الشيخ محمد بن حمد: نسعى لتقديم قيمة مضافة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين

الشيخ عبد الله بن فهد: استراتيجية لتنويع الاستثمارات في حزمة من القطاعات

رنجيف منون: مواصلة التركيز على الربحية وتنمية الأعمال والابتكار والاستدامة

الدوحة \ قطر: أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي)، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن نتائجها المالية للربع الثالث لعام 2024 حيث حققت الشركة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إجمالي إيرادات بقيمة 1,191 مليار ريال قطري، وأرباح تشغيلية بلغت 253 مليون ريال، وصافي ربح قدره 147 مليون ريال قطري. كما بلغت ربحية السهم 0.25 ريال قطري لنفس الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «جي دبليو سي»: تعكس النتائج المحققة عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري قوة الأداء التشغيلي ومرونة نموذج الأعمال والتكيف مع البيئة التشغيلية المتغيرة والقدرة على اقتناص الفرص الاستثمارية مع الاستمرار في تنفيذ استراتيجية للحفاظ على التنوع الاستراتيجي للاستثمارات والحد من المخاطر.

وأكد سعادته أن «جي دبليو سي» تستهدف ترسيخ موقعها الريادي في قطاع الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة الإمداد مع توسيع نطاق خدماتها وتعزيز مستويات الكفاءة التشغيلية والحفاظ على أعلى درجات التميز وتقديم قيمة مضافة طويلة الأجل للعملاء والمساهمين منوها إلى أن الشركة تعزز عملياتها في الأسواق التي تعمل بها كما تركز على تبني أعلي معايير الاستدامة مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ومن جهته أكد سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لـ «جي دبليو سي» أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها التي تركز على التوسع في قطاعات وأسواق جديدة وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية للعملاء الأمر الذي أدى إلى تعزيز قوة العلامة التجارية وتوسيع نطاق تواجدنا الجغرافي وتنويع الاستثمارات في حزمة من القطاعات وهو ما ساهم في الحفاظ على تحقيق نتائج مالية إيجابية علاوة على حصولنا على حزمة من الجوائز التي تمثل شهادة على تميزنا ومحفزاً للاستمرار في مسيرة الإنجازات.

وبدوره صرح رنجيف منون الرئيس التنفيذي لـمجموعة «جي دبليو سي» قائلا: كانت فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حافلة بالإنجازات ومع حلول فترة الربع الأخير من العام الجاري فإننا نتطلع للتركيز على الربحية وتنمية أعمالنا والابتكار والاستدامة والتحول الرقمي وتنويع مصادر الدخل وتطوير رأس المال البشري بالإضافة إلى مواصلة مساعينا للمساهمة في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

ومنذ مطلع العام الجاري أطلقت «جي دبليو سي» حزمة من المبادرات وحصدت مجموعة من الجوائز والتكريمات التي تعكس ريادتها لقطاع الخدمات اللوجستية حيث حلت بالمرتبة التاسعة إقليمياً عن فئة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة للعام 2024، والتي تضم 105 شركة ومؤسسة تقوم بمبادرات مؤثرة في مجال الاستدامة بالمنطقة.

وتحتل جي دبليو سي مركزا رائدا في السوق في مجال حلول التخزين والتوزيع لجميع القطاعات، وتقدم خدماتها إلى رواد الأعمال والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، كما تقوم جي دبليو سي حاليا بتخزين المليارات من مستندات العملاء في مرافق تخزين متقدمة وتوفر خدمات الشحن البري والجوي والبحري، والتخليص الجمركي، والخدمات اللوجستية للمشاريع، والنقل الدولي وكذلك تدير أكبر أسطول نقل في دولة قطر، والذي يضم أكثر من 1600 شاحنة ومقطورة ومركبة متخصصة وتقـدم خدمـات وكالات الشـحن البحريـة مـن خـلال الشـركات التابعـة لهـا، والتـي تشـمل عمليـات إدارة السـاحات، وتمثيـل الخطـوط الملاحيـة المنتظمـة، وخدمـات وكالـة الموانـئ، واسـتضافة السـفن السـياحية، وخدمـات صيانـة السـفن وبصفتها مزود الخدمات المعتمد لشركة يو بي إس في دولة قطر، تواصل جي دبليو سي توسيع الحصة السوقية لعملاق البريد السريع في الدولة من خلال الاستخدام الحكيم للبني التحتية اللوجستية.

نبذة عن شركة الخليج للمخازن

تأسست جي دبليو سي في عام 2004 وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد في دولة قطر وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. تقدم الشركة أفضل الخدمات اللوجستية وحلول سلسلة التوريد التي تشمل التخزين والتوزيع والحلول اللوجستية للمواد الخطرة وشحن البضائع ولوجستيات المشاريع والفعاليات الرياضية والحلول اللوجستية للفروسية والأعمال الفنية والخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد والنقل وإدارة السجلات إضافة إلى خدمات النقل والانتقال محلياً ودولياً. تقدم الشركة هذه الخدمات عبر شبكة شحن عالمية وبنية تحتية لوجستية ضخمة تمتد على أكثر من 4 مليون متر مربع. كانت جي دبليو سي أول داعم إقليمي والمزوّد اللوجستي الرسمي لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022™.

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