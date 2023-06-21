أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اتخذت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي إجراءات تنفيذية ضد شركتي "اتش اس كيو" و"بي ال 1" القابضتين المسجلتين في سوق أبوظبي العالمي ومديرهما والمستفيد الحقيقي المباشر السيد / محمد وسيم نذير، حيث فرضت سلطة التسجيل غرامات مالية يصل مجموعها إلى 144ألف دولار أمريكي، لتجاوز الشركتين نطاق نشاطها التجاري المرخص وهو نشاط "شركات ذات الأغراض الخاصة "، ومخالفتهما للوائحالشركات في سوق أبوظبي العالمي ، والتي تديرها وتنفذها سلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي ، بالإضافة إلى قيام السيد / محمد وسيم نذير بالتعمد بتقديم معلومات مضللة لسلطة التسجيل.

حيث تم تسجيل شركتي "اتش اس كيو " و"بي ال 1" القابضتين لدى سلطة التسجيل في عام 2019 وترخيصها لممارسة النشاط التجاري "شركات ذات الأغراض الخاصة " والتي تعتبر شركات غير تشغيلية "قابضة" ، إلا أن سلطة التسجيل وجدت من خلال التحقيقات بأن كل من شركتي "اتش اس كيو " و"بي ال 1" قد تجاوزتا نطاق نشاطهما التجاري المنصوص عليه في وصف النشاط التجاري "الشركات خاصة الأغراض" والممنوح لها من قبل سلطة التسجيل ، وقامتا بإدارة عقارين استثماريين سكنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة .

في عام 2021، تقدم السيد / محمد وسيم نذير ، بصفته مديراً لشركتي "اتش اس كيو " و"بي ال 1" بطلبات شطب الشركتين من السجل الاقتصادي لسلطة التسجيل بالسوق العالمي . حيث قدم السيد / محمد وسيم نذير معلومات خاطئة ومضللة إلى سلطة التسجيل ، وذلك عند تقديمه طلبات الشطب مدعيًا أن الشركتين ليس لديهما أي التزامات قائمة أو محتملة ، بالرغم من وجود مطالبات ونزاعات جارية وقائمة مع مالكي شقق تلك العقارات الاستثمارية .

بالإضافة إلى ذلك، فقد وجدت سلطة التسجيل أن شركة "بي ال 1" استمرت في ممارسة نشاطها التجاري بعد تقديم طلب شطب تسجيل الشركة إلى سلطة التسجيل، الأمر الذي يعد مخالفاً للوائح الشركات في سوق أبوظبي العالمي.

في عام 2022، بدأت سلطة التسجيل التحقيق في ممارسات السيد / محمد وسيم نذير ، ونشاط شركتي "اتش اس كيو " و"بي ال 1" القابضتين . وفي إطار هذا التحقيق ، فقد تم طلب معلومات ووثائق محددة ذات صلة بالتحقيق من السيد / محمد وسيم نذير . وبناءً على المعلومات المقدمة ، فقد وجدت سلطة التسجيل أن السيد / محمد وسيم نذير ، قد أخفى معلومات ووثائق مهمة عند تقديمه الرد الرسمي بخصوص إشعارات سلطة التسجيل المرسله اليه .

بناءً على كل ما سبق ، فقد قامت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي بفرض الغرامات المالية التالية :

مبلغ 114 ألف دولار أمريكي على السيد / محمد وسيم نذير .

مبلغ 15 ألف دولار أمريكي على شركة "اتش اس كيو ".

مبلغ 15 ألف دولار أمريكي على شركة "بي ال 1" .



تعكس الغرامات المفروضة من قبل سلطة التسجيل خطورة المخالفات المتعددة التي إرتكبها السيد / محمد وسيم نذير ، وشركتي "اتش اس كيو " و"بي ال 1". حيث يتوجب على الشركات والمدراء المسجلين في سوق أبوظبي العالمي ، إتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن إلتزامهم وإمتثالهم للأنشطة التجارية او الإقتصادية المسموح بها والمرخصةفي الرخصة التجارية ، بالاضافة الى التعاون مع محققين سوق أبوظبي العالمي خلال عملية التحقيق والتعامل بنزاهة مع العملاء والمستثمرين.

وتعليقاً على ذلك ، صرح السيد / حمد صياح المزروعي ، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "تماشياً مع الأهداف الرقابية لسلطة التسجيل فإننا دائماً نحرص على إتخاذ الإجراءات المناسبة عند رصد أي مخالفات من قبل الشركات والأفراد المسجلين لدى السوق . حيث تعكس الغرامات المفروضة على السيد / محمد وسيم نذير ، صرامة أنظمة سلطة التسجيل وعدم التسامح مع سلوكيات مخالفة كإخفاء المعلومات والوثائق خلال التحقيقات. وإننا نتطلع لإلتزام مدراء الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بمعايير الشفافية الكاملة ، خصوصًا خلال التحقيقات الرسمية . وكما أؤكد على ضرورة إلتزام الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي بالعمل وفق النطاق الحقيقي والمرخص حسب رخصتها التجارية ، وأن يكون هذا النطاق واضحاً أيضاً للعملاء والمستثمرين ، وذلك حمايةً لمصالحهم ولضمان مصداقية سوق أبوظبي العالمي ."

للإطلاع على النسخة النهائية للإشعار الذي يتضمن تفاصيل المخالفات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بسوق أبوظبي العالمي ، صفحة إجراءات الإنفاذ لسلطة التسجيل .

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