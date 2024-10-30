تم إدراج الشركة مؤخراً في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد طرح عام أولي تجاوزت الطلبات فيه عدد الأسهم المتاحة بـ 31.3 مرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حظيت شركة "إن إم دي سي إينيرجي"، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء لقطاع الطاقة البحري والبري، وهي شركة تابعة ومملوكة بأغلبيتها لـ "مجموعة إن إم دي سي"، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADX: NMDC)، بتقدير ملفت كواحدة من أكبر الكيانات المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أبوظبي، وذلك بانضمامها إلى مجموعة من 15 كياناً مدرجاً، تشكل معاً مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فادكسي15) المتوافق مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الإسلاميين العالميين.

يهدف المؤشر الجديد، الذي أطلقته شركة فوتسي راسل المشغلة لبورصة لندن وسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى تعزيز الدور الرائد لسوق أبوظبي للأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع معايير جديدة ومتقدمة للجودة والأداء تناسب طبيعة هذه السوق الحيوية المتنامية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي: " "شكل الإدراج التاريخي لشركة «إن إم دي سي إينيرجي» في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام تطوراً مهماً لقطاع الطاقة المتنامي والحيوي في المنطقة، ومن ثم أحرزنا زيادة كبيرة في صافي الأرباح على أساس سنوي بلغ 145% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وها نحن مجدداً نحتفي بإنجاز جديد للشركة، بانضمامها إلى مجموعة من الكيانات المميزة في أبوظبي، والتي ستتعاون معاً لدفع عجلة نمو التمويل الإسلامي وتسهيل وصوله إلى شريحة واسعة من المستثمرين."

أعلنت "إن إم دي سي إنيرجي" مؤخراً عن تحقيقها نتائج مالية متميزة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت زيادة ملحوظة في صافي الأرباح، ليقفز من 164 مليون درهم إماراتي إلى 402 مليون درهم، بدعم من الأداء التشغيلي القوي والتوسع الاستراتيجي في مشاريع جديدة. كما ارتفع إجمالي الإيرادات إلى 3.975 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 110% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023.

وحققت الشركة معدلات نمو قياسية في صافي الأرباح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت صافي ربح قدره 904 ملايين درهم، بزيادة بلغت 122% بالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلاً 9.78 مليار درهم، بزيادة قدرها 96% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

تبلغ القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 2 تريليون درهم (549 مليار دولار أميركي). وتهدف السوق إلى تعزيز سوق رأس المال عبر طرح منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية على نحو دائم، وتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة والتوسع في نطاق منتجاتها المالية لتوفير المزيد من الخيارات والفرص.

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