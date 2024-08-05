جدة: حققت مجموعة السعودية نجاحاً وتميزاً في أداءها خلال موسم حج 1445هـ عبر منظومة خدماتها المتكاملة والتي تشمل إلى جانب خدمات الطيران؛ الشحن والخدمات اللوجستية والتموين والخدمات الأرضية والصيانة، فقد نقلت مجموعة السعودية أكثر من مليون حاج في الاتجاهين عبر تسيير ما يزيد على 5 آلاف رحلة بين المملكة وأكثر من مائة وجهة في أربع قارات حول العالم وسجلت أكثر من 20 ألف ساعة طيران،

من بينهم أكثر من 70 ألف حاج وما يزيد على 440 رحلة تم تنفيذها عبر طيران أديل.

وساهم في نجاح رحلات "السعودية" كفاءة طاقمها الجوي المؤهل وفق أعلى المعايير في صناعة الطيران، حيث يبلغ عدد الطيارين ومساعدي الطيارين 1,850 والملاحين الجويين 6,100، وقد شهدت عمليات موسم الحج التي بلغت 74 يوماً؛ العمل بكامل الطاقة لتحقيق الكفاءة التشغيلية ولضمان توفير أفضل الخدمات عبر أسطولها الجوي البالغ 144 طائرة بالإضافة إلى 14 طائرة أخرى مخصصة لرحلات الحج، فيما تم تقديم باقة من الخدمات التي تثري تجربة السفر الإيمانية لضيوف الرحمن والتي تشمل عمليات الحجز وإصدار التذاكر من خلال القنوات الإلكترونية وتوفير وجبات متنوعة تناسب مختلف الأذواق مع الإعلان عن الميقات فضلاً عن ما تتميز به شاشات الطائرات من برامج متنوعة تتضمن مواد توعوية وإرشادية.

ولعبت شركة الخطوط السعودية للشحن دوراً هاماً عبر خدماتها النوعية والتي تتميز بالابتكار في مجال الشحن ونقل البضائع التجارية فضلاً عن قدرات أسطولها الجوي الحديث على نقل مختلف أنواع الشحنات إلى جانب الاستفادة المثلى من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي للربط بين قارات العالم، كما نجحت الشركة التابعة لمجموعة السعودية من القيام بالعديد من الخطوات الهامة والعملية في مجال التحول الرقمي وسجلت عمليات الشحن خلال موسم الحج تشغيل 717 رحلة فيما بلغت الأوزان المنقولة أكثر من 98,932 الف طن من الشحنات في حين وصل عدد البوالص المصدرة 44,688 بوليصة شحن.

كما تميزت شركة سال للخدمات اللوجستية والتي تقدم خدماتها في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية بالمملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية والربط بين أنماط النقل الأخرى بتوفير العديد من الخدمات خلال موسم الحج حيث بلغ عدد الشحنات التي تم مناولتها أكثر من 3,4 مليون وبلغ وزنها أكثر من 76 مليون كيلوجرام فيما بلغ عدد الرحلات 14,2 ألف رحلة حيث تم خدمة 59 شركة طيران.

ومن خلال إمكاناتها وخبراتها المتراكمة وكوادرها المتخصصة في تقديم خدمات نوعية لقطاع المناولة الأرضية وحلول المطارات، ساهمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية في نجاح موسم الحج حيث بلغ عدد الحجاج التي تم خدمتهم في مرحلتي الوصول والإقلاع 2,299,838 ضيف بينما بلغ عدد الرحلات التي خدمتها 12,724 رحلة، كما بلغ عدد الأمتعة التي قامت بمناولتها في مرحلتي الوصول والإقلاع 4,601,682.

وانطلاقاً من ريادتها في مجال خدمات الطهي والضيافة الفاخرة والتزامها بتوفير أعلى معايير الجودة والسلامة في مجال تموين الرحلات الجوية، وفرت كاتريون أكثر من 7,7 مليون وجبة متنوعة ترضي مختلف الأذواق خلال موسم الحج على متن الطائرات.

وتُعد شركة السعودية لهندسة الطيران من العوامل الرئيسية في تحقيق الانضباط والكفاءة في العمليات التشغيلية للرحلات الجوية أثناء موسم الحج، وذلك من خلال تقديم خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، وقد شملت خدمات الشركة 21 محطة دولية، بالإضافة إلى المحطات المجدولة، حيث تم دعم هذه المحطات بـ 134 فني صيانة طائرات، مما أدى إلى تحقيق إجمالي ساعات عمل تجاوزت 4,530 ساعة، كما تم توفير 22,687 قطعة غيار لدعم العمليات التشغيلية وضمان الالتزام بمواعيد الرحلات وراحة ضيوف الرحمن.

وأوضح الرئيس التنفيذي للحج والعمرة لمجموعة السعودية الأستاذ عامر بن صالح آل خشيل أهمية استمرار تطوير منظومة الخدمات لضيوف الرحمن حيث يجري تقييم شامل لكل ما تم توفيره في موسم الحج المنصرم والاستفادة من ملاحظات الضيوف بهدف إثراء التجربة الإيمانية عبر الاستثمار الأمثل لأحدث التقنيات الرقمية وأفضل الحلول المساهمة في تيسير الإجراءات منذ لحظة التفكير بالسفر وحتى عودتهم بعد أداء المناسك مع الحرص على توسيع شبكة الرحلات وجلب المزيد من الحجاج في الأعوام القادمة لاسيما مع تنفيذ أكبر برنامج لتحديث وتنمية الأسطول، مضيفاً أنه وقبل انتهاء عمليات موسم حج 1445 بدأ التخطيط لموسم حج 1446.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium. لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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