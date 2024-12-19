دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز ما نسبته 15% من أعمال البناء في مشروع "كريك فيوز 3"، المجمّع الفاخر الذي تبلغ قيمته 350 مليون درهم إماراتي، ويقع على شواطئ خور دبي في مدينة دبي الطبية. فيما من المقرّر الانتهاء من المشروع في الربع الأول من عام 2026، مع بذل كافة الجهود لتسليمه قبل هذا الموعد.

ويشهد المشروع تقدماً ملحوظاً، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية إلى 38% وأعمال الطابوق إلى 5%. فيما ارتفع إجمالي فريق العمل في المشروع إلى 354 فرداً بهدف تسريع وتيرة البناء.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا مشاهدة هذا التقدم المستمرّ في مشروع كريك فيوز 3 مع وصول نسبة الإنجاز فيه إلى 15% حتى الآن، ونحن ملتزمون بتقديم مشروع وفقاً لأعلى معايير الجودة مع تسليمه في الوقت المحدد. يتم تطوير هذا المشروع بالتعاون مع نخبة من الشركاء وباستخدام تقنيات بناء مبتكرة، وسيضيف كريك فيوز 3 قيمة كبيرة لمدينة دبي الطبية بفضل تصميمه الحديث وموقعه المتميز وخيارات الحياة المتنوعة التي يوفرها للمستثمرين والمقيمين".

ويعد مشروع كريك فيوز 3 الأحدث في مجموعة عزيزي كريك فيوز، ويقع في منطقة استراتيجية تعد الأفضل ارتباطاً مع مختلف أنحاء المدينة، ويتألف من 290 وحدة سكنية وهي عبارة عن استوديوهات وشقق مكونة من غرفة نوم وغرفتين وثلاث غرف، إضافة إلى العديد من وسائل الراحة لحياة أفضل. كما يوفر مجموعة متنوعة من المرافق بما في ذلك منطقة خاصة بحفلات الشواء، ومساحة لممارسة اليوغا، وملاعب خاصة للأطفال، وساونا، وغرفة بخار، وصالة ألعاب رياضية مجهّزة بالكامل، ومسبحين.

وتتميّز مدينة دبي الطبية بالمناظر الطبيعية الخلابة والتصاميم المدروسة، كما أنها الوجهة الصحية الأبرز في الإمارة، ويمكن الوصول من هناك مباشرة إلى شارع الخيل. وتعد المنطقة موطناً لمجموعة واسعة من المراكز الطبية الرائدة التي تعتمد على التقنيات العالية، مع خيارات واسعة من أنماط الحياة الراقية والتسوق. وسيوفر كريك فيوز 3 مناظر خلابة، إضافة إلى التصاميم والتشطيبات الأنيقة والعصرية، لمنح المقيمين تجربة معيشة استثنائيّة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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