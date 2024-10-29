قطر - الدوحة – أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر2024، وذلك عقب اعتمادها خلال اجتماع لمجلس إدارة الشركة.

وسجلت النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 15% عن نفس الفترة من العام 2023 ليصل إلى 353 مليون ريال قطري مقابل 307 مليون ريال قطري العام الماضي، وارتفاع الإيرادات بنسبة 32% لتبلغ 2.9 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي أرباح الشركة 719 مليون ريال قطري مقابل 568 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 26%. كما حققت الشركة أرباحاً قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 573 مليون ريال قطري، وقد ارتفع العائد على السهم بنسبة11% ليصل إلى 0.099 ريال قطري. وقد سجلت النتائج أداءً فاق التوقعات، وجاء ذلك مدفوعاً بتطور أداء المشاريع التابعة للشركة، ونجاح سياساتها التشغيلية.

تقدم قطاع الرعاية الصحية بخطوات ثابتة محلياً وإقليمياً

شهدت إيرادات قطاع الرعاية الصحية نمواً متصاعداً مدفوعاً باستمرار تطور أداء مشروعات الرعاية الصحية وقدرتها على تحقيق نجاحات نوعية أسهمت في تعزيز الثقة فيها كمقدم خدمة موثوق. وساهم تفرد الخدمات التي تقدمها مشروعات قطاع الرعاية الصحية في استثمار القابضة في تصدر مستشفيات الشركة - ومنها مستشفى ذا فيو بالتعاون مع سيدارز سيناي والمستشفى الكوري - وقدرتها على تطوير أدائها بوتيرة تصاعدية متسارعة.

شهد الربع الثالث من العام 2024 تسارع الإنجاز في الأعمال الإنشائية للمستشفى الجزائري القطري الألماني الذي من المنتظر أن يحقق نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية في الجزائر، كما تواصل استثمار القابضة عن طريق شركتها التابعة أبيكس هيلث إدارة وتشغيل مستشفى الإمام الحسن المجتبى ومستشفى الناصرية التعليمي في العراق.

نتائج واعدة لقطاع التطوير العقاري والسياحي

واصلت جزيرة المها نجاحها خلال الربع الثالث في تقديم تجربة سياحية ترفيهية راقية ومميزة لأهل قطر وضيوفها، حيث تمكنت من جذب الزوار بمعدل يومي بلغ 10,000 زائر، مع توقعات بتزايد أعداد الزوار مع تحسن الأجواء وبداية فصلي الخريف والشتاء، بالتزامن مع الإجازات الموسمية في دولة قطر ودول الجوار. كما شهد الربع الثالث من العام إتمام كافة التجهيزات لانطلاق الموسم الثالث من مدينة الألعاب لوسيل وينتر وندرلاند، والتي نجحت خلال موسميها السابقين في جذب مئات الآلاف من الزوار من داخل قطر وخارجها.

وتتواصل أعمال الإنشاء لمشروعي ريكسوس بغداد الرائد في العاصمة العراقية وروز وود المالديف على قدم وساق. يقدم مشروع ريكسوس بغداد تجربة سكنية وفندقية هي الأولى من نوعها في العراق. بمرافق عالمية المستوى، وتجهيزات تعكس فخامة العلامة الفندقية العالمية، يعد ريكسوس بغداد بإحداث طفرة لافتة في البنية التحتية لقطاع المرافق السياحية في بغداد. كما يوفر المشروع وحدات سكنية راقية من شأنها تصدر قطاع التطوير العقاري في العراق. أما مشروع روز وود المالديف، فهو مشروع سياحي فاخر سيكون محط أنظار المهتمين بسياحة الجزر والمنتجعات الراقية.

قطاع الخدمات يتوسع إقليمياً بعد تحقيقه الصدارة محلياً

ساهم بدء عمليات القطاع في المملكة العربية السعودية في زيادة الإيرادات ودفع إسهام القطاع في زيادة الأرباح. كما تخطى أداء القطاع محلياً التوقعات بنسب لافتة قادتها خدمات الضيافة والطعام. كما ساهم توسع القطاع في تقديم خدمات إدارة المرافق في كل من قطر والأردن في نمو الإيرادات من خلال تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة التي توفر تجربة استثنائية للعملاء ورواد المرافق على حد سواء.

وتشير نتائج القطاع وتوسعاته محلياً وإقليمياً إلى استمراره في تحقيق نمو متصاعد وصولاً إلى نهاية العام الجاري.

قطاع المقاولات المتخصصة يواصل نجاحاته على المستوى الإقليمي

يواصل قطاع المقاولات المتخصصة تحقيق نتائج إيجابية من خلال توسعاته الإقليمية لاسيما في المملكة العربية السعودية، ومشاركته في المشاريع العملاقة الواعدة مثل نيوم، البحر الأحمر، امالا وغيرها. من خلال شركتها التابعة إليغانسيا عربية، تمكنت استثمار القابضة من الاضطلاع بدور بارز في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وأصبحت شريكاً موثوقاً في مشروعات عالمية المستوى، حيث تقوم بأعمال الأنظمة الميكانيكية والكهربائية للعديد من مشاريع الفنادق والمنتجعات العالمية، أعمال التشطيبات الداخليىة لمشروعات حيوية مثل المطارات والمجمعات السكنية وغيرها.

ثقة دولية في أداء المجموعة مع استمرار النمو والتطور المتصاعد لاستثماراتها

شهد الربع الثالث إدراج استثمار القابضة لصكوك بقيمة 500 مليون ريال قطري في بورصة لندن، وسط احتفاء بقيادة استثمار القابضة لأول إداراج في بورصة لندن على الإطلاق بالريال القطري. وقد لاقت الصكوك اهتماماً كبيراً من المستثمرين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، حيث شملت قائمة المستثمرين بنوكاً وشركات تأمين ومديري أصول.

كما تمكنت استثمار القابضة من إبرام حزمة من الشراكات والتفاهمات الدولية التي من شأنها تعزيز ودعم الخطط التنموية للشركة، لعل من أبرزها مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع مجموعة ساتشي الإيطالية للتأمين المالي،. إلى تعزيز الخطط التوسعية لاستثمار القابضة بالإضافة إلى دعم صادرات الشركات الإيطالية. الأمر الذي يدل على تنامي الثقة دولياً في استثمار القابضة وقصة نموها المستمر.

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