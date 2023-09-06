الدوحة، قطر - تستضيف مجموعة بورصة لندن (LSEG)، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية القطرية (QFIU)، القمة الـ 15 للهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الدوحة، دولة قطر في 4 أكتوبر 2023م.

تسعى دولة قطر باستمرار إلى إجراء إصلاحات استراتيجية وتنظيمية لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاتساق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وتماشياً مع هذا الالتزام، ستتناول القمة العديد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك الجرائم المالية القائمة على التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرقابة التنظيمية حول الغسل الأخضر (الغسل البيئي)، واسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتأثير التكنولوجيا المالية (FinTech) في مكافحة الجريمة المالية، وإمكانيات التتبع السريع لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

تتطلب مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة نهجًا متطورًا على نحو متزايد من قبل الجهات التنظيمية والشركات على حدّ سواء، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي أداة أساسية لتعزيز التقنيات التقليدية، لا سيما مع تسارع التكنولوجيا الرقمية استجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها الجائحة.

وفي هذه المناسبة، شدّد سعادة الشيخ/ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، على ضرورة العمل الجماعي وأهمية الأساليب المبتكرة لمكافحة الجريمة المالية العالمية بشكل فعّال مشيرا إلى أن "التعاون المتزايد بين القطاعين العام والخاص واضح، حيث أن المنظمات باتت تدرك أهمية العمل المشترك. ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات، تهدف القمة إلى تعزيز التطورات التنظيمية، وثقافة الامتثال، والمساهمة في ضمان سلامة واستقرار القطاع المالي في دولة قطر وخارجها".

من جهته، سلّط السيد/نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن LSEG في وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الاستثمار المتزايد في وظائف الامتثال والاعتماد على التكنولوجيا التنظيمية من قبل المؤسسات التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها. وأضاف: "نحن ملتزمون بتطوير هذا النهج مع ارتفاع تكاليف الامتثال نظرا لتسارع القواعد التنظيمية. على الرغم من أهمية المهارات التكنولوجية، إلا أن وظيفة الامتثال الناجحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتطلب تدريبًا يعزز ثقافة الامتثال المناسبة ".

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طارق فليحان

رئيس العلاقات العامة والاتصال المؤسسي العالمي

مجموعة بورصة لندن

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