ارتفاع الأقساط المكتتبة بنسبة 81% لتصل إلى 458.7 مليون د.ك (1.49 مليار دولار أمريكي)

مدينة الكويت - أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 15 مليون دينار كويتي (48.9 مليون دولار امريكي) عن النصف الاول من عام 2022 بزيادة نسبتها 27%، بربحية 52.87 فلس للسهم الواحد بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 11.8 مليون دينار كويتي (38.3 مليون دولار أمريكي) وبربحية 53.51 فلس للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع نتائج شركات المجموعة الفنية وأرباح استثماراتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ حقوق مساهمي المجموعة 184.4 مليون دينار كويتي (600.9 مليون دولار أمريكي) كما في 30/06/2022 بالمقارنة مع 129.4 مليون دينار كويتي (421.7 مليون دولار أمريكي) كما في 30/06/2021 وبزيادة نسبتها 42.5%، وبلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية النصف الأول من العام الحالي 650 فلسا.

هذا وقد بلغت قيمة الأقساط المكتتبة 458.7 مليون دينار كويتي (1.49 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 253 مليون دينار كويتي (824.3 مليون دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 81% عن نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ ربح الاستثمار والايرادات الأخرى 17.6 مليون دينار كويتي (57.4 مليون دولار امريكي) بالمقارنة مع 11.3 مليون دينار كويتي (36.9 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 55%.

وتدعيما لأعمال المجموعة التشغيلية وحقوق حملة وثائقها، فقد بلغ صافي الاحتياطيات الفنية للشركة 487.4 مليون دينار كويتي (1.6 مليار دولار أمريكي) كما في 30/06/2022 الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على تحمل المخاطر الطارئة التي قد تطرأ في المستقبل.

وبلغت قيمة الأصول في النصف الأول من العام الحالي 1.34 مليار دينار كويتي (4.4 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 0.8 مليار دينار كويتي (2.6 مليار دولار أمريكي) كما في 3006//2021 بزيادة نسبتها 67.3%.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين السيد خالد سعود الحسن "تعكس نتائج النصف الأول لهذا العام قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها وحماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا والأردن بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي)، وذلك بتطوير استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى".

وأضاف "لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعاً بالشكر والتقدير والشكر موصول أيضاً لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي".

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