المدينة المنورة: اختتمت الخطوط السعودية عملياتها التشغيلية لموسم حج 1445 عبر تسيير آخر رحلة بالرقم SV5712 متجهة إلى ماجالينغكا في جمهورية إندونيسيا انطلاقاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وعلى متنها 320 حاج، حيث أقيمت مراسم توديع في صالة المغادرة بالمطار بحضور نائب الرئيس للعمليات الأرضية بالخطوط السعودية الأستاذ محمد بن عبد الرزاق باعكضه.

وامتدت رحلات "السعودية" في مرحلتي القدوم والمغادرة 74 يوم تميزت بالكفاءة التشغيلية وتحقيق معدلات متقدمة في انضباط مواعيد الرحلات لاسيما وأن فترة موسم الحج تتزامن مع تنفيذ خطة موسم صيف 2024، كما وفرت خدمات نوعية لإثراء تجربة السفر الإيمانية بدءاً من الخدمات الرقمية لإنهاء تجربة السفر مروراً بالخدمات بالمطارات والتي تستهدف تسهيل الإجراءات وكذلك الخدمات الجوية التي تشمل الضيافة والتموين إلى جانب البرامج المتنوعة المدمجة بشاشات الطائرات والتي تؤدي دوراً مهماً لتوعية الحجاج بالعديد من اللغات.

وأشار الأستاذ محمد باعكضه إلى أن العمليات التشغيلية لموسم الحج قد حققت نجاحاً كبيراً بعد توفيق الله ثم بمجهودات كافة فرق العمل المعنية بالتخطيط والتنفيذ حيث عملت طوال الموسم وحتى فترات الإجازات والأعياد وكل ذلك استشعاراً لحجم المسؤولية وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وبالتعاون البنّاء مع مختلف الجهات التي تُعنى بشؤون الحجاج، مؤكداً بدء التخطيط لوضع الإطار العام لخطة حج 1446 من حيث التشغيل والخدمات.

نبذة عن السعودية:

"السعودية" (الخطوط السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

استثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

الخطوط السعودية عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وقد نالت الخطوط السعودية مؤخرًا جائزة "أفضل شركة طيران عالمية لعام 2024" للعام الثالث على التوالي من APEX. كما ارتقت الخطوط السعودية 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium. لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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