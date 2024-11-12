الكويت: أعلنت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" (بورصة الكويت: Markaz، رويترز: MARKZ.KW، بلومبرغ: MARKAZ: KK) عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث إرتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 6.25% حيث بلغ 14.92 مليون دينار كويتي، مقارنة بإجمالي إيرادات بقيمة 14.04 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 3.35 مليون دينار كويتي عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بصافي ربح بلغ 0.71 مليون دينار كويتي عن نفس الفترة من العام الماضي.

وصرح السيد علي خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز": "شهد السوق الكويتي أداءً إيجابياً في الربع الثالث من عام 2024، مدعوماً بقوة القطاعات الرئيسية والأرباح الإيجابية للشركات، إلى جانب استقرار المشهد السياسي، والتركيز على الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع. كما شهدت الأسواق الخليجية انتعاشاً مدفوعة بالأداء الإيجابي لعدة قطاعات وأرباح الشركات. ولا يزال المشهد الاستثماري العالمي غير مستقر بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة."

وصرح السيد عبد اللطيف وليد النصف، العضو المنتدب – إدارة الثروات وتطوير الأعمال في "المركز"، قائلاً: "بلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة 1.39 مليار دينار كويتي حتى 30 سبتمبر 2024 مقارنة بمبلغ 1.16 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2023 بارتفاع قدره 19.84%. وتؤكد المبادرات الاستراتيجية التي تم تنفيذها في قطاعي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية التزامنا بتلبية أهداف العملاء الاستثمارية والابتكار في الخدمات التي نقدمها. ويواصل "المركز" تعزيز أفضل الممارسات التشغيلية ومعدل الربحية، من خلال التركيز على تحقيق النتائج وإعطاء الأولوية للتحسين المستمر. وفي المستقبل، نؤمن بمكانة "المركز" لتجاوز توقعات العملاء في ظل تطور المشهد المالي".

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.39 مليار دينار كويتي (4.56 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2024 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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