القطاع السياحي لدى المملكتين الشقيقتين ويحقق الأهداف الطموحة في زيادة مساهمة هذا القطاع في التنمية الاقتصادية، وذلك تلبية للرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وأخيه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذا للتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين حفظه الله.

ويهدف هذا التعاون المشترك إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون السياحي مع الشركات السياحية الرائدة في كلا المملكتين والترويج لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية كوجهة مشتركة رائدة لاستقطاب السياح والزوار من مختلف دول العالم تلائم احتياجات جميع الأذواق والفئات العمرية وتعدهم بتجربة سياحية وترفيهية مع الاستمتاع بأفضل الأوقات. إضافة الى ترسيخ مكانة المملكتين في ريادة المرافق والخدمات السياحية المتطورة التي تواكب متطلبات الحياة العصرية.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، ومنها جائزة "سكاي تراكس" العالمية في 2023 للمرة السادسة على التوالي، وهي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه كرابع أفضل طيران اقتصادي في العالم، إضافة إلى جائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط" في 2023، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة "أبيكس" APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التقييم 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

ويمكن حجز الرحلات على طيران ناس من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع الإلكترونيwww.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

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