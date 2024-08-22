المملكة العربية السعودية، جدة: نظمت "توال"، الشركة السعودية الرائدة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، مؤخراً حفل تكريم لشركاء النجاح في موسم الحج لعام 1445 في مدينة جدة. وحضر الحفل عدد من قيادات الشركة، ومجموعة من كبار مسؤولي مجموعة stc، إلى جانب ممثلين عن شركاء النجاح في الشركات المحلية والعالمية مثل إريكسون، ونوكيا. وشهد الحفل استعراضاً شاملاً لأبرز الإنجازات وكيفية تجاوز التحديات وتقديم حلول فعالة للبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى مشاركة الاقتراحات التحسينية ذات العلاقة بالخطط المستقبلية لاستعدادات مواسم الحج المقبلة.

وجاء هذا التكريم احتفالاً بالنجاح الهائل للتمكين الرقمي، الذي شهده موسم الحج الماضي، من حيث توفير أفضل خدمات البنية التحتية للاتصالات بالتعاون مع مختلف الشركاء ، الأمر الذي ساهم في تحسين مستويات التغطية وزيادة السعة الاستيعابية. وتهدف الفعالية إلى تعزيز أطر التعاون وتعميق العلاقات مع الشركاء من أجل مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة. كما يعكس الحفل التزام الشركة بإبراز جهود الشركاء في نجاح موسم الحج وتوثيق الإنجازات المشتركة.

يذكر أن "توال" لاعب رئيسي في إنشاء ومشاركة البنية التحتية الرقمية المتفوقة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تقديم أحدث الخدمات والحلول للعملاء وتوفير بيئة مثالية لتلبية احتياجاتهم، وفقاً لأعلى المعايير السعودية والعالمية. وتمتلك الشركة محفظة ضخمة من أبراج الاتصالات، تضم أكثر من 21,000برج، فيما يمتد نطاق عملياتها التشغيلية إلى العديد من البلدان في القارتين الآسيوية والأوروبية.

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