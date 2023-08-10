• الإيرادات المتكرّرة تسجّل نموّاً بنسبة 11٪ في النصف الأول من عام 2023، مدعومة بزيادة مبيعات المستأجرين والانتعاش القويّ في قطاع السياحة. • "إعمار" تحصل على ترقيات التصنيف الائتماني من وكالات التصنيف الكبرى، إذ حازت على تصنيف (BBB) .من S&P، وتصنيف (Baa2) من موديز، و تصنيف (BBB) من فيتش، وكلّها مصحوبة بنظرة مستقبلية مستقرّة الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت إعمار العقاريّة ش.م.ع. (DFM: EMAAR)، عن تحقيقها نتائج مالية قويّة في النصف الأول من عام 2023، وذلك بفضل ارتفاع مبيعاتها العقارية والنجاح الذي تشهده عملياتها في جميع قطاعات أعمالها. أبرز الإنجازات التي تمّ تحقيقها سجّلت إعمار العقاريّة في النصف الأوّل من 2023 إيرادات بلغت 12.3 مليار درهم إماراتي (3.3 مليار دولار أمريكي)، مع نموّ في صافي الأرباح بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 4.9 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي). وتيعود الأداء الثابت للشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي. كما أدّى تركيز الشركة على تحسين الهوامش الربحية ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية إلى تحقيقها خلال هذه الفترة نموّاً في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات حيث بلغت قيمة 6.4 مليار درهم إماراتي (1.7 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالنصف الأوّل من العام 2022 وحقّقت الشركة مبيعات عقاريّة في النصف الأوّل من 2023 بلغت قيمتها 20.2 مليار درهم إماراتي (5.5 مليار دولار أمريكي) بزيادة قدرها 14% مقارنة بالنصف الأوّل من العام الماضي. كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقاريّة 62.8 مليار درهم إماراتي (17.1 مليار دولار أمريكي)، والتي سيتمّ تسجيلها كإيرادات خلال السنوات القادمة. وخلال هذه الفترة، حصلت "إعمار" على ترقيات التصنيف الائتماني من وكالات التصنيف الكبرى، إذ حازت على تصنيف (BBB) من S&P، وتصنيف (Baa2) من موديز، و تصنيف (BBB)من فيتش، وكلّها مصحوبة بنظرة مستقبلية مستقرّة. وتعكس هذه الترقيات الأداء المالي المستقرّ لشركة إعمار ومركزها المالي الراسخ، كما تعكس هذه المؤشرات الإيجابية بشكل عام توقّعات أفضل لمستقبل شركة إعمار. وقال محمّد العبّار، مؤسّس شركة إعمار: "إن أداء إعمار في الفترة الأخيرة يعكس التزامنا المستمرّ بالنموّ والربح المستدام، كما يؤكّد تركيزنا على تلبية احتياجات عملائنا كافّة. ولقد أسفرت استثماراتنا عن عوائد قوية، مدفوعة بنموّنا المضطرد وتحسّن عملياتنا، ونحن على ثقة من قدرتنا على مواصلة تنفيذ إستراتيجية أعمالنا وتلبية طلبات عملائنا بالمستوى ذاته من النجاح في النصف القادم من هذا العام." تطوير العقارات المعدّة للبيع في الإمارات العربية المتحدة إعمار للتطوير ش.م.ع، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: EMAARDEV)، والمملوكة بأغلبيتها لشركة إعمار العقاريّة ش.م.ع، سجّلت في النصف الأوّل من 2023 مبيعات عقاريّة بقيمة 19 مليار درهم إماراتي (5.2 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالنصف الأوّل من عام 2022. كما بلغت إيرادات إعمار للتطوير في الإمارات العربية المتحدة 6.3 مليار درهم إماراتي (1.7 مليار دولار أمريكي) في النصف الأوّل من 2023، حيث أطلقت بنجاح 16 مشروعاً جديداً في الدولة. كما كشفت إعمار للتطوير في يونيو 2023 عن مشروع متكامل جديد، ذا أويسيس من إعمار، الوجهة الجديدة لنمط الحياة العصري الفاخر. مراكز التسوّق، وأصول البيع بالتجزئة والتأجير التجاري مراكز التسوّق، وأصول البيع بالتجزئة والتأجير التجاري سجّلت نموّاً في إيراداتها خلال النصف الأوّل من عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 3.1 مليار درهم إماراتي (844 مليون دولار أمريكي). وخلال الفترة نفسها، حقّقت المحفظة أرباحاً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 3.2 مليار درهم إماراتي (871 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 77٪ عن النصف الأول من عام 2022. ويُعزى هذا النجاح إلى مبيعات المستأجرين القوية التي ارتفعت بنسبة 30٪ تقريباً مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وحقّقت أصول مراكز التسوّق الرئيسية لدى شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق معدّل إشغال لافت وصل إلى قُرابة 96٪. إعمار الدوليّة سجّلت العمليات العقارية لشركة إعمار الدولية في النصف الأول من عام 2023 مبيعات عقارية بلغت 1.2 مليار درهم إماراتي (327 مليون دولار أمريكي) وعائدات بلغ مجموعها 1.3 مليار درهم إماراتي (354 مليون دولار أمريكي). وأتت هذه النتائج مدفوعة بشكل أساسي بعمليات الشركة في مصر والهند، علماً أن عائدات العمليات العقارية الدولية تشكّل 11٪ من إجمالي إيرادات إعمار. إعمار للضيافة والترفيه والتسلية في النصف الأوّل من عام 2023، سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة إعمار إيرادات بقيمة 1.6 مليار درهم إماراتي (436 مليون دولار أمريكي)، بنموّ نسبته 18% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022. ويأتي هذا الأداء نتيجة الانتعاش المستمرّ في قطاع السياحة والزيادة في نسبة الإنفاق المحلّي. حيث حقّقت الفنادق التابعة لإعمار للضيافة في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الفنادق المُدارة من قِبَلها، متوسّط إشغال بنسبة 70% خلال النصف الأول من عام 2023. وخلال هذه الفترة، أعلنت إعمار أيضاً عن افتتاح أحدث فنادقها، العنوان جبل عُمر في مكّة، والذي يضمّ حوالي 1,500 غرفة ويقع في وسط مكّة المكرّمة. الأعمال ذات العوائد المتكرّرة وسجّلت محفظة إعمار المتنوّعة من الأعمال ذات العوائد المتكرّرة، بما في ذلك مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه، والتسلية، والتأجير مجتمعة زيادة في إيراداتها بنسبة 11٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث بلغت 4.7 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار أمريكي). وتشكّل عوائد هذه الأعمال 38٪ من إجمالي إيرادات إعمار. #بياناتشركات -انتهى-