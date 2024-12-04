القاهرة : أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 1.459 مليار جنيه مصري لصالح شركة التوفيق للتوريق، حيث كانت التوفيق للتأجير التمويلي محيل ومنشئ المحفظة.

ويأتي الإصدار على 3 شرائح، الأولى بقيمة 621 مليون جنيه بفترة استحقاق 25 شهر، والثانية بقيمة 492 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر، والثالثة بقيمة 346 مليون جنيه بفترة استحقاق 48 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى علىAA+ ، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف AA والثالثة على تصنيف A.

يذكر أن كل من شركة سي آي كابيتال والأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي قاموا بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب علي الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار.

-انتهى-

#بياناتشركات