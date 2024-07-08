مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، أعلن المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير، أن قطاع الضيافة في مكة المكرمة يحافظ على أدائه القوي في موسم الحج 1445 حيث بلغت نسبة الإشغال 100% في فنادق مشروع ذاخر مكة للسنة الثانية على التوالي.

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر للتطوير هذا الأداء القوي إلى عوامل عديدة أبرزها الجهود المتميزة والاستعدادات المبكرة التي أسهمت في الوصول إلى هذا المستوى من النجاح من الجهات العاملة كافة بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن.

وقال العبودي "نحن في شركة ذاخر نتابع العمل على مشروعنا بما يتوافق مع هذا الأداء القوي، وبما يحقق تطلعات المستثمرين والزوار. حيث قمنا لحد الآن بتطوير وتشييد 8 فنادق وشقق فندقية فئة 4 نجوم ومشغلة من قبل مشغلين عالميين، وآخرها كان تسليم وحدات مشروع "نوفوتيل ريزيدنسز مكة" للمشترين".

وأضاف العبودي: "عند انتهاء مشروع ذاخر مكة سيحتوي على أكثر من 39 ألف غرفة و3000 شقة فندقية بسعة إجمالية تصل إلى 144 ألف سرير. كما سيوفر المشروع فرص وظيفية تصل إلى 36 ألف وظيفة دائمة وموسمية، مما يساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد".

ويدعم مشروع "ذاخر مكة" رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030. وتبلغ مساحة المشروع 320 ألف متر مربع، ليضم عند اكتماله نحو 100 قطعة متنوعة الاستخدامات من فندقية وسكنية وتجارية وخاصة بالخدمات، كما تتوفر الوحدات السكنية والفندقية بمختلف الفئات مع توفير خيار تملك حر للوحدات.

نبذة عن "ذاخر مكة":

مشروع "ذاخر مكة" هو أحد أضخم وأهم المشاريع في المملكة العربية السعودية، والذي تقوم بتطويره شركة ذاخر للتطوير التي تهدف لتغيير مشهد التطوير العقاري في مكة المكرمة. وتتمثل رؤية الشركة في المساهمة في التطوير والتنمية المستدامة لمكة المكرمة وأن تصبح الوجهة المفضلة لزوار المدينة المقدسة.

وسيوفر مشروع "ذاخر مكة" 15 ألف فرصة عمل مباشرة و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 26 مليار ريال سعودي. يشارك المشروع في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تعزيز الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وإثراء تجربتهم، بالإضافة لتعزيز التنمية العقارية والاقتصادية للمدينة وتمكين الراغبين من تملك عقار متمّيز داخل مجتمع متكامل الخدمات وبيئة تنبض بالحياة والأمان وعلى مقربة من الحرم المكي الشريف.

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