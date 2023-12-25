السعودية: أعلن بنك الخليج الدولي - السعودية في 19 ديسمبر 2023م عن نجاحه في جمع 1.5 مليار ريال سعودي من خلال إصداره الأول لصكوك من الشريحة الثانية بفترة استحقاق 10 سنوات وخمس سنوات استرداد (الصكوك) ضمن برنامج إصدار صكوك من الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات ريال سعودي. ويتماشى برنامج الصكوك الخاص بالبنك مع أهدافه الإستراتيجية المتعلقة بنمو الميزانية العمومية، والمساهمة بشكل فعال في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وقال الأستاذ عبد العزيز الحليسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي معلقاً على نجاح الإصدار"يمثل الإصدار الناجح للصكوك إنجازاً مهماً لبنك الخليج الدولي – السعودية، وسيساهم برنامج الصكوك في تنويع مصادر التمويل، ودعم مبادرات البنك للتوسع؛ حيث يسعى البنك إلى الاستفادة من فرص النمو بالمملكة. مضيفاً، يعد الدعم القوي من المستثمرين بمثابة شهادة على متانة الوضع الائتماني لبنك الخليج الدولي - السعودية ونجاح استراتيجية نموه. ويسعدنا أن نتلقى مثل هذا الدعم القوي من أسواق رأس المال المحلية."

ومن جهته قال الأستاذ أسامة شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة (جي آي بي كابيتال) "يسر جي آي بي كابيتال أن يكون مدير الترتيب الوحيد لبرنامج الصكوك والإصدار الأول للبنك. ويؤكد هذا الإصدار الناجح على قدرتنا على مساعدة المصدّر في الوصول إلى قاعدة واسعة من المستثمرين، وتقديم المشورة للمصدّرين للتعامل مع ظروف السوق وتحدياته."

الجدير بالذكر أن المقر الرئيس لبنك الخليج الدولي - السعودية يقع في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وله فروع في الرياض وجدة، وتقوم شركته التابعة (جي آي بي كابيتال) ومقرها الرياض، بالأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك.

#بياناتشركات

-انتهى-