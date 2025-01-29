حقق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 27.1 مليار درهم للعام 2024 مستفيداً من توسيع نطاق حضوره الإقليمي وتوسيع نطاق أنشطته في مجال إدارة الثروات. نما الدخل ليتخطى حاجز 44 مليار درهم في العام 2024 حيث حقق الاستثمار الاستراتيجي للمجموعة في الخدمات المصرفية الرقمية وشبكة الفروع قنوات جديدة غير مسبوقة في الإيرادات. حققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في القروض الجديدة المقدمة للعملاء بمبلغ 160 مليار درهم، مما ساهم في ارتفاع الأصول بنسبة متميزة بلغت 16%، بينما لايزال الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة يُشكل ثلث حصة السوق.

كما سجّلت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع الاستثماري الأول في عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلى إيرادات لها على الإطلاق بعد أن اجتازت عاماً يُعدّ الأكثر ازدحاماً من حيث حجم المعاملات. وحقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم، ليرسّخ بذلك حضوره كواحد من أبرز المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد مكن توسيع شبكة فروعنا في المملكة العربية السعودية من نمو محفظة القروض بشكل ملفت للغاية بنسبة بلغت 57% في عام 2024. وفي ضوء الأداء المتميز للمجموعة، يقترح مجلس الإدارة توزيعات الأرباح النقدية بقيمة 100 فلساً للسهم الواحد.

أبرز النتائج المالية للعام 2024

ارتفاع بنسبة 15% في الأرباح قبل الضريبة على خلفية النمو الكبير في القروض، وقاعدة التمويل منخفضة التكلفة، حجم ضخم للمعاملات وعمليات التحصيل الكبيرة. بلغت الأرباح بعد الضريبة 23 مليار درهم بارتفاع بنسبة 7%

ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 44.1 مليار درهم بفضل النمو القوي للقروض إلى جانب مزيج التمويل الممتاز والمستقر ومنخفض التكلفة

نمو القروض بنسبة 10% في عام 2024، حيث بلغ حجم القروض الجديدة المقدمة للشركات 88 مليار درهم على خلفية تحسين الشبكة الإقليمية، فيما شهد زيادة بنسبة 30% في قروض الأفراد نتيجة النمو السريع لأنشطة وعروض الخدمات المصرفية المميزة والخاصة

يشكل مزيج الودائع ركيزة أساسية قوية، حيث حقق نمواً بقيمة 82 مليار درهم في عام 2024، مع زيادة قدرها 48 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير

بلغت خسائر انخفاض القيمة 0.1 مليار درهم، وذلك على خلفية انخفاض تكلفة المخاطر إلى صفر، وهو مستوى منخفض غير مسبوق، بفضل عمليات التحصيل الكبيرة

تحسن معدل القروض المتعثرة ليصل إلى 3.3%، نتيجة استفادة العملاء من ظروف الاقتصاد المزدهر

حقق الإمارات الإسلامي أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم في العام 2024 مدعوماً بالنمو القوي البالغ 31% في التمويلات الاستثنائية المقدمة للمتعاملين في عام 2024

ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 7% لتصل إلى 356 فلساً في عام 2024

إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في خدمات ومنتجات تركز على العملاء يدفع عجلة نمو الأعمال

نمو استثنائي بنسبة 30% في عمليات إقراض الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات على خلفية المستويات القياسية في القروض الجديدة، والذي ترافق مع النجاح غير المسبوق الناتج عن حملات العملاء الترويجية المتعددة

98% من الحسابات الجارية الجديدة قد تم فتحها عبر تطبيق الهاتف المحمول (40%) أو بدعم الجهاز اللوحي (58%)

شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق نتيحة نمو الإنفاق باستخدام البطاقات بنسبة 18% في عام 2024

ثلثا قروض الشركات الجديدة موجهة للقطاع الخاص

تأسيس حضور بارز ومثبت في قطاع التجزئة الرقمية مع إطلاق أول بطاقة ائتمان مشتركة للتجارة الإلكترونية

ارتفاع أحجام معاملات الثروة الرقمية بمقدار تسعة أضعاف في عام 2024

خدمات تداول الأسهم المحلية المجانية على تطبيقات ENBD X و EI + الحائزة على الجوائز التقديرية، وهو ما ساهم في دعم تطوير أسواق الأسهم الإقليمية

و الحائزة على الجوائز التقديرية، وهو ما ساهم في دعم تطوير أسواق الأسهم الإقليمية تجاوز حالياً حجم الأصول المدارة من قبل المجموعة 44 مليار دولار أمريكي، مما يعكس النجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا

توسعت شبكة فروع المملكة العربية السعودية لتتضمن 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي، مما أدى إلى نمو كبير للغاية للقروض بنسبة 57% في عام 2024

الخدمات المصرفية الاستثمارية تحقق أعلى إيرادات لها على الإطلاق، حيث صُنّفت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال الذراع الاستثماري الأول فيما يتعلق بعمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكّنها من تسعير أكثر من 100 عملية لإصدار السندات والصكوك

نمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير للشركات مدعوماً بقدرات حساب الضمان الرقمي الأفضل في فئتها، واجهات برمجة التطبيقات والحسابات الافتراضية

إطلاق خاصية التتبع المباشر للمدفوعات لعملاء "بيزنيس أون لاين"

إطلاق FXHUB لتداولات العملات الأجنبية المؤتمتة للعملاء

لتداولات العملات الأجنبية المؤتمتة للعملاء بالتطلع نحو المستقبل، يتحول بنك الإمارات دبي الوطني إلى مركز إقليمي يُركز بالمرتبة الأولى على البيانات والتكنولوجيا الرقمية والمسؤولية البيئية

وضع الذكاء الاصطناعي المحدث حيز التطبيق في أقسام العمليات بالشراكة مع "مايكروسوفت"

تحديد وصرف العملات الأجنبية والفرص التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك العملاء

استخراج البيانات من المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية تسجيل العملاء الجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة

تقوم برامج تحليل البيانات الكبيرة بإجراء استخراج عميق للبيانات مما يساعد على تحديد فرص جديدة لإستقطاب وتوسيع قاعدة العملاء من التجار

تم تحسين إجراءات فحص معاملات مكافحة غسيل الأموال باستخدام حل التنبيه القائم على التعلم الآلي

أكثر من 50 حالة استخدام للتحليلات المتقدمة، مما يضع بنك الإمارات دبي الوطني في طليعة البنوك المرتكزة على البيانات في المقام الأول

استثمر صندوق الابتكار في 7 شركات ناشئة جديدة في عام 2024، مما أدى إلى توسيع نطاق المحفظة لتشمل 9 شركات

إنشاء نظام سمارت اللاورقي للضمانات للاستفادة من تطبيقات البرمجيات المؤتمتة "الروبوتات" لإجراء معاملات قائمة كلياً على التقنية الرقمية

يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بأكبر عدد من الفروع الحاصلة على شهادة "ليد" البلاتينية عالمياً

إطلاق الوديعة الثابتة المستدامة التي تقدم عوائد تنافسية مع دعم المشاريع الصديقة للبيئة

أول بنك على مستوى العالم ينشر إطار سندات القروض المرتبطة بالاستدامة المتوافق تماماً مع إرشادات الرابطة الدولية لأسواق رأس المال / جمعية أسواق الإقراض

ارتفاع ملفت في تسهيلات إقراض الشركات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية

تحسن تصنيف تحليلات الاستدامة إلى "منخفض المخاطر"؛ ليصبح بذلك البنك الرائد في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وحصل على المرتبة 5 من بين 311 بنكاً متنوعاً على مستوى العالم

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني:

"ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني قبل الضريبة إلى مستوى غير مسبوق بلغ 27.1 مليار درهم في عام 2024 نتيجة تمكّن المجموعة من تحسين حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق أعمال إدارة الثروات والخدمات المصرفية المميزة والخاصة. إننا سعداء بتحقيق نمو كبير بنسبة 57% في القروض في المملكة العربية السعودية لعام 2024، مدعوماً بشبكة فروعنا الموسّعة التي تضم حالياً 21 فرعاً و62 جهاز صراف آلي مخصّص. وتمثل قصة توسع عملياتنا الدولية النمو والتنوّع والمرونة، مع الاستفادة من عروضنا الفريدة لتوسيع بصمتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وخارجها. وأود الإشارة إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنسبة 5% في عام 2025، مدفوعاً بالتوسع في القطاعات الرئيسية، ومن ضمنها البنية التحتية والنقل والضيافة والخدمات اللوجستية، واليوم يبرز بنك الإمارات دبي الوطني على أهبة الاستعداد لمواصلة دفع عجلة النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

في ضوء الأداء المتميّز للمجموعة، نقترح توزيع أرباح بقيمة 100 فلساً."

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

"نما الدخل إلى أكثر من 44 مليار درهم في العام 2024 نتيجة استثمار المجموعة الاستراتيجي في الخدمات المصرفية الرقمية والتوسع الإقليمي الذي ساهم بدوره في إتاحة قنوات جديدة للإيرادات. يتم حالياً تسجيل 98% من عملائنا الجدد في البنك رقمياً، وتنطوي عروض خدماتنا المصرفية الخاصة والمميزة على مجموعة متنوعة من المنتجات الرائدة في السوق، وهي متاحة لعدد متزايد من عملائنا من أصحاب الثروات.

حققت جميع وحدات الأعمال أداءً متميزاً تمثل في تسجيل أرقام قياسية في قروض الأفراد، فيما شكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق، إلى جانب القروض الجديدة المقدمة للشركات والتي بلغت قيمتها الإجمالية 88 مليار درهم، وتشكّل حصة القطاع الخاص من هذه القروض نسبة الثلثين، حيث إنها تستفيد من الحضور الإقليمي للمجموعة.

وحققت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع الاستثماري الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال عمليات الطرح للاكتتاب العام، إيرادات قياسية نتيجة تسعير أكثر من 100 من الصكوك والسندات للعملاء، وتولى كذلك قيادة العديد من عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام محلياً.

وجدير بالذكر أن الإمارات الإسلامي قد حقق أرباحاً قياسية بلغت 2.8 مليار درهم مع نمو قوي جداً في التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 31% في عام 2024، مما يجعله في طليعة المصارف الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

" حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً وأرباحاً استثنائية نتيجة نجاحه في تحقيق استفادة قصوى من مجالات النمو الرئيسية، ومن ضمنها الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات وحسابات الضمان والنمو الإقليمي في حجم الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. ساهمت منصة الثروات الرقمية المحسنة لدينا في نمو الأصول المُدارة إلى أكثر من 44 مليار دولار أمريكي، حيث ارتفعت معاملات الثروات الرقمية بمقدار تسعة أضعاف في عام 2024. إن لدى بنك الإمارات دبي الوطني أعلى رقم من الفروع الحائزة على اعتماد "ليد" مقارنة بالبنوك العالمية الأخرى، وقد تم تكريم البنك باعتباره بنكاً رائداً في المنطقة من حيث تقديمه للحلول المستدامة.

نحن نسخّر الذكاء الاصطناعي التوليدي للاستثمار في الفرص التجارية السانحة وتوسيع إمكانيات إستقطاب التجار من خلال استخراج البيانات والتحقق من المعاملات باستخدام التنبيهات القائمة على التعلم الآلي.

إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في الشبكة الرقمية الموسعة يجعله في وضع مثالي للاستفادة من الاقتصاد الإقليمي المزدهر."

نظرة مستقبلية

تواصل القطاعات غير النفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تسجيل نمو سليم في عام 2024 وذلك بفضل الاستثمارات الواسعة النطاق في كل من القطاعين العام والخاص والنشاط الاستهلاكي القوي. وسوف يستمر هذا الزخم حتى عام 2025 مع استمرار تنفيذ برامج الاستثمار، في حين ستساعد الزيادات التدريجية في إنتاج النفط في دعم النمو. وفي مصر، سيتواصل التحكم في كبح التضخم، مما سيلعب دوراً في تحول السياسة النقدية نحو الانخفاض، في حين يستمر نجاح السياسة النقدية في تركيا في الحد من أثر التضخم.

الجوائز:

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك للعام في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 وأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال حفل توزيع جوائز ذا بانكر

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط وأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل بنك لإدارة الثروات في الشرق الأوسط وأفضل بنك للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2024

صنف بنك الإمارات دبي الوطني كرائد في السوق في فئات الخدمات المصرفية للشركات والحلول الرقمية والحوكمة البيئية والاجتماعية والخدمات المصرفية الاستثمارية ضمن رواد سوق يوروموني

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك خاص إقليمي في الشرق الأوسط وأفضل بنك في الشرق الأوسط لأصحاب الثروات العالية وأفضل بنك في الشرق الأوسط للحلول الرقمية وأفضل بنك خاص محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب الثروات العالية وأفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة للحلول الرقمية ضمن جوائز يوروموني العالمية للخدمات المصرفية الخاصة 2024

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جوائز جلوبال فاينانس لأفضل بنوك العالم

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل مزود لتمويل سلسلة التوريد في الشرق الأوسط 2024 وأفضل مزود لتمويل التجارة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2024 من جلوبال فاينانس

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة التميز في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول – ENBD X من جوائز Finnovex للشرق الأوسط 2024

من جوائز للشرق الأوسط 2024 بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصلان على أعلى درجات التكريم للتمويل الأخضر وقيادة الصكوك وحصدت أفضل صفقة سندات للمؤسسات المالية للعام وأفضل شركة لترتيب الصكوك للعام وأفضل شركة الدين عالي العائد للعام خلال حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط 2024

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة أفضل بنك خاص في الشرق الأوسط عن إدارة المحافظ الرقمية خلال حفل توزيع جوائز فاينانشال تايمز وبي دبليو أم ويلث تك 2024

بنك الإمارات دبي الوطني يحتل المرتبة الأولى من بين 50 بنكاً في الشرق الأوسط من حيث الحصة السوقية والجودة المصرفية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية وتكرار الاتصال ضمن جوائز غرينتش التحالف 2024

الإمارات دبي الوطني كابيتال تحصد جائزة أفضل بنك للدخل الثابت خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للأوراق المالية 2024 وجائزة أكثر الصفقات الإسلامية ابتكاراً - تركيا خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتمويل الإسلامي 2024

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة.

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية متميزة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 848 فرعاً إضافة الى 4,601 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج، وتلعب المجموعة دوراً رئيسيا في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني على العنوان: www.emiratesnbd.com.

تم إعداد هذا المستند من قبل بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. لأغراض المعلومات فقط. لا تشكل المعلومات والبيانات والآراء الواردة في هذا المستند عرضاً عاماً بموجب أي نظام معمول به أو عرضاً للبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية أو أي مشورة أو توصية فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية أو غيرها من الأدوات المالية. هذا المستند غير مخصص للتوزيع في أي سلطة قضائية يكون فيها هذا التوزيع مخالفاً للقانون المحلي أو السمعة.

إن الهدف المقصود من المواد المتضمنة في هذا الخبر الصحفي هو إعطاء معلومات أساسية عامة حول بنك الإمارات دبي الوطني وأنشطته ولا يفترض أن تكون كاملة. قد تتضمن معلومات مستمدة من مصادر متاحة للجمهور لم يتم التحقق منها بشكل مستقل. لا يتم تقديم أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو موثوقية المعلومات. لا ينبغي اعتبار هذا المستند على أنه مشورة للمستثمرين الحاليين أو المستثمرين المحتملين، الذين ينبغي عليهم طلب مشورة مهنية مستقلة اعتماداً على أهدافهم الاستثمارية المحددة أو وضعهم المالي أو احتياجاتهم الخاصة.

في حالة تضمن البيان الصحفي أي معلومات مالية شكلية عن بنك الإمارات دبي الوطني، فقد تم إعداد هذه المعلومات لأغراض توضيحية فقط، وقد تتناول حالة افتراضية وقد لا تعطي صورة حقيقية عن الأداء المالي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني. بالإضافة لذلك، قد تكون أي معلومات مالية مبدئية ذات مغزى فقط عند قراءتها بالاقتران مع البيانات المالية التاريخية الموحدة المدققة لبنك الإمارات دبي الوطني. ما لم يتم الإفصاح بخلاف ذلك صراحة، إن كافة المعلومات المالية المبدئية قد تم الحصول عليها وجمعها استناداً إلى السياسات المحاسبية للمجموعة كما تم الإفصاح عنها بالتزامن مع أحدث البيانات المالية الموحدة الصادرة عن المجموعة.

قد يحتوي هذا المستند على بعض البيانات ذات النظرة المستقبلية فيما يتعلق ببعض خطط بنك الإمارات دبي الوطني وأهدافه وتوقعاته الحالية المتعلقة بالظروف المالية المستقبلية والأداء والنتائج. ترتبط هذه البيانات بوجهة النظر الحالية لبنك الإمارات دبي الوطني فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وهي عرضة للتغيير وبعض المخاطر والشكوك والافتراضات التي تكون في كثير من الحالات خارجة عن سيطرة بنك الإمارات دبي الوطني والتي تم وضعها بناءً على توقعات الإدارة وتصوراتها المرتبطة بالتطورات المستقبلية وتأثيرها المحتمل على بنك الإمارات دبي الوطني.

تنطوي هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية بطبيعتها على مخاطر وحالات من عدم اليقين لأنها تتعلق بالأحداث والظروف المستقبلية الخارجة عن سيطرة بنك الإمارات دبي الوطني، بما في ذلك، من جملة أمور أخرى، الظروف الاقتصادية والتجارية المحلية والعالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمخاطر المتعلقة بالسوق مثل التقلبات في سعر الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي والسياسات والإجراءات التي تتخذها السلطات التنظيمية والحكومية وتأثير المنافسة وتأثير التوقيت وحالات عدم اليقين الأخرى المتعلقة بالاستحواذ أو عمليات الدمج المستقبلية ضمن القطاعات ذات الصلة.

نتيجة لذلك، قد يختلف الوضع والأداء والنتائج الفعلية لبنك الإمارات دبي الوطني في المستقبل بشكل جوهري عن الخطط والأهداف والتوقعات المنصوص عليها في البيانات ذات النظرة المستقبلية لبنك الإمارات دبي الوطني وينبغي أن لا يعتمد الأشخاص الذين يقرؤون هذا المستند على البيانات ذات النظرة المستقبلية. تصدر هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية فقط في تاريخ صدور هذه البيانات ولا يتعهد بنك الإمارات دبي الوطني بتحديث البيانات ذات النظرة المستقبلية الواردة في هذا المستند أو أي بيان ذي نظرة مستقبلية آخر قد يصدر عنه.

-انتهى-

#بياناتشركات