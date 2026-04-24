دبي، الإمارات العربية المتحدة – تم إطلاق أول هيكل من اليخت الجديد ماجستي 145 رسمياً، في خطوة بارزة ضمن مسيرة بنائه. كما تمثل هذه اللحظة محطة مهمة للعلامة، حيث ينضم هذا الطراز إلى فئة اليخوت التي تتجاوز 40 متراً، مكمّلاً كل من ماجستي 175 وماجستي 160، والذي من المقرر إطلاقه لاحقاً هذا العام.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة شركة جلف كرافت:

"إن اقتراب اكتمال ماجستي 145 يعكس التطور المستمر لعلامة ماجستي، المبني على إرث راسخ شكّل نهجنا في التصميم والحرفية على مر السنوات. وما يميز هذه اللحظة هو وتيرة العمل على هذا المشروع، حيث تم تقديم الفكرة وبيع أول هيكل خلال معرض دبي الدولي للقوارب 2025، واليوم نحن على بُعد أسابيع فقط من التسليم النهائي. كما يُعدّ وجود ست مقصورات في يخت بهذا الحجم ميزة نادرة."

تم تصميم ماجستي 145 من قبل شركة كريستيانو غاتو ديزاين بالتعاون مع فريق التصميم الداخلي في جلف كرافت.

وخلال حضوره حفل الإطلاق، قال المصمم العالمي:

"يمثل ماجستي 145 جوهر رؤيتنا التصميمية، من حيث تحقيق التوازن بين الأناقة والتناسب والتناغم السلس بين المساحات الداخلية والخارجية. لقد تم التفكير في كل تفصيل بعناية لتقديم تجربة معيشة متكاملة على متن اليخت، حيث يلتقي التصميم مع أسلوب الحياة بانسيابية طبيعية. هذا المشروع يعكس بشكل كامل هوية استوديو التصميم لدينا وطريقتنا في ترجمة مفهوم الحياة في البحر."

مع تركيز واضح على أسلوب حياة المالك، يجمع اليخت بين مساحات اجتماعية رحبة، ومسبحين بتصميم إنفينيتي، إلى جانب عناصر مخصصة للراحة والاستجمام تشمل ساونا بالأشعة تحت الحمراء، ومناطق سبا، وصالة رياضية مجهزة بالكامل.

ويتوفر ماجستي 145 شبه المخصص بخيارات تصميمية متعددة في مؤخر اليخث ومقدمته وأسطحه العلوية، مما يمنح الماكلين مرونة واسعة لتهيئة المساحات الرئيسية وفق أذواقهم الشخصية، مع الحفاظ على كفاءة قاعدة الإنتاج الموحدة.

حول ماجستي

ماجستي هي علامة اليخوت واليخوت الفاخرة الحائزة على جوائز، وتقدم أسطولاً مميزاً يبدأ من ماجستي 60 وصولاً إلى ماجستي 175، أكبر يخت سوبر مصنوع من المواد المركبة في العالم اليوم.

يتم تصميم وهندسة وتصنيع كل يخت ماجستي يدوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعمل فريق تصميم داخلي متعدد الجنسيات، مدعوم بخبرات من مهندسين بحريين ومصممين عالميين من هولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا، جنباً إلى جنب مع حرفيي ومهندسي ماجستي، لدمج التقنيات المتقدمة مع أعلى مستويات الدقة في التنفيذ. والنتيجة هي مجموعة من اليخوت الأنيقة التي توفر مرونة شبه مخصصة، وجودة تصنيع ثابتة، ومعايير أمان معتمدة دولياً.

تقدم مجموعة يخوت ماجستي، التي تبدأ من 60 قدماً، لمالكي اليخوت السمات الأساسية للعلامة مثل التخطيط الذكي واستغلال المساحات، والانسيابية بين المساحات الداخلية والخارجية، وأداء بحري متميز. أما مجموعة اليخوت الفاخرة (من 100 إلى 175 قدماً)، فترتقي بهذه المبادئ إلى مستوى أعلى من الفخامة المخصصة للإبحار عبر المحيطات. وفي مختلف الطرازات، تعكس التفاصيل الدقيقة والراحة الفائقة تجربة متكاملة تحت شعار "حياة من التميز".

