نمو قوي في الإيرادات مع توسع كبير في الربحية، نحو تحقيق الإرشادات السنوية للعام بأكمله

زيادة توزيعات الأرباح النصف سنوية بنسبة 25%

ارتفاع صافي إيرادات المجموعة +14.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم (+21.3% على أساس سنوي باستثناء تأثير انخفاض الجنيه المصري) مع نمو قوي في جميع القطاعات الأربعة.

ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ( EBITDA ) للمجموعة +19.9% على أساس سنوي؛ وتسجيل الهامش نسبة 15.1% (+65 نقطة أساس)

) للمجموعة +19.9% على أساس سنوي؛ وتسجيل الهامش نسبة 15.1% (+65 نقطة أساس) ارتفاع صافي الربح للمجموعة +31.8% على أساس سنوي؛ تسجيل الهامش نسبة 7.5% (+98 نقطة أساس)

الحفاظ على توجيهات العام بأكمله: نمو الإيرادات بنسبة 10%-12%، زيادة هامش EBITDA +40-60 نقطة أساس، زيادة هامش صافي الربح +30-50 نقطة أساس.

نقطة أساس، زيادة هامش صافي الربح +30-50 نقطة أساس. زيادة التوزيعات النقدية النصف سنوية بنسبة 25% لتصل إلى 10.31 فلس للسهم الواحد (مرهونة بموافقة الجمعية العمومية)

القاهرة ، أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في مجال الأغذية والمشروبات في المنطقة، عن نتائجها للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. قدمت "أغذية" أداءً قويًا خلال النصف الأول من عام 2024، وعلى المسار الصحيح لتحقيق توجيهات العام 2024. وقد أسفر النمو المربح للمجموعة عبر جميع القطاعات الأربعة، مع الاستفادة من كفاءة المجموعة الشاملة، عن نمو كل من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وصافي الربح بشكل أسرع من الإيرادات.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من عام 2024

ارتفع صافي إيرادات المجموعة بنسبة 14.7% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم (11.2% من النمو من الأحجام و3.5% من التسعير). باستثناء مبيعات القمح لمرة واحدة بقيمة 120 مليون درهم في قطاع الأعمال الزراعية في الربع الأول من عام 2024، كان صافي الزيادة في الإيردات 9.3% سنوياً. كان هذا مدفوعاً بشكل أساسي بالتحول المستمر لمحفظة منتجات مجموعة "أغذية" نحو القطاعات الأعلى نموًا في الأسواق المستهدفة الرئيسية بالإضافة للابتكارات. بشكل ملحوظ، جاء 45% من نمو مجموعة "أغذية" في النصف الأول من عام 2024 من الابتكار وحده(باستثناء عملية مبيعات تجارية لمرة واحدة في قسم الأعمال الزراعية في الربع الأول من 2024). زادت صافي إيرادات المجموعة، المعدلة لتأثير انخفاض العملة في مصر (144.5 مليون درهم)، بنسبة 21.3% على أساس سنوي. على الرغم من تأثير العملة، قدمت الأعمال المصرية للمجموعة نموًا في الإيرادات بنسبة 20.3% على أساس سنوي بالدرهم خلال فترة الإفصاح.

على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 مليار درهم (11.2% من النمو من الأحجام و3.5% من التسعير). باستثناء مبيعات القمح لمرة واحدة بقيمة 120 مليون درهم في قطاع الأعمال الزراعية في الربع الأول من عام 2024، كان صافي الزيادة في الإيردات 9.3% سنوياً. كان هذا مدفوعاً بشكل أساسي بالتحول المستمر لمحفظة منتجات مجموعة "أغذية" نحو القطاعات الأعلى نموًا في الأسواق المستهدفة الرئيسية بالإضافة للابتكارات. بشكل ملحوظ، جاء 45% من نمو مجموعة "أغذية" في النصف الأول من عام 2024 من الابتكار وحده(باستثناء عملية مبيعات تجارية لمرة واحدة في قسم الأعمال الزراعية في الربع الأول من 2024). زادت صافي إيرادات المجموعة، المعدلة لتأثير انخفاض العملة في مصر (144.5 مليون درهم)، بنسبة 21.3% على أساس سنوي. على الرغم من تأثير العملة، قدمت الأعمال المصرية للمجموعة نموًا في الإيرادات بنسبة 20.3% على أساس سنوي بالدرهم خلال فترة الإفصاح. الوجبات الخفيفة: نمت الإيرادات بنسبة 19.5% على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي لفئة القهوة، حيث استمرت "أبو عوف" في كسب حصة من حيث الأحجام والقيمة في السوق المحلية للقهوة ذات العلامة التجارية الفاخرة في مصر. تم تعزيز نمو" أبو عوف" في النصف الأول من عام 2024 من خلال التوسع العضوي المستمر لسلسلة البيع بالتجزئة، حيث افتتحت 44 متجرًا جديدًا، بما يشمل الاكشاك المتنقلة، على طول الساحل الشمالي لمصر. واستمرت التمور في تقديم نمو قوي مدفوعًا بالابتكارات عبر الفئات متوسطة وعالية القيمة، مع التوسع في أنواع التمور ونمو القيمة الكبير عبر قنوات التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعالمياً في أسواق مثل الهند، بنغلاديش، والمغرب. باستثناء تأثير العملة، كانت نسبة النمو في إيرادات القطاع 29.6% على أساس سنوي.

نمت الإيرادات بنسبة 19.5% على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي لفئة القهوة، حيث استمرت "أبو عوف" في كسب حصة من حيث الأحجام والقيمة في السوق المحلية للقهوة ذات العلامة التجارية الفاخرة في مصر. تم تعزيز نمو" أبو عوف" في النصف الأول من عام 2024 من خلال التوسع العضوي المستمر لسلسلة البيع بالتجزئة، حيث افتتحت 44 متجرًا جديدًا، بما يشمل الاكشاك المتنقلة، على طول الساحل الشمالي لمصر. واستمرت التمور في تقديم نمو قوي مدفوعًا بالابتكارات عبر الفئات متوسطة وعالية القيمة، مع التوسع في أنواع التمور ونمو القيمة الكبير عبر قنوات التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعالمياً في أسواق مثل الهند، بنغلاديش، والمغرب. باستثناء تأثير العملة، كانت نسبة النمو في إيرادات القطاع 29.6% على أساس سنوي. البروتين والأغذية المجمدة: زادت الإيرادات بنسبة 7.2% على أساس سنوي، على الرغم من الضغوط الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري. باستثناء تأثير العملة، كانت نسبة النمو في إيرادات القطاع 24.1% على أساس سنوي. في الربع الثاني من 2024، افتتحت مجموعة "أغذية" منشأة جديدة للبروتين في جدة. توفر هذه المنشأة إنتاجاً محلياً مع مزايا اقتصادية أفضل وتؤكد مكانة مجموعة "أغذية" كمورد محلي للبروتين في السعودية. باستثمار قدره 90 مليون درهم، تحتوي المنشأة على طاقة إنتاجية سنوية متوسطة تزيد عن 7,000 طن وتشمل خطين للإنتاج يمكنهما تصنيع أكثر من 50 نوعًا مختلفاً من المنتجات SKU .

زادت الإيرادات بنسبة 7.2% على أساس سنوي، على الرغم من الضغوط الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري. باستثناء تأثير العملة، كانت نسبة النمو في إيرادات القطاع 24.1% على أساس سنوي. في الربع الثاني من 2024، افتتحت مجموعة "أغذية" منشأة جديدة للبروتين في جدة. توفر هذه المنشأة إنتاجاً محلياً مع مزايا اقتصادية أفضل وتؤكد مكانة مجموعة "أغذية" كمورد محلي للبروتين في السعودية. باستثمار قدره 90 مليون درهم، تحتوي المنشأة على طاقة إنتاجية سنوية متوسطة تزيد عن 7,000 طن وتشمل خطين للإنتاج يمكنهما تصنيع أكثر من 50 نوعًا مختلفاً من المنتجات . المياه والأغذية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.0% على أساس سنوي، حيث حافظت مياه العين المعبأة على مركزها الريادي في السوق. يعكس هذا زيادة بنسبة 8.3% على أساس سنوي في إجمالي نمو إيرادات المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعة بالتسويق المتميز والابتكار، بما في ذلك النمو الكبير في مبيعات المياه الزجاجية المعبأة. زادت مجموعة "أغذية" من قدرة إنتاج المياه الزجاجية المعبأة في الإمارات، مما سيُمكن المجموعة من زيادة إنتاج المياه الزجاجية المعبأة في المدى المتوسط إلى ثلاثة أضعاف كاستجابة للطلب الاستهلاكي القوي. بالإضافة إلى ذلك، أدت التحسينات المستمرة في جودة خدمة العملاء ضمن قطاع التوصيل المنزلي والمكتبي ( HOD ) إلى نمو قوي بنسبة 9.9% على أساس سنوي خلال الفترة. كما زادت إيرادات الأعمال الدولية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مع أداء ملحوظ في سلطنة عمان والكويت.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.0% على أساس سنوي، حيث حافظت مياه العين المعبأة على مركزها الريادي في السوق. يعكس هذا زيادة بنسبة 8.3% على أساس سنوي في إجمالي نمو إيرادات المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدفوعة بالتسويق المتميز والابتكار، بما في ذلك النمو الكبير في مبيعات المياه الزجاجية المعبأة. زادت مجموعة "أغذية" من قدرة إنتاج المياه الزجاجية المعبأة في الإمارات، مما سيُمكن المجموعة من زيادة إنتاج المياه الزجاجية المعبأة في المدى المتوسط إلى ثلاثة أضعاف كاستجابة للطلب الاستهلاكي القوي. بالإضافة إلى ذلك، أدت التحسينات المستمرة في جودة خدمة العملاء ضمن قطاع التوصيل المنزلي والمكتبي ( ) إلى نمو قوي بنسبة 9.9% على أساس سنوي خلال الفترة. كما زادت إيرادات الأعمال الدولية بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مع أداء ملحوظ في سلطنة عمان والكويت. الأعمال الزراعية: زادت الإيرادات بنسبة 25.4% على أساس سنوي (+5.2% باستثناء عملية مبيعات تجارية لمرة واحدة في قسم الأعمال الزراعية في الربع الأول من 2024). كان هذا مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء القوي في قطاع الأعلاف، مما عكس التنفيذ الفعال للمبيعات، وأداء برنامج الأعلاف المركبة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ( ADAFSA )، وتطوير المنتجات الجديدة ذات الصلة.

زادت الإيرادات بنسبة 25.4% على أساس سنوي (+5.2% باستثناء عملية مبيعات تجارية لمرة واحدة في قسم الأعمال الزراعية في الربع الأول من 2024). كان هذا مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء القوي في قطاع الأعلاف، مما عكس التنفيذ الفعال للمبيعات، وأداء برنامج الأعلاف المركبة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ( )، وتطوير المنتجات الجديدة ذات الصلة. كانت نسبة نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ( EBITDA ) أعلى من الإيرادات، حيث زادت بنسبة 19.9% على أساس سنوي لتصل إلى 382.4 مليون درهم، مما يعكس النمو القوي في الربحية عبر جميع القطاعات، جنبًا إلى جنب مع التركيز المستمر على حماية الأرباح في مصر وتوليد الكفاءة الشاملة للمجموعة. أدى ذلك إلى توسع هامش EBITDA للمجموعة بمقدار 65 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 15.1%. باستثناء تأثير انخفاض الجنيه المصري (30.6 مليون درهم)، كان يمكن أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29.5% على أساس سنوي، مع هامش EBITDA بنسبة 15.5% (زيادة بمقدار 98 نقطة أساس على أساس سنوي).

على أساس سنوي لتصل إلى 382.4 مليون درهم، مما يعكس النمو القوي في الربحية عبر جميع القطاعات، جنبًا إلى جنب مع التركيز المستمر على حماية الأرباح في مصر وتوليد الكفاءة الشاملة للمجموعة. أدى ذلك إلى توسع هامش للمجموعة بمقدار 65 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 15.1%. باستثناء تأثير انخفاض الجنيه المصري (30.6 مليون درهم)، كان يمكن أن تنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 29.5% على أساس سنوي، مع هامش بنسبة 15.5% (زيادة بمقدار 98 نقطة أساس على أساس سنوي). الوجبات الخفيفة: عكس نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ( EBITDA ) بنسبة 42.5% التسعير القوي، وتأثيرات المزيج المواتي في أسواق التمور المحلية والدولية، وكذلك التوسع القوي في الربحية في "أبو عوف"، الذي تم دعمه بالابتكار القوي، والتميز، والمبادرات الاستراتيجية للشراء، مما أدى إلى توسع هامش EBITDA للوجبات الخفيفة بمقدار 330 نقطة أساس على أساس سنوي.

عكس نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ( ) بنسبة 42.5% التسعير القوي، وتأثيرات المزيج المواتي في أسواق التمور المحلية والدولية، وكذلك التوسع القوي في الربحية في "أبو عوف"، الذي تم دعمه بالابتكار القوي، والتميز، والمبادرات الاستراتيجية للشراء، مما أدى إلى توسع هامش للوجبات الخفيفة بمقدار 330 نقطة أساس على أساس سنوي. البروتين والأغذية المجمدة: ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ( EBITDA ) بنسبة 20.5% على أساس سنوي، متجاوزة نمو الإيرادات بشكل كبير، على الرغم من تقلبات تكاليف المدخلات في مصر والتحديات الخارجية التي تؤثر على الأردن. على الرغم من أن تحديات العملة تستمر في التأثير السلبي على أداء قطاع البروتين في مصر، ركزت مجموعة "أغذية" على تحسين الإنتاجية والإدارة المنضبطة للتكاليف طوال الفترة. بفضل هذه المبادرات، توسع هامش ربحية القطاع بمقدار 143 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2024.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ( ) بنسبة 20.5% على أساس سنوي، متجاوزة نمو الإيرادات بشكل كبير، على الرغم من تقلبات تكاليف المدخلات في مصر والتحديات الخارجية التي تؤثر على الأردن. على الرغم من أن تحديات العملة تستمر في التأثير السلبي على أداء قطاع البروتين في مصر، ركزت مجموعة "أغذية" على تحسين الإنتاجية والإدارة المنضبطة للتكاليف طوال الفترة. بفضل هذه المبادرات، توسع هامش ربحية القطاع بمقدار 143 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2024. المياه والأغذية: زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ( EBITDA ) بنسبة 19.0% على أساس سنوي بفضل مزيج مواتٍ نحو المنتجات الفاخرة ذات الهامش العالي وإدارة التكاليف الفعالة، بما في ذلك التحكم الصارم في التكاليف العامة، وتسهيل الوصول إلى السوق، والكفاءة المباشرة في التكاليف، والتحسينات الشاملة في المشتريات. ونتيجة لذلك، توسع هامش EBITDA بمقدار 193 نقطة أساس. كانت المياه الزجاجية المعبأة في الإمارات ( EBITDA +56.9% على أساس سنوي) صاحبة الأداء الأفضل ضمن القطاع.

زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ( ) بنسبة 19.0% على أساس سنوي بفضل مزيج مواتٍ نحو المنتجات الفاخرة ذات الهامش العالي وإدارة التكاليف الفعالة، بما في ذلك التحكم الصارم في التكاليف العامة، وتسهيل الوصول إلى السوق، والكفاءة المباشرة في التكاليف، والتحسينات الشاملة في المشتريات. ونتيجة لذلك، توسع هامش بمقدار 193 نقطة أساس. كانت المياه الزجاجية المعبأة في الإمارات ( على أساس سنوي) صاحبة الأداء الأفضل ضمن القطاع. الأعمال الزراعية: كانت نسبة نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ( EBITDA ) بنسبة 35.3% على أساس سنوي تتجاوز نمو الإيرادات، مدفوعة بتحول إيجابي في مزيج المنتجات، وارتفاع معدلات استخدام المنشآت، وتعزيز كفاءة التكاليف.

كانت نسبة نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ( ) بنسبة 35.3% على أساس سنوي تتجاوز نمو الإيرادات، مدفوعة بتحول إيجابي في مزيج المنتجات، وارتفاع معدلات استخدام المنشآت، وتعزيز كفاءة التكاليف. زاد صافي الربح للمجموعة بنسبة 31.8% على أساس سنوي ليصل إلى 190.0 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مع هامش صافي الربح عند 7.5%، مما يعكس توسعًا بمقدار 98 نقطة أساس، رغم تأثير العملة وفرض ضريبة الدخل في الإمارات.

بنسبة 31.8% على أساس سنوي ليصل إلى 190.0 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مع هامش صافي الربح عند 7.5%، مما يعكس توسعًا بمقدار 98 نقطة أساس، رغم تأثير العملة وفرض ضريبة الدخل في الإمارات. ميزانية قوية: لا تزال الميزانية العمومية لمجموعة "أغذية" قوية حيث بلغ النقد وما يعادله 0.4 مليار درهم وسيولة بمقدار 1.8 مليار درهم. كانت نسبة صافي الدين إلى EBITDA للمجموعة 1.6 مرة (صافي الدين 1.2 مليار درهم) بزيادة طفيفة مقارنة بشهر ديسمبر 2023.

لا تزال الميزانية العمومية لمجموعة "أغذية" قوية حيث بلغ النقد وما يعادله 0.4 مليار درهم وسيولة بمقدار 1.8 مليار درهم. كانت نسبة صافي الدين إلى للمجموعة 1.6 مرة (صافي الدين 1.2 مليار درهم) بزيادة طفيفة مقارنة بشهر ديسمبر 2023. توزيعات الأرباح النقدية المقترحة: تماشياً مع سياسة التوزيعات نصف السنوية للمجموعة، أوصى مجلس إدارة مجموعة "أغذية" بتوزيع 85.7 مليون درهم كتوزيع نقدي نصف سنوي (ما يعادل 10.31 فلس للسهم الواحد). يمثل هذا زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي. تخضع توزيعات الأرباح لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية القادمة لمجموعة "أغذية".

تماشياً مع سياسة التوزيعات نصف السنوية للمجموعة، أوصى مجلس إدارة مجموعة "أغذية" بتوزيع 85.7 مليون درهم كتوزيع نقدي نصف سنوي (ما يعادل 10.31 فلس للسهم الواحد). يمثل هذا زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي. تخضع توزيعات الأرباح لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية القادمة لمجموعة "أغذية". تم الحفاظ على التوجيهات السنوية الكاملة: بالنظر إلى الزخم المستمر عبر أعمال مجموعة "أغذية" وتأثير تحديات العملة في عمليات المجموعة في مصر، تتوقع مجموعة "أغذية" نمو الإيرادات السنوية لعام 2024 بين 10% و12%، مع زيادة هامش EBITDA بمقدار 40-60 نقطة أساس وزيادة هامش صافي الربح للمجموعة بمقدار 30-50 نقطة أساس.

أبرز الإنجازات الاستراتيجية

تحقيق تقدم قوي طوال العام في توسيع قدرات المجموعة وكفاءاتها لضمان النمو المستقبلي للمجموعة

الاستفادة من منصة "أغذية" المصرية: استمرت مجموعة "أغذية" في تنفيذ استراتيجيتها لتحويل مصر إلى مركز للتصدير. في النصف الأول من عام 2024، بلغت إيرادات التصدير من مصر 50.7 مليون درهم (+53.6% نمو على أساس سنوي). منذ الاستخواذ، توسعت" أبو عوف" بسرعة في تواجدها بقطاع التجزئة، حيث افتتحت 44 متجرًا جديدًا، بما في ذلك الاكشاك المتنقلة على طول الساحل الشمالي لمصر وذلك خلال النصف الأول من عام 2024.

استمرت مجموعة "أغذية" في تنفيذ استراتيجيتها لتحويل مصر إلى مركز للتصدير. في النصف الأول من عام 2024، بلغت إيرادات التصدير من مصر 50.7 مليون درهم (+53.6% نمو على أساس سنوي). منذ الاستخواذ، توسعت" أبو عوف" بسرعة في تواجدها بقطاع التجزئة، حيث افتتحت 44 متجرًا جديدًا، بما في ذلك الاكشاك المتنقلة على طول الساحل الشمالي لمصر وذلك خلال النصف الأول من عام 2024. الاستثمار في الابتكار: يلعب الابتكار دورًا حيويًا في تحقيق هدف مجموعة "أغذية" بأن تصبح مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في صميم مبادرات الابتكار للمجموعة يوجد فريق الابتكار المركزي، الذي ينسق مبادرات الابتكار بين وحدات الأعمال، البحث والتطوير، والابتكار الخارجي. بشكل ملحوظ، جاء 45% من نمو مجموعة "أغذية" في النصف الأول من عام 2024 من الابتكار وحده (باستثناء عملية لمرة واحدة في الربع الأول 2024). فيما يلي بعض من أبرز ابتكارات المجموعة منذ بداية العام:

يلعب الابتكار دورًا حيويًا في تحقيق هدف مجموعة "أغذية" بأن تصبح مجموعة رائدة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في صميم مبادرات الابتكار للمجموعة يوجد فريق الابتكار المركزي، الذي ينسق مبادرات الابتكار بين وحدات الأعمال، البحث والتطوير، والابتكار الخارجي. بشكل ملحوظ، جاء 45% من نمو مجموعة "أغذية" في النصف الأول من عام 2024 من الابتكار وحده (باستثناء عملية لمرة واحدة في الربع الأول 2024). فيما يلي بعض من أبرز ابتكارات المجموعة منذ بداية العام: الوجبات الخفيفة : أطلقت "أبو عوف" عبوات قهوة سريعة التحضير وحبوب الإسبرسو لتنويع محفظة القهوة الخاصة بها ووسعت محفظة الوجبات الخفيفة الخاصة بها مع الفشار بنكهات لذيذة، والمقرمشات، والفول السوداني المغلف، وألواح البروتين، وألواح المكسرات. أطلقت "تاج التمور" مجموعة تمور عضوية.

: أطلقت "أبو عوف" عبوات قهوة سريعة التحضير وحبوب الإسبرسو لتنويع محفظة القهوة الخاصة بها ووسعت محفظة الوجبات الخفيفة الخاصة بها مع الفشار بنكهات لذيذة، والمقرمشات، والفول السوداني المغلف، وألواح البروتين، وألواح المكسرات. أطلقت "تاج التمور" مجموعة تمور عضوية. البروتين والأغذية المجمدة : أطلقت منتجات جديدة ذات العلامة التجارية "نبيل" في الأردن، بما في ذلك برجر لحم بقري ودجاج عالي الجودة، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من أنواع البطاطس المجمدة في الإمارات.

: أطلقت منتجات جديدة ذات العلامة التجارية "نبيل" في الأردن، بما في ذلك برجر لحم بقري ودجاج عالي الجودة، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من أنواع البطاطس المجمدة في الإمارات. الأعمال الزراعية : أطلقت منتجات جديدة من الدقيق المخصص لتلبية احتياجات العملاء المحددة، بالإضافة إلى خلطات Agrivita للألبان الجديدة استجابة لاحتياجات المزارعين المتزايدة في الإمارات لتحسين تغذية الحيوانات.

: أطلقت منتجات جديدة من الدقيق المخصص لتلبية احتياجات العملاء المحددة، بالإضافة إلى خلطات للألبان الجديدة استجابة لاحتياجات المزارعين المتزايدة في الإمارات لتحسين تغذية الحيوانات. التقدم في أجندة الاستدامة للمجموعة: تستمر مجموعة "أغذية" في إحراز تقدم عبر أجندتها للاستدامة. بشكل ملحوظ، خلال النصف الأول من عام 2024، حيث قللت المجموعة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 7.6% على أساس سنوي. كما بدأت مجموعة "أغذية" أيضًا تجارب مختلفة لدراسة إمكانية إدراج الشاحنات الكهربائية والمركبات الأخرى، حيثما كان ذلك ممكنًا، لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عبر نطاق أوسع من عملياتها التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، في الربع الثاني من عام 2024، قامت مجموعة "أغذية" بتشغيل محطة الطاقة الشمسية في تركيا ALPIN ، والتي تتكون من 1,088 لوح شمسي بقدرة إجمالية تبلغ 850.45 كيلووات في الساعة. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة كجزء من مزيج الطاقة الكلي للمجموعة.

تسريع خارطة الطريق الرقمية: تواصل المجموعة تحقيق تقدم في رحلة التحول الرقمي لمدة خمس سنوات مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وأساسياتها التجارية، وجعل مجموعة "أغذية" مؤسسة قائمة على البيانات ومرتبطة بعملائها، مع ضمان عمليات رقمية وتقنية آمنة وموثوقة. خلال الربع الثاني من عام 2024، أعادت مجموعة "أغذية" هيكلة فريق القيادة الرقمية والتقنية بالاستعانة بكوادر مختصة من ذوي الخبرة المهنية من الخارج بالإضافة إلى الكفاءات الداخلية.

أطلقت مجموعة " أغذية" تطبيق التوصيل المنزلي الجديد لمياه "العين" مع خيارات دفع جديدة وتحسين لتجربة العملاء الشاملة. وبدأت المجموعة أيضًا إطلاق أنشطة نقاط البيع الجديدة عبر أكثر من 200 متجر من متاجر"أبو عوف" في مصر واستمرت في أتمتة المبيعات عبر عمليات المجموعة المصرية.

يظل تبني التقنيات الجديدة لدعم سلامة الموظفين أولوية قصوى لمجموعة "أغذية". حيث أطلقت المجموعة مؤخرًا تقنية التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي لمنع الحوادث في منشآتها. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتطبيق برنامج يتابع حضور وانصراف الموظفين باستخدام المراقبة الجغرافية، مما يساعد على منع الموظفين المتنقلين من التعرض للحوادث بسبب ساعات العمل الزائدة.

قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "تواصل "أغذية" تحقيق أداء قوي، مما يعزز زخم نمونا في النصف الأول من العام. كما يظل التزامنا الثابت بتعزيز أعمالنا وتحقيق أهدافنا طويلة الأجل واضحًا. وتبرز نتائج هذا الربع قدرتنا على الصمود والتركيز الاستراتيجي على تحقيق قيمة مستدامة عبر محفظتنا المتنوعة. ومستقبلاً، نحن في وضع جيد لاستغلال الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، مستفيدين من نقاط قوتنا في الابتكار والرقمنة والتميز التشغيلي."

قال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "قدمت مجموعة "أغذية" نتائج قوية في النصف الأول من العام، مما يؤكد قدرتنا على التعامل بفعالية مع البيئات التشغيلية الصعبة والمتغيرة. وحافظت فرق العمل لدينا على تركيزها ومرونتها في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الطويل الأمد، كما نواصل جهودنا لدفع النمو المستدام على المدى الطويل من خلال الاستثمار في علاماتنا التجارية، والاستفادة من التآزر، وزيادة الكفاءة. في أوائل شهر يوليو، أطلقنا رسميًا منشأتنا الحديثة للبروتين في جدة، مما يعزز مكانتنا ويؤسس واحدًا من المحركات الرئيسية للنمو لمجموعة "أغذية" في أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي. إن نتائج النصف الأول من العام تبني أساسًا قويًا لمجموعة "أغذية"، ونؤكد على توجيهاتنا للعام بأكمله. نحن سعداء أيضًا للتأكيد على دفع توزيعات الأرباح النصف سنوية، مع إعادة حوالي 85.7 مليون درهم إماراتي للمساهمين في شهر سبتمبر 2024".

نتائج المجموعة للنصف الأول 2024 متاحة على موقع المجموعة الإلكتروني www.agthia.com وعلى www.adx.ae

نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" ش.م.ع التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. وتمتلك المجموعة أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا. وتوظف المجموعة أكثر من 12,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: المياه والأغذية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وفوس، أغذية العين ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"، وأبوعوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (النبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

-انتهى-

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