دبي: أعلنت "إيمان للتطوير العقاري"، شركة تطوير العقارات ومقرها دبي، عن إطلاق "15 كاسكيد" من "فرزاتشي سيراميك"، مشروع سكني متعدد الاستخدامات بقيمة 700 مليون درهم إماراتي. يقع "15 كاسكيد" عند بوابة مدينة دبي موتور سيتي، ويضم 442 وحدة مُصممة بعناية، ومن المتوقع استكماله في الربع الـ 3 من عام 2028. ويتسم بإسلوب معماري لافت مُستوحى من مسارات السرعة في دبي أوتودروم ورشاقة المياه المتساقطة.

يتميز المشروع بمنحنيات ديناميكية هوائية وهيكل انسيابي، مما يجعله ينضح بالحيوية والديناميكية التي تتلائم بشكل مناسب مع جماليات مدينة موتور سيتي، في حين أن نوافذه الممتدة من الأرض إلى السقف وميزة الحجر المنحني فيه من شأنها أن تعزز التدفق الطبيعي للضوء والمساحة. وتتكامل الهندسة المعمارية، المستوحاة من الحركة، بسلاسة مع المساحات الخضراء المورقة والمساحات المائية الشاسعة، مما يخلق ملاذاً حضرياً يوازن بين الحيوية والهدوء. ويعمل نادي الإقامة الخاص والمناظر الطبيعية الوفيرة ووسائل الراحة المصممة بعناية على الارتقاء بتجربة المعيشة في المشروع، مما يجعل "15 كاسكيد" موقعاً مثالياً يجمع بين الرقي والراحة.

وبهذه المناسبة، أعرب "إسماعيل مارفاني"، الرئيس التنفيذي لشركة "إيمان للتطوير العقاري"، عن حماسه للمشروع، قائلاً: "يمثل إطلاق "15 كاسكيد" من "فرزاتشي سيراميك"، فصلاً جديداً مثيراً لشركة إيمان. مع تصميمه المتميز المُستلهم من السرعة والحركة وأناقة العناصر الطبيعية، يعكس هذا المشروع التطويري تفانينا نحو دفع حدود الهندسة المعمارية العصرية. ويسعدنا أن نتعاون مع "فرزاتشي سيراميك" مرة أخرى، لدمج طابعها الجمالي الخاص في كل تفصيلة من تفاصيل المشروع من أجل ابتكار مساكن تجمع بين الجاذبية البصرية المذهلة والوظائف العملية المتفوقة".

ويمتاز مشروع "15 كاسكيد" التطويري من "فرزاتشي سيراميك" بعناصر تصميمية ساحرة وتشطيبات راقية مما يخلق تجربة معيشة استثنائية. وتتميز التصاميم الداخلية للمشروع بمواد عالية الجودة مع عناية بأدق التفاصيل، لتوفير أجواء مفعمة بالأناقة. من ردهة المدخل الكبير إلى المساكن الخاصة، تعكس كل مساحة داخل المشروع تمازجاً سلساً بين الفخامة والرقي العصري.

وعلّق متحدث باسم شركة "فرزاتشي سيراميك"، قائلاً: "إن تعاوننا مع إيمان للتطوير العقاري في مشروع "15 كاسكيد" هو تجسيد للتميز في التصميم. حيث تتماشى الرؤية المعمارية وراء هذا المشروع بشكل مثالي مع التزام "فرزاتشي سيراميك" بالرقي والانسيابية والفخامة الخالدة. ويسعدنا أن نجلب خبرتنا في التصميم إلى هذا المشروع السكني الاستثنائي، لتوفير تجربة معيشة فريدة وغامرة".

بأسعار تبدأ من 860,000 درهم إماراتي، يقدم "15 كاسكيد" مجموعة متنوعة من المساكن المصممة لتوفير أنماط حياة عصرية. ويضم المشروع باقة من الوحدات المصممة بعناية، بما في ذلك الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، بالإضافة إلى مساكن من ثلاث غرف نوم مع حمامات سباحة خاصة.

وللباحثين عن التفرد، يوفر "15 كاسكيد" أيضاً شقق دوبلكس من ثلاث غرف نوم مع مسبح أو من أربع غرف نوم مع مسابح خاصة، وشقق بنتهاوس فاخرة من أربع غرف نوم. وسيتمكن القاطنون من الوصول إلى أكثر من 70 مرفقاً ترفيهياً من الطراز العالمي، بما في ذلك مسبح ذات طابع شاطئي على مساحة 7000 متر مربع، وسطح "سكاي ديك" بانورامي، ومراكز للصحة، وكلوب هاوس على السطح، وسبا ومناطق مخصصة للشواء.

ومن بين المرافق الإضافية حمام سباحة على طراز المنتجعات وحدائق ذات مناظر طبيعية مورقة ومنسقة، وصالة لياقة بدنية ومناطق مخصصة للاسترخاء بهدف تعزيز تجربة المقيمين، مما يخلق توازناً متناغماً بين الفخامة والراحة والرفاهية.

ويتمتع "15 كاسكيد" بموقع استراتيجي عند مدخل مدينة دبي موتور سيتي، مما يتيح للمقيمين مزيجاً مثالياً بين سهولة الوصول إلى كل ما يحتاجونه والأجواء الهادئة. ويضمن موقعه المتميز اتصالاً سلساً بالمناطق الرئيسية في دبي مع الحفاظ على بيئة معيشية هادئة. ومع توافر منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام وخيارات الترفيه القريبة، إضافة إلى إمكانية الوصول المباشر إلى الطرق السريعة الرئيسية، سيختبر السكان أقصى درجات الراحة في نمط الحياة الحضرية.

ومن المقرر أن يصبح مشروع "15 كاسكيد" من "فرزاتشي سيراميك"، الذي يُتوقع استكماله في الربع الـ 3 من عام 2028، معلماً بارزاً في المشهد العقاري لمدينة دبي. ويعكس المشروع التزام شركة إيمان للتطوير العقاري الثابت تجاه إرساء معايير جديدة في التصميم السكني وتجارب نمط الحياة.

نبذة عن شركة "إيمان للتطوير العقاري":

تعد "إيمان للتطوير العقاري" واحدة من المطورين الرائدين للعقارات السكنية الفاخرة في دبي، حيث تشتهر الشركة بتوفيرها مساكن استثنائية تمزج بين التميز المعماري والوظائف العملية العصرية. وتتضمن محفظة الشركة مشاريع أيقونية مثل "ون سكاي بارك" و"ون بارك سنترال"، و"أكسفورد بوليفارد" و"ذا جروف". وتم تصميم كل منها ببراعة فائقة لتوفير تجربة عصرية متكاملة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.Imandevelopers.com أو تابعنا على فيسبوك، تويتر، أو لينكد ان.

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