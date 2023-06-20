لتعزيز السلامة المرورية لحجاج بيت الله الحرام

الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن جاهزيتها للبدء في خطتها التشغيلية خلال موسم حج هذا العام 1444هـ لتعزيز السلامة المرورية لحجاج بيت الله الحرام أثناء دخولهم المملكة من خلال موظفيها بالميدان ومنافذ التي تولت نجم إدارتها منذ 2021، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف لشركة «نجم» الأستاذ محمد يحي الشهري، أن نجم أكملت استعدادها لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام 1444هـ ، وأضاف " لقد سخرّنا جميع الإمكانيات المتاحة من الكوادر البشرية والأنظمة التقنية لخدمة الحجاج منذ قدومهم عبر منافذ المملكة الحدودية إلى جانب الطرق المؤدية إلى المواقيت المكانية الستة، حيث إن التجهيزات اللازمة لمباشرة العمليات الميدانية جاهزة على مدار الساعة طيلة أيام موسم الحج، إلى جانب عدد من التطبيقات الذكية التي عملت نجم على تطويرها بهدف الوصول إلى موقع الحادث في أقصر مدة زمنية بعد ورود البلاغ، بالإضافة إلى الكادر البشري المتواجد بشكلٍ دائم في شعبة الحوادث بالمشاعر المقدسة.

وأشار الشهري إلى أن كافة الجهود تكاملت مع جميع الجهات ذات العلاقة تحت إشراف البنك المركزي السعودي (ساما) وفي مقدمتها الإدارة العامة للمرور التي تقوم بجهود كبيرة لدعم الخطط المرورية على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وبما يحقق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية المملكة 2030 في تطوير رحلة الحج".

وأوضح الشهري أنه تمّ تخصيص أكثر من 1500 من كوادر الشركة الإدارية والفنية من موظفي خدمة العملاء ومنافذ نجم، ومركز الاتصال، إلى جانب أخصائي تحديد المسؤولية الميدانيين الذين فاق عددهم ألف ومائتي موظف.، لتقديم أفضل الخدمات بأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى تعزيز إمكانيات الشركة المتاحة بشبكة من الأنظمة التقنية التي تساهم بشكل أكثر فاعلية في رفع سرعة الاستجابة والتعامل مع أي حالة طارئة لا قدر الله، وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع استراتيجية شركة نجم، لتقديم أفضل الخدمات إلى الحجاج امتداداً لجهود المملكة في العناية بضيوف الرحمن.

وبين الشهري أن "نجم اعتمدت التجهيزات اللازمة للحج، والتي تشمل مركزين لاستقبال البلاغات، كما اعتمدت مركزاً للتوجيه والتحكم بالمشاعر المقدسة إلى جانب مركز التوجيه والتحكم الموحد ". ويشمل نطاق عمل نجم لمباشرة الحوادث بالمشاعر المقدسة (منى – عرفة – مزدلفة)، إضافة إلى المناطق المحيطة بالمشاعر (العزيزية – الشرائع –الششة – الروضة – الراشدية – المغمس – المعيصم – العسيلة – الخضراء – جعرانة). كما أنها تضع مجموعة من التطبيقات والأنظمة الذكية في خدمة الحجاج تشمل: تطبيق البلاغات، نظام استقبال البلاغات، نظام الرد الآلي، تطبيق الواتساب، نظام التحكم والتوجيه، تطبيق مباشرة الحوادث، أجهزة التحقق من هوية قائد المركبة.

الجدير بالذكر أن «نجم» تستهدف من خلال خطتها تأمين سلامة الحجاج وتقديم الخدمات إليهم، لتحقيق أعلى درجات السلامة المرورية في العاصمة المقدسة وتوفير كل التسهيلات التي تهيئ لضيوف الرحمن رحلة تحفها السكينة والرفاهية، وقد حشدت لذلك طاقاتها البشرية وإمكاناتها التقنية لتقديم الخدمات على الوجه الأمثل.

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