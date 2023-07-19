أعلنت شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن زيادة صافي أرباحها في النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 63.4% لتسجل 14.78 مليون درهم مقارنة ب 9 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وتعكس هذه الزيادة الملحوظة نجاح الاستراتيجية الواعدة للشركة وجهودها المستمرة في تنويع مصادر الإيرادات، ومكانتها كمزود رائد في تقديم أفضل الخدمات والحلول المالية المتطورة للعملاء.

وحققت الشركة ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 10% لتصل الى 831.6 مليون درهم مقارنة ب 757.1 مليون درهم في نهاية 2022، كما شهد العائد من عمولات التداول و رسوم الاستشارات زيادة بنسبة 44% ليسجل 33.9 مليون درهم مقارنة ب 23.5 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، في حين ساهمت مصادر الدخل الأخرى من بينها إيرادات التمويل والتداول على الهامش في ارتفاع بنسبة 52% في العائد من تمويل الهامش ليصل الى 17.06 مليون درهم مقارنة ب 11.1 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، ليقفز إجمالي العائدات بنسبة نمو 42% و يسجل 58.8 مليون مقارنة ب 41.4 مليون درهم في النصف الأول من 2023، فضلاً عن استحواذ بي اتش ام كابيتال على 3254 من حسابات المستثمرين الجديدة خلال النصف الأول من هذا العام والذي يعكس ارتفاع قدره 103% عن عدد الحسابات المسجلة في ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغ عددها 1600 حساب.

وعلق عبد الهادي السعدي ،الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية،: " نفخر بتحقيق هذه الزيادة الإيجابية في صافي أرباح الشركة، وتعكس هذه النتائج في النصف الأول من العام الجاري الأداء القوي في جميع خدماتنا وفرص النمو الكبيرة التي ترسخ المكانة الرائدة للشركة وتميزها بالجودة ساهم في الوصول لهذه النتائج التزام الشركة بضمان اتباع أفضل الممارسات المهنية مع توفير أفضل بيئة عمل واعتماد وتنفيذ استراتيجية فعالة للاستثمار، بالإضافة إلى توافق خدماتنا مع الممارسات والنظم العالمية في هذا القطاع وتميزها بالجودة العالية والموثوقية، ولا يزال هناك الكثير من الخطط الواعدة التي سوف نحرص على تنفيذها للاستفادة من الإمكانات الكاملة لاستراتيجيتنا".

وأضاف عبد الهادي السعدي: "حققت بي اتش ام كابيتال العديد من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الجاري، منها حصول الشركة على أول ترخيص لمزاولة نشاط مشغل منصة التمويل الجماعي من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، والذي يتيح للشركة تقديم خدمة مشغل منصة التمويل الجماعي وذلك من خلال منصة إلكترونية، لتمويل رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ".

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نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

يذكر أن "بي إتش إم كابيتال" هي مؤسسة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية في أسواق رأس المال المحلية والإقليمية والعالمية.

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