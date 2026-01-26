بدء توريد الغاز من حقل جمجمال خلال النصف الثاني من عام 2027

بيرل بتروليوم تمضي قدمًا في أعمال تقييم وتطوير حقل جمجمال من خلال حفر ثلاث آبار وتركيب منشأة اختبار ممتد للآبار

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دانة غاز ش.م.ع، أكبر شركة غاز طبيعي إقليمية مدرجة في الشرق الأوسط، ونفط الهلال، أقدم شركة نفط وغاز خاصة في الشرق الأوسط، مع شركائهما في ائتلاف بيرل بتروليوم، عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات طويلة الأجل لبيع الغاز، ستورِّدان بموجبها كميات كبيرة من الغاز الطبيعي منخفض الانبعاثات من حقل جمجمال إلى مستهلكين رئيسيين من القطاع الصناعي في إقليم كردستان العراق.

وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتم بيع 142 مليون قدم مكعبة قياسية (مقمق) يومياً من الغاز لعدد من شركات الإسمنت والحديد لمدة عشر سنوات، وستبدأ الإمدادات بالتدفق تزامنًا مع بدء الإنتاج من حقل جمجمال في النصف الثاني من عام 2027. ويخضع حقل جمجمال حاليًا لأعمال التطوير، مع خطط لإنشاء خطوط أنابيب جديدة تنفذها شركات من القطاع الخاص من أجل توريد الغاز إلى المستخدمين الصناعيين في منطقتي أربيل وبازيان، منها خط أنابيب مخصص بطول 40 كيلومتر يربط حقل جمجمال مباشرة بالمستهلكين الصناعيين في منطقة بازيان.

ووُقِّعت هذه الاتفاقيات مع شركات ماس للإسمنت، وبازيان للإسمنت، ودلتا للإسمنت، وغاسين للإسمنت، وسليماني للإسمنت، التي تقع جميعها في المنطقة الصناعية في بازيان في محافظة السليمانية، إضافة إلى شركة فان ستيل في محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وجدير بالذكر في هذا السياق أن شركاء بيرل بتروليوم كانوا قد أعلنوا في مطلع عام 2025، عن بدء أعمال تقييم مكمن العصر الطباشيري في حقل جمجمال وتهيئة الحقل لبدء الإنتاج. واستناداً إلى الإمكانات الكبيرة لحقل جمجمال، التزم الشركاء باستثمار 160 مليون دولار أمريكي لحفر ثلاث آبار، وتركيب منشأة اختبار ممتد للآبار، وإنشاء البنية التحتية الداعمة استعداداً لمرحلة التطوير الكامل للحقل من أجل توريد إمدادات الغاز لمستخدمين إضافيين.

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة شركة دانة غاز: "تمثّل هذه الاتفاقيات خطوةً هامة في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في إقليم كردستان العراق، لأنها ستوفر إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي النظيف لدعم نمو القطاع الصناعي في الإقليم وكذلك الاستعاضة عن وقود النفط الثقيل الذي يعد أكثر تلويثًا وأعلى كلفة. وبهذه الاتفاقيات المحورية، توسِّع بيرل بتروليوم سلسلة إنجازاتها الجديدة التي انطلقت مع استكمال مشروع توسعة خورمور 250 في أكتوبر 2025، وأعمال تقييم وتطوير حقل جمجمال القائمة، وخطط تطوير أخرى ستعود بالنفع الكبيرعلى قطاع الطاقة واقتصاد إقليم كردستان والعراق قاطبة."

وقال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "تلبي هذه الاتفاقية الطلب المتنامي على الطاقة في إقليم كردستان العراق وتعزز دور الغاز الطبيعي وقودًا أساسيًا للقطاع الصناعي في الإقليم. وبتزويد ممر بازيان الصناعي بغاز منخفض التكلفة والانبعاثات، نُسهم في استبدال الوقود السائل الثقيل المُلوِّث، وفي خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الطاقة عبر الصناعات الرئيسية."

وأضاف: "لا تقتصر أهمية هذه الاتفاقية على تلبية احتياجات الطاقة، بل إنها تدعم النمو الصناعي، وتفتح وظائف جديدة للمجتمع والخدمات المحلية، وتحرك النشاط الاقتصادي للمجتمعات المحيطة بممر بازيان على المدى الطويل."

ويُذكر أن دانة غاز ونفط الهلال قد أنجزتا في أوائل أكتوبر 2025، مشروع توسعة غاز خورمور 250 في إقليم كردستان العراق، وذلك قبل الموعد المعدل بثمانية أشهر. أضاف هذا المشروع إمكاناتِ معالجةٍ جديدة تبلغ 250 مقمق من الغاز يوميًا، مع إنتاج يومي إضافي من الغاز البترولي المسال والمكثفات بمعدل 460 طنًا متريًا و7,000 برميل، لترتفع القدرة الإجمالية لمعالجة الغاز في المحطة إلى 750 مقمق يوميًا، أي بزيادة قدرها 50%.

تُشكّل محطة غاز خورمور أهمية إقليمية كبيرة إذ أنها تغذي عمليات توليد نحو 80% من كهرباء إقليم كردستان العراق، ما يوفّر لأكثر من 6 ملايين عراقي في الإقليم ومحافظات عراقية أخرى إمدادات طاقة نظيفة وغير مكلفة. وحتى اليوم، تجاوز إجمالي استثمارات ائتلاف بيرل بتروليوم 3.5 مليار دولار أمريكي وأسهمت عملياته في توفير أكثر من 20,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المنطقة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الأثر بدرجة عالية في السنوات المقبلة مع زيادة السعة الإنتاجية والمشاريع الجديدة المرتقبة.

عن شركة دانة غاز:

دانة غاز هي أول وأكبر شركة خاصة في مجال الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، تأسست في ديسمبر 2005 وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية . تمتلك الشركة أصولًا في مجالات الاستكشاف والإنتاج في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة.

وبالأصول الكبيرة التي تملكها الشركة في مصر وإقليم كردستان العراق والإمارات العربية المتحدة، وخططها للتوسع، تؤدي دانة غاز دورًا مهمًا في قطاع الغاز الطبيعي السريع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا . www.danagas.com

التواصل وعلاقات المستثمرين:

عن شركة نفط الهلال:

شركة نفط الهلال هي أول وأكبر شركة خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في الشرق الأوسط، وتتمتع بخبرة تزيد على 50 عاماً كمشغل دولي في العديد من البلدان بما في ذلك مصر واليمن وكندا وتونس والأرجنتين، بالإضافة إلى عملياتها القائمة في الإمارات العربية المتحدة والعراق.

يقع المقر الرئيسي لشركة نفط الهلال في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولها مكاتب دولية في المملكة المتحدة وثلاثة فروع في جميع أنحاء العراق. وتعد شركة نفط الهلال أكبر مساهم في شركة دانة غاز، أول وأكبر شركة إقليمية خاصة للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط. www.crescentpetroleum.com

عن بيرل بتروليوم:

تأسست بيرل بتروليوم عام 2009 بصفة ائتلاف يضم دانة غاز ونفط الهلال كمُشغلَيْن شريكَيْن بحصة 35% لكل منهما، وانضمت إليهما لاحقًا أو إم في وإم أو إل وآر دبليو إي بحصة 10% لكل منها. ونجح المشروع منذ انطلاقه في توفير إمدادات طاقة متواصلة غير مكلفة على نطاق واسع عبر إقليم كردستان العراق، كان أثرها بالغاً وملموساً على الاقتصاد والمجتمع والبيئة في الإقليم.

وبلغت الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية للمشروع وعملياته اليومية حتى الآن 3.5 مليار دولار، ما يعزز النشاط الاقتصادي في إقليم كردستان العراق، والعراق ككل. وبصورة عامة، يعد الإسهام الاقتصادي الأكبر للمشروع إمداداتُ الغاز التي تغذي شبكة الكهرباء في إقليم كردستان العراق، إذ توفر بيرل بتروليوم حوالي 75% من احتياجات الإقليم من الكهرباء. وبفضل استمرار إمدادات الغاز فيه بلا انقطاع، تمكن الإقليم من تصدير الكهرباء إلى محافظة نينوى ومناطق أخرى في العراق.

وقد وفر ائتلاف بيرل بتروليوم أكثر من 20,000 وظيفة بطريقة مباشرة وغير مباشرة. ويفوق عدد موظفيه العاملين بدوام كامل 1,000 شخص أكثر من 85% منهم من السكان المحليين، بما في ذلك في المناصب الإدارية. وينفذ الائتلاف برنامجاً مكثفاً لدعم المجتمعات المحلية من خلال التعليم والرعاية الصحية وإمدادات الطاقة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية للنازحين والأيتام. وتسهم هذه المبادرات في تحسين مستوى المعيشة والصحة والرفاهية والأمن والاستقرار في المجتمعات المحلية، فضلًا عن تنمية المهارات والكوادر.

