عمّان، أعلنت مجموعة البنك الأردني الكويتي عن نتائجها المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث حققت المجموعة أرباحا صافية بحوالي 148.4 مليون دينار أردني (63.9 مليون دينار كويتي) مقارنة بـ 72.1 مليون دينار أردني (31.1 مليون دينار كويتي) لنفس الفترة من العام السابق.

وتعليقا على النتائج، صرحت رئيسة مجلس إدارة البنك الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح بالقول "بالرغم مما يشهده العالم بشكل عام ودول الجوار بشكل خاص من أحداث سياسية، وما لتلك الأحداث من تداعيات اقتصادية، فإن المجموعة تمضي بخطىً ثابتة في تحقيق المزيد من الإنجازات، والتي يعبر عنها حجم الأرباح القياسية والمركز المالي المتين والمدعوم بنسبة كفاية رأس مال مطمئنة".

ومن جانبه عبر الرئيس التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي عن فخره بالنتائج وقال "نجني نتائج خطتنا الاستراتيجية التي رسمت خلال الأعوام الماضية، وأساسها تقديم أفضل الحلول المصرفية والمالية لعملائنا محليا وإقليميا من خلال تواجدنا في الأردن وقبرص والعراق، وكلنا ثقة بقدرة المجموعة على الاستمرار بتحقيق النمو المستدام".

واستعرض البطيخي أهم المؤشرات والنسب المالية، حيث ارتفعت الأرباح الصافية بما نسبته 105.8% عن نفس الفترة من العام الماضي لتصل الى 148.4 مليون دينار أردني (63.9 مليون دينار كويتي)، ونمت الموجودات بنسبة 10.2% ليتجاوز رصيدها 5.7 مليار دينار أردني (2.4 مليار دينار كويتي)، كما نمت حقوق الملكية بنسبة 16.5 % لتبلغ 847.9 مليون دينار أردني (365.4 مليون دينار كويتي). أما العائد على حقوق الملكية فقد تجاوز الـ 25 %، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 21.77%.

وتوجهت الشيخة ادانا الصباح بالشكر الى عملاء المجموعة وكافة المساهمين على ثقتهم وللجهات الرقابية في الأردن وقبرص والعراق على دعمهم المتواصل، والى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين كافة على جهودهم التي أوصلتنا الى هذه المكانة المرموقة.

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