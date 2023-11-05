ارتفع حجم الأعمال المتراكمة بنسبة أكثر من +67% لتصل إلى 12.7 مليار ريال سعودي بعد ترسية العقود الكبرى والتمديدات التي تم الإعلان عنها سابقًا

ارتفعت الإيرادات بنسبة أكثر من +25% لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ("حتى تاريخه") وارتفعت بنسبة +16% في الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2023 ("على أساس ربع سنوي")

واصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء التحسن وبزيادة أكثر من +26% على أساس سنوي

ارتفعت النفقات الرأسمالية لأكثر من 550 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2023 لدعم الفوز بعقد إنشاء 10 منصات حفر غير تقليدية جديدة

الخبر، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الحفر العربية (رمز تداول: 2381) وهي الشركة الرائدة في مجال الحفر في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للتسع أشهر والربع الثالث المنتهي بتاريخ 30 سبتمبر من عام 2023م، مع أعلى مستوى قياسي من الأعمال المتراكمة بقيمة 12.7 مليار ريال سعودي وزيادة قوية بنسبة 18% في صافي الدخل على أساس سنوي ليصل إلى 422 مليون ريال سعودي.

المؤشرات المالية

استكملت شركة الحفر العربية الربع الثالث من عام 2023م بإجمالي إيرادات بلغت 920 مليون ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة +16٪ عن النصف بشكل تتابعي، مدفوعة في المقام الأول ببدء تشغيل ثلاث منصات حفر بحرية إضافية (AD130، AD140، AD150) بعقود مدتها 5 سنوات.

ومنذ بداية العام وحتى تاريخه، حققت شركة الحفر العربية إجمالي إيرادات بلغت 2,490 مليون ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة +27% على أساس سنوي، مدفوعة في المقام الأول ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة نشاط منصات الحفر وارتفاع الأسعار، لا سيما في القطاع البحري.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث من عام 2023م 392 مليون ريال سعودي، بهامش ربح 42.6% ممثلة زيادة قدرها 20 نقطة أساس على أساس سنوي.

كما وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء حتى تاريخه إلى 1,050 مليون ريال سعودي، وهي أعلى بنسبة +26% على أساس سنوي، مع ربحية بنسبة 42.6%، وهي أقل قليلاً من العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى تكاليف المزايا الإضافية للموظفين.

في حين ظل صافي الدخل في الربع الثالث من عام 2023 ثابتًا على أساس ربع سنوي، صاحبه زيادة في الربح التشغيلي ويقابله في الغالب ارتفاع تكاليف التمويل. وفي الربع الثاني السابق من عام 2023، تمت رسملة تكاليف تمويل بقيمة 20 مليون ريال سعودي كجزء من برنامج النفقات الرأسمالية للمنصات البحرية الجديدة. ولم تتكرر رسملة تكلفة التمويل في الربع الثالث من عام 2023 بسبب بدء تشغيل منصات الحفر، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل في الفترة الحالية.

انخفض صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بمقدار 98 مليون ريال سعودي بنسبة -72% على أساس ربع سنوي، ويرجع ذلك إلى التغيرات غير المواتية في رأس المال العامل، والتي تم تعويضها جزئيًا بإيرادات النقل المستلمة للحفارات البحرية الجديدة. وباستثناء التغيرات في رأس المال العامل وإيرادات النقل، بلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 357 مليون ريال سعودي وهو ما يمثل وهو ما يمثل زيادة متتابعة طبيعية بنسبة +36%.

وكان التغيير غير المواتي في رأس المال العامل مدفوعًا في الغالب بتأخر تحصيلات العملاء، والتي تم استلامها لاحقًا بعد نهاية الربع الثالث من عام 2023. وبالتالي، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، كان صافي رأس المال العامل البالغ 674 مليون ريال سعودي مرتفعًا بشكل غير عادي مقارنة بالأرباع السابقة، بنسبة 21٪ من الإيردات المتأخرة لـ 12 شهرًا الماضية.

اشتمل الإنفاق الرأسمالي للربع الثالث من عام 2023 البالغ 568 مليون ريال سعودي على 375 مليون ريال سعودي تتعلق بإنشاء 10 منصات حفر برية غير تقليدية تمت ترسيتها مؤخرًا. كما ارتفعت النفقات الرأسمالية منذ بداية العام والتي بلغت 1,350 مليون ريال سعودي بنسبة 46% على أساس سنوي. تضمنت النفقات الرأسمالية للعام 2022 منذ بداية العام تكاليف الاستحواذ على منصات الحفر البحرية AD130 وAD140 بحوالي 570 مليون ريال سعودي.

وحتى تاريخ 30 سبتمبر 2023، بلغت الأرصدة النقدية للشركة 1.3 مليار ريال سعودي بما يشمل 875 مليون ريال سعودي كاستثمارات قصيرة الأجل.

ووصل صافي الدين كما في 30 سبتمبر 2023م إلى 1,393 مليون ريال سعودي، مرتفعاً بنسبة +58% مقارنة بالربع السابق مع استمرار التوزيعات النقدية المتاحة لتمويل بناء 10 منصات حفر برية جديدة غير تقليدية. ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة المديونية (صافي الدين/ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لل 12 شهراً الماضي) كما هو متوقع من 0.7 في الربع الثاني من عام 2023 إلى 1.0 في الربع الثالث من عام 2023.

النقاط الرئيسية للجانب التشغيلي

وصل معدل كفاءة تشغيل الأسطول في 30 سبتمبر 2023م إلى 94٪ (44 حفارة نشطة من إجمالي الأسطول المتاح البالغ 50 منصة حفر). خلال هذا الربع، تمت إضافة 3 منصات حفر بحرية جديدة وبدأ تفعيل عقدها لمدة 5 سنوات في يوليو 2023.

في حين بلغ معدل الاستخدام في قطاع الحفر البحري 100٪، مع تشغيل جميع الحفارات الإثني عشر للشركة. وبلغ معدل استخدام منصات الحفر البرية 92% مع وجود 35 منصة من أصل 38 منصة عاملة، دون تغيير عن الربع السابق.

وظل مؤشر أرامكو لكفاءة منصات الحفر ("REI") محافظاً على قوته على مدى 36 شهرًا بما يتماشى مع نتيجة الربع الثاني من عام 2023م.

وخلال الربع الثالث من عام 2023م، أكملت الشركة 49 عملية نقل لحفاراتها البرية، بمتوسط توفير 0.7 يوم لكل عملية نقل، مقارنة بمتوسط صافي توفير قدره 1.3 يوم لكل عملية نقل في الربع السابق.

وبتاريخ 30 سبتمبر 2023م، بلغ حجم أعمال الشركة التراكمي 12.7 مليار ريال سعودي مع متوسط مدة العقود المتبقية لكل منصة حفر عند 2.5 سنة. يمثل صافي إضافة الأعمال المتراكمة البالغة 5.1 مليار ريال سعودي 6 مليار ريال سعودي من العقود المؤكدة المعلن عنها بالفعل، وهي أقل من 900 مليون ريال سعودي من الإيرادات المحققة خلال الربع الثالث من عام 2023. وتشمل العقود التي تم الإعلان عنها بالفعل 10 حفارات برية جديدة غير تقليدية بالإضافة إلى تمديد متعدد لعقود أرامكو، بما في ذلك تمديد لمدة 10 سنوات لمنصة حفر بحرية بدأت العمل فعلياً. ووصلت نسبة الأعمال المتراكمة الحالية إلى إيرادات الأشهر الـ 12 الماضية إلى 3.9 مرة في نهاية هذا الربع.

وبتاريخ 30 سبتمبر من عام 2023م، تحسن مؤشر تكرار الحوادث المسجلة خلال الـ 12 شهراً إلى 0.91 من 0.75 في الربع الثاني من العام. حيث تم تسجيل عدد أقل من الحوادث لعدد أكبر من ساعات العمل. وجاء معدل مؤشر تكرار الحوادث المسجلة للربع الثالث من عام 2023 أقل بنحو 3.5 مرة من متوسط الحوادث المسجلة في هذا القطاع والبالغ 3.22، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الرابطة الدولية لمقاولي الحفر ("IADC") للنصف الأول من عام 2023. وتواصل شركة الحفر العربية وضع الوقاية من الإصابات في جميع مواقع عملها في صميم عملياتها اليومية.

التوقعات المستقبلية

لم تتغير توقعات الايرادات للعام 2023م حيث من المتوقع أن تتراوح إجمالي الإيرادات ما بين 3.3 مليار ريال سعودي و3.5 مليار ريال سعودي.

بقيت التوقعات للنفقات الرأسمالية للعام 2023م دون تغيير ومن المتوقع أن تكون في حدود 2.2 مليار ريال سعودي إلى 2.4 مليار ريال سعودي.

ملاحظات

أفاد الاستاذ غسان مرداد، الرئيس التنفيذي للحفر العربية قائلاً:

"كما أعلنا سابقًا، لدينا حاليًا عدد كبير من الأعمال المتراكمة بعد منح العديد من العقود والتمديدات، مما يعطينا رؤية جيدة فيما يتعلق بنمو الإيرادات والهامش للسنوات القليلة المقبلة.

ويسعدنا أيضًا تسليم جميع المنصات البحرية الخمس في الوقت المحدد وفقاً للجدول الزمني للعقد، مما يعزز موقع شركة الحفر العربية كشريك موثوق.

نركز في الوقت الحالي على تسليم منصات حفر العشرة غير التقليدية الجديدة خلال الأرباع القليلة المقبلة، في الوقت الذي نتطلع فيه قدماً إلى المرحلة التالية من نمونا من خلال فرص التوسع بشكل أكبر، سواء بشكل عضوي أو من خلال عمليات الاستحواذ."

وأفاد هوبرت لافويل، المدير المالي للحفر العربية قائلاً:

كما أشرنا سابقًا، نتوقع أن يظل مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لدينا مستقرًا حيث نقوم ببدء تمويل بناء 10 منصات الحفر الجديدة غير التقليدية ومواجهة ضغوط التكلفة المستمرة في سوق العمل الذي يشهد طلبًا كبيرًا، وهذا يأتي ضمن السياق التضخمي العام.

مع استمرار استثمار الأموال النقدية الفائضة في نمونا، نتوقع أن استمرار الزيادة نسبة المديونية خلال الأرباع السنوية المقبلة.

كما أننا نتطلع قدماً إلى تنفيذ أول دفعة من الأرباح النقدية من خلال توزيع 225 مليون ريال سعودي إلى مساهمينا في الأيام القادمة."

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