أبوظبي، دبي والرياض: أعلنت اليوم شركة «رويا بارتنرز ليميتد» («رويا»)، شركة الائتمان الخاص ومقرّها سوق أبوظبي العالمي والمتخصصة في الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع، عن تقديم تسهيل ائتماني خاص مضمون بالأولوية بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لمجموعة «وايتشيلد» («وايتشيلد» أو «الشركة»)، شركة ذكاء السياسات القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتركّز عملياتها الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ويموّل هذا التسهيل، المُقدّم من صناديق تديرها «رويا»، المرحلة المقبلة من تطوّر «وايتشيلد» مع توسّعها في التقنيات المملوكة لها التي تبنيها للحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف والشركات حول العالم.

ومع تسارع وتيرة التغيّرات الاقتصادية وتغيّرات سوق العمل والتحوّلات المجتمعية بفعل الذكاء الاصطناعي، تواجه الحكومات تحدّياً جديداً يتمثّل في القدرة على التكيّف بوتيرة أسرع من الأنظمة التي تحكمها. وتساعد «وايتشيلد» الحكومات على الانتقال من رسم السياسات الدوري إلى صياغة السياسات بسرعة الحوسبة.

تأسّست «وايتشيلد» عام 2011، وتعمل بصورة رئيسية من دبي (مركز دبي المالي العالمي) والرياض، وقد تطوّرت لتُصبح إحدى الشركات الرائدة في فئة الذكاء السيادي الناشئة، إذ تجمع بين الخبرة في السياسات العامة وأصول البيانات المملوكة لها وأنظمة الذكاء الاصطناعي لمساعدة الحكومات على إدارة التحوّل الاقتصادي. وتدعم الشركة الحكومات والمؤسسات السيادية والمؤسسات متعددة الأطراف والشركات في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأوراسيا وآسيا في معالجة قضايا التنافسية الاقتصادية وتحوّل القوى العاملة وتنمية رأس المال البشري والتكيّف المجتمعي. وحتى تاريخه، وصلت منصّات «وايتشيلد» وتدخّلاتها في مجال السياسات إلى أكثر من 20 مليون مواطن — من بينهم 550 ألف طالب — وأسهمت في إيجاد 200 ألف فرصة عمل، وأطلقت تدخّلات تجارية في 37 دولة بأثرٍ إيجابي صافٍ على التجارة العالمية. ومن خلال الجمع بين الخبرة العميقة في السياسات العامة وأصول البيانات المملوكة لها ونماذج الذكاء الاصطناعي وتطبيقات دعم اتخاذ القرار، تُمكّن «وايتشيلد» القادة من تصميم تدخّلات السياسات وتنفيذها وتكييفها باستمرار. وتدعم حافظتها التقنية — QuantumEd (ذكاء رأس المال البشري)، وQuantum Leap (الذكاء الاقتصادي)، وQuantum Navigator (الذكاء المجتمعي)، وXShield، محرّكها للذكاء السيادي — تحوّل القوى العاملة والتنمية الاقتصادية وذكاء القرار السيادي. ويكمن تميّزها في هذا المزيج من الاستشارات التي يقودها الخبراء والتقنية المملوكة لها، بما يُعزّز تنفيذ السياسات وقياس الأثر واتخاذ القرار المؤسسي.

وقال فادي فرّا، الرئيس التنفيذي لـ«وايتشيلد»: «أسّستُ مع شركائي «وايتشيلد» لمساعدة الحكومات على ترجمة الطموح إلى نتائج قابلة للقياس لصالح المواطنين. لقد استثمرت الحكومات على مدى عقود في أنظمة المعلومات، أما الحقبة المقبلة فهي حقبة أنظمة الذكاء. وطموحنا هو بناء طبقة الذكاء السيادي التي تُمكّن الدول من التعلّم واتخاذ القرار والتكيّف بسرعة التغيّر. لقد أدركت «رويا» منذ المحادثة الأولى طبيعة ما نبنيه، وهيكلت رأسمالها لدعم وجهتنا المستقبلية لا حاضرنا فحسب — وهو نوع نادر من الدعم في هذه المنطقة».

وبالنسبة إلى «رويا»، تُمثّل هذه الصفقة امتداداً لاستراتيجية تقديم تمويل ائتماني مرن ومُهيكل لشركات عالية الجودة مملوكة لمؤسّسيها وشركائها، تتجذّر في المنطقة وتظلّ ذات أهمية تتجاوز حدودها. كما تعكس الصفقة أسلوب «رويا» في الاستثمار — معايير عالمية وتركيز محلي — عبر الجمع بين الهيكلة وإدارة المحافظ وفق معايير مرجعية دولية وقناعة إقليمية عميقة. وتُعدّ «وايتشيلد» الاستثمار السابع من الصندوق الرئيسي لـ«رويا» وأول استثمار لها في فئة الذكاء السيادي. وتحظى «رويا» بدعم من رؤوس أموال مؤسسية إقليمية رائدة، تشمل مستثمرين سياديين ومرتبطين بجهات سيادية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وتمتدّ استثماراتها السابقة لتشمل قطاعات الطاقة والصناعة واللياقة البدنية والأغذية وتقنية الإعلام وتقنية الخدمات اللوجستية.

وقال رشيد صدّيقي، شريك والرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في «رويا»: «تجمع الشركات التي نرغب في تمويلها أكثر من غيرها سمةً مشتركة: امتلاكها ميزةً يعجز أي منافس عن محاكاتها. وبالنسبة إلى «وايتشيلد»، فإن هذه الميزة ليست التقنية، بل ثقة المؤسسات التي تخدمها وطلبٌ متجذّر في أولويات حكومية حقيقية. إن دعم شركة تتمتّع بمثل هذا الحصن التنافسي، برأسمالٍ مُهيكل حول آلية نموّها الفعلية، هو تحديداً ما عزمنا على تحقيقه في منطقة تشهد تحوّلاً اقتصادياً متسارعاً».

وأضاف عمر الياور، شريك والرئيس التنفيذي لتكوين رأس المال في «رويا»: «هذا ما نعنيه حين نقول إننا نُفكّر عالمياً ونستثمر محلياً. فنحن نجلب انضباط الائتمان المؤسسي — في التوريد والهيكلة وإدارة المخاطر — إلى أكثر شركات المنطقة طموحاً. وبالنسبة إلى المستثمرين الذين طالما قصدوا الخارج بحثاً عن هذا الانضباط، فإن هدفنا هو تسخيره ليعمل في الوطن».

وستُوجَّه حصيلة التمويل لدعم مواصلة «وايتشيلد» تطوير تقنياتها ونشر منصّاتها وتوسّعها الدولي. ولم يتم الإفصاح عن شروط تجارية إضافية.

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نبذة عن «رويا بارتنرز»

«رويا بارتنرز ليميتد» شركة ائتمان خاص مستقلة، يقع مقرّها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) وتخضع لرقابة سلطة تنظيم الخدمات المالية. وباعتبارها أول شركة ائتمان خاص مملوكة لشركائها في المنطقة، تجمع «رويا» بين معايير مرجعية دولية في الهيكلة والاكتتاب وإدارة المحافظ وبين تركيز إقليمي عميق. ومن خلال صناديق الائتمان الخاص التي تديرها، تقدّم «رويا» حلول رأس مال مرنة للشركات المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مع تركيز رئيسي على دول مجلس التعاون الخليجي) لأغراض النمو والنفقات الرأسمالية والتوسّع وسيولة رأس المال العامل طويلة الأجل وتمويل عمليات الاستحواذ وعمليات الشراء وإعادة هيكلة الميزانية العمومية وترشيد قاعدة المساهمين، من بين احتياجات أخرى. ومن خلال هذه الاستثمارات ومشاركتها اللاحقة بعد الاستثمار، تُسهم «رويا» في دعم خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمرونة التشغيلية، مستهدفةً تحقيق عوائد متفوّقة معدّلة وفق المخاطر مع دخل جارٍ منتظم لمستثمريها. وتحظى «رويا» بدعم من رؤوس أموال مؤسسية إقليمية رائدة، تشمل مؤسسات سيادية ومرتبطة بجهات سيادية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.ruyapartners.com.

نبذة عن «وايتشيلد»

«وايتشيلد» شركة ذكاء سيادي قائمة على الذكاء الاصطناعي، تساعد الحكومات على الانتقال من الرؤية إلى الفعل ومن التخطيط إلى التكيّف المستمر. وتجمع منصّتها بين ذكاء القوى العاملة والذكاء الاقتصادي وتطبيقات السياسات التكيّفية لدعم صنّاع القرار في الوقت الفعلي. وتأسّست الشركة عام 2011، وتجمع بين الخبرة في السياسات العامة وأصول البيانات المملوكة لها والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صنّاع القرار في مجالات تنمية القوى العاملة والتنافسية الاقتصادية والتحوّل المجتمعي. ومع تركّز عملياتها الرئيسية في دبي (مركز دبي المالي العالمي) والرياض وحضورٍ عالمي يمتدّ عبر الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأوراسيا وآسيا، تخدم «وايتشيلد» الحكومات والمؤسسات السيادية والمنظمات متعددة الأطراف وكبرى الشركات حول العالم. وتُزوّد حافظتها التقنية القادة بحلول ذكاء القرار وذكاء القوى العاملة والسياسات التكيّفية. وتتمثّل رسالة «وايتشيلد» في الإسهام في بناء مجتمعات تكيّفية يتمكّن فيها كل مواطن من التعلّم والعطاء والتواصل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.whiteshield.ai.

جهات الاتصال الإعلامية

رويا بارتنرز

عمر الياور — شريك والرئيس التنفيذي لتكوين رأس المال

البريد الإلكتروني: omar@ruyapartners.com

وايتشيلد

آية شرف — رئيسة مكتب الرئيس التنفيذي

البريد الإلكتروني: aya.sharaf@whiteshield.com