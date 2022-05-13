الشركة تركز على توسيع نطاق أعمالها في عام 2022 مدفوعةً بمبادرات التحول الرقمي واستراتيجية الاستثمار القوية

أبرز النتائج:

وصل صافي الأرباح الشركة للربع الأول 2022 إلى 15,10 مليون درهم إماراتي

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 305 مليون درهم إماراتي على الرغم من تحديات السوق

أداء قوي للشركات التابعة في مصر والجزائر بزيادة الأرباح بواقع 150% على أساس سنوي

الجمعية العمومية وافقت على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021

إجراءات فعالة للتحكم في التكاليف أدت إلى خفض التكاليف بنسبة 6٪ في المصاريف الإدارية والعامة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

نمو رأس المال العامل بنسبة 14٪ منذ 31 ديسمبر 2021

نمو محفظة العملاء بنسبة الضعف في الربع الأول، نتيجة لاستراتيجية الاستحواذ القوية التي تركز على البيع بالتجزئة

التوقعات المستقبلية: الشركة تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها في عام 2022 من خلال مواصلة الاستثمار في ابتكار المنتجات ومبادرات التحول الرقمي لتحسين تجارب خدماتها عبر قنوات متعددة، وتوفير حلول مصممة لتلبية احتياجات العملاء، وتحسين الكفاءة التشغيلية

دبي: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "سلامة"، اليوم عن نتائجها المالية المدققة للربع الأول من عام 2022. وبلغ صافي أرباح الشركة لهذه الفترة 15,10 مليون درهم إماراتي.

استمرت "سلامة" في تحقيق أهدافها التشغيلية، ولا سيما فيما يتعلق بمواصلة تطوير قدراتها الرقمية، وتحسين أداء الاكتتاب، وتنويع محفظة عملائها، وتوفير المنتجات والحلول الجديدة والمحسّنة رقمياً لشرائح متنوعة من العملاء في دولة الإمارات.

وحققت الشركة أداءً قوياً في تحسين أرباح الأعمال الأساسية ودخل الاستثمار.

وتمكنت "سلامة" من الحفاظ على أرباحها في دولة الإمارات بالرغم من التحديات الاقتصادية. وحققت الشركات التابعة، ولا سيما في الجزائر ومصر، أداءً أفضل في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وساهمت الإجراءات الفعالة للتحكم في التكاليف في توفير 6٪ من النفقات الإدارية والعامة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما حقق رأس المال العامل نمواً بنسبة 14٪ منذ 31 ديسمبر 2021.

وحقق إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة 305 مليون درهم إماراتي في الربع الأول بالرغم من استمرار الظروف الصعبة في السوق على صعيدي الأسعار والمنافسة.

تمضي "سلامة" بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحها في أن تصبح المزود الرائد لحلول التكافل الرقمية في دولة الإمارات. وتقدم الشركة حالياً واحدة من أوسع محافظ منتجات التكافل عبر الإنترنت، ونجحت بشكل خاص في توسيع نطاق حلولها المباشرة للعملاء عبر توفير منتجات مميزة مثل التكافل الصحي، وتأمين الحيوانات الأليفة، والسيارات، ومحتوى المنزل. وزاد عدد وثائق التأمين الصادرة عبر الإنترنت للأفراد والشركاء التجاريين بعدة أضعاف مع زيادة عدد الشركاء مثل البنوك والمجمّعين ومنصات التجارة الإلكترونية - الذين يفضلون حلول الشركة لإصدار وثائق تأمين شاملة بشكل سلس وسريع.

وبفضل جهودها الرقمية وحلولها المرتكزة على العملاء، واصلت "سلامة" وشركاءها استقطاب المزيد من العملاء عبر تمكينهم من الحصول على شهادات ووثائق التأمين خلال دقائق معدودة دون مغادرة منازلهم أو مكاتبهم. وقد أتاحت مبادرات التحول الرقمي للشركة إحداث هذا التأثير المهم في حياة العملاء عبر توفير الكثير من الوقت والجهد والمال.

ونجحت "سلامة" في مضاعفة محفظة عملائها خلال الربع الأول بفضل استراتيجية الاستثمار القوية التي تركز على العملاء الأفراد. واستمرت محفظة منتجات التأمين على السيارات والتكافل الصحي في النمو خلال الربع الأول من العام لتستبدل الحسابات المسببة للخسائر باستراتيجية أقوى قائمة على منتجات الأفراد. وأدت عملية توحيد المحفظة وتنويعها - مع تبني ضوابط أقوى للاكتتاب والتحسين المستمر لتجربة العملاء الشاملة - إلى تعزيز محفظة الشركة، وزيادة أرباحها، والمحافظة على الزخم المستمر لخطوط أعمالها.

وسجلت خطوط الأعمال العامة - بما فيها التأمين على الأجهزة، والسفر، والحيوانات الأليفة، والحوادث الشخصية، ومحتوى المنزل - نمواً قوياً مدعوماً بتحسينات الخدمات الرقمية التي توفرها الشركة. وستواصل الشركة تركيزها خلال بقية العام على تعزيز خطوط أعمالها الرقمية غير المرتبطة بالسيارات.

وفي إطار تعليقه على النتائج المالية للربع الأول، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة "سلامة": "تواصل الشركة تحسين عملياتها مع التركيز بصورة خاصة على تعزيز قدراتها في مجال التحول الرقمي والابتكار، وتحسين محفظة منتجاتها وخدماتها للارتقاء بمكانتها في السوق كمزود رائد لخدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات. وانطلاقاً من تركيزنا على تعزيز مرونة عملياتنا وبناء بنية تحتية رقمية قوية وجلب تقنيات جديدة، ومع وجود مؤشرات على عودة الاستقرار إلى السوق، فإننا متفائلون بتحقيق أهداف أعمالنا الاستراتيجية وخلق قيمة تتماشى مع توقعات المساهمين وحملة الوثائق خلال الأرباع القادمة".

بدوره قال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة "سلامة": "تشهد شركتنا موجة جديدة من النمو مع استمرار التركيز على التحول الرقمي والابتكار والتعاون كدعائم رئيسية لتحقيق المزيد من النجاح. ونحن سعداء جداً بالتقدم الذي أحرزناه خلال الربع الأول، ونلتزم بالحفاظ على هذا الزخم لبقية العام بالاستناد إلى نقاط القوة التي نمتلكها بما في ذلك منتجاتنا المبتكرة، وقدراتنا الرقمية الشاملة، وشراكاتنا الاستراتيجية، والأهم من ذلك استراتيجيتنا القوية لاجتذاب العملاء. ونركز على الارتقاء بهذه الاستراتيجية إلى المستوى التالي لتوسيع نطاق حضورنا في السوق، ولا سيما من خلال تحسين أعمال التأمين على الحياة ومنتجات التأمين الأخرى غير المرتبطة بالسيارات، وصولاً إلى تحقيق غايتنا في توفير مزايا التأمين التكافلي للجميع بأسهل طريقة ممكنة".

يشار إلى الجمعية العمومية السنوية للشركة وافقت على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

في بداية هذا العام، منحت هيئة الصحة بدبي شركة "سلامة" لقب المؤمن المشارك، مما جعلها واحدة من شركات التأمين الـ 16 في الدولة التي يمكنها تقديم "خطة المنافع الأساسية"، والتي تم إنشاؤها لضمان جودة التأمين الصحي لجميع قاطني دبي، ولا سيما العمال الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 4000 درهم إماراتي.

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