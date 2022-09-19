يعكس هذا الأداء القياسي نجاح الشركة في إطلاق مشروع "إليكت" في "تاج سيتي"

أعلنت اليوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (كود البورصة المصرية MNHD.CA) – وهي شركة رائدة بمجال التطوير العقاري في مصر– عن نجاحها في تسجيل إجمالي حجوزات قياسية خلال شهر واحد قياسية بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2022. ويرجع هذا الأداء الاستثنائي إلى إطلاق مشروعي "إليكت" و"تاج ڤيل"، بالإضافة إلى مبيعات محفظة الوحدات الجاهزة للاستلام وكفاءة المبيعات بمشروعي "كرونز" و"تافال" التابعتين لمشروع "سراي".

ويعكس نجاح الشركة في مواصلة تسجيل إجمالي مبيعات بأعلى المستويات التاريخية، قدرتها على تعظيم الاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة على الوحدات العقارية، رُغم التحديات الراهنة التي يشهدها الوضع الاقتصادي الكلي. ويعد ذلك بمثابة شهادة قوية على الإمكانيات الهائلة والفرص الجذابة التي تطرحها محفظة الأراضي المتبقية بمشروعي "تاج سيتي" و"سراي" مع الاستمرار في تطوير الوحدات العقارية السكنية والتجارية فائقة الجودة. وقد تمكنت الشركة من إحراز هذا الأداء القياسي خلال شهر يوليو، على الرغم من التباطؤ الموسمي لسوق العقارات بشرق القاهرة خلال فترة الصيف، مما يؤكد قدرة الشركة على التوظيف الأمثل للقيمة الفائقة لعروضها المقدمة في دفع عجلة نمو المبيعات بمختلف مشروعاتها.

جدير بالذكر أن نجاح الشركة في إطلاق أول مرحلتين من مشروع "إيلكت" ساهم في تعزيز إجمالي المبيعات خلال شهر يوليو، وهو جزء من مشروع "تاج سيتي" في القاهرة الجديدة تم إطلاقه خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي. ويضم المشروع فيلات بمختلف التصميمات العصرية وتبلغ مساحته الإجمالية 167.2 ألف متر ويرتفع بتسعة أمتار عن باقي وحدات "تاج سيتي". وقد تمكنت الشركة منذ إطلاق المشروع من بيع 50% من وحدات المرحلة الأولى ونجحت في تسجيل مبيعات بحوالي 400 مليون جنيه خلال يومين فقط من الإطلاق. كما نجحت الشركة في بيع 50% من إجمالي وحدات المرحلتين حتى الوقت الراهن.

‎وفي هذا السياق، أعرب المهندس عبد الله سلام العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن اعتزازه بالأداء الاستثنائي الذي أحرزته الشركة خلال شهر يوليو، والذي يعد بمثابة شهادة واضحة على كفائتها التشغيلية. كما تعكس المبيعات القياسية التي حققتها الشركة خلال نفس الشهر، المقومات الجذابة التي تنفرد بها منتجاتها واستراتيجية النمو الجديدة التي تتبناها، والتي تبشر بالمزيد من النتائج المشرفة خلال الفترة القادمة. وأكد سلام أن أولويات ‎الشركة خلال المرحلة الراهنة التركيز على تحقيق نمو صحي ومستدام كل ربع والمحافظة على رضاء العملاء.

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