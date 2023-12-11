أصبحت «في إف إس غلوبال» مزود خدمة لجميع مراكز تقديم طلبات التأشيرة والمواطنة للمملكة المتحدة في الخارج في 142 دولة.

من المتوقع أن تعالج «في إف إس غلوبال» 3.8 مليون طلب كل عام، وتفتتح الآن مراكز لتقديم الطلبات للمملكة المتحدة في 84 دولة جديدة خلال عام 2024.

ستساهم الاتفاقية الجديدة أيضاً في ضخ استثمارات كبيرة في التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء وإمكانية الوصول والأمان.

يعد هذا العقد مع المملكة المتحدة هو العقد العالمي السادس الذي تفوز به «في إف إس غلوبال» خلال عام 2023.

فازت «في إف إس غلوبال»، التي كانت الشريك المعتمد لحكومة المملكة المتحدة منذ عام 2003، بعقد عالمي لتقديم خدمات التأشيرة والمواطنة في خارج المملكة المتحدة. ويعد العقد الجديد هو الأحدث من سلسلة طويلة من العقود التي فازت بها الشركة الرائدة في العالم في تقديم خدمات التأشيرات وجوازات السفر والمواطنة.

وخلال عام 2024، ستطبق «في إف إس غلوبال» 240 خدمة لطلبات التأشيرة والمواطنة للمملكة المتحدة في 142 دولة عبر مناطق أفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين وأستراليا وأوروبا والصين وتايوان وآسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وستقبل هذه المراكز جميع فئات طلبات التأشيرة بالإضافة إلى طلبات جواز السفر البريطاني في بعض المواقع. ومن المقدر أن تقوم هذه المراكز الجديدة مجتمعة بمعالجة 3.8 مليون طلب كل عام.

كما ستستثمر «في إف إس غلوبال» في تعزيز رحلة العميل وزيادة إمكانية الوصول، بما في ذلك من خلال مواقع العملاء الجدد ومن خلال التجارب الشخصية المحدثة. وستقوم «في إف إس غلوبال» بتطبيق أحدث تقنياتها للحفاظ على عمليات تدقيق قوية للهوية وضمان سلامة عملية طلب التأشيرة وجواز السفر. ومن المتوقع أن يحقق العقد الجديد وفورات لحكومة المملكة المتحدة.

وقال زوبين كاركاريا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «في إف إس غلوبال»: "يسعدنا الفوز بهذا العقد وتوسيع شراكتنا مع وزارة الداخلية لنصبح مزود الخدمة لجميع عملاء تأشيرة المملكة المتحدة في الخارج. ونحن متحمسون لبدء العمليات في مواقع جديدة، واتخاذ الخطوة التالية نحو تزويد العملاء بتجربة سلسة وبسيطة وآمنة لطلب التأشيرة وجواز السفر. يعد هذا الفوز بمثابة شهادة على جهودنا المتفانية في تزويد جميع الحكومات المتعاملة معنا بأفضل الخدمات في فئتها."

تعد المملكة المتحدة وجهة مفضلة للمسافرين من جميع أنحاء العالم، حيث تعد الهند والصين ونيجيريا وتركيا من أفضل أربعة مواقع لتقديم الطلبات*.

بالإضافة إلى مراكز خدمة طلبات التأشيرة والمواطنة، ستقوم «في إف إس غلوبال» بتوسيع شبكتها من مراكز الطلبات المدفوعة الإضافية مما يجعل عملية طلب التأشيرة أقرب إلى المنزل للعملاء من خلال الشراكات مع الفنادق والمنتجعات الشهيرة. وتقدم «في إف إس غلوبال» هذه الخدمات حالياً في الهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع شركاء الفنادق في هذه البلدان.

ويأتي هذا الفوز بعد وقت قصير من حصول «في إف إس غلوبال» على تفويض خدمة جمع القياسات الحيوية العالمية مع أستراليا وتجديد عقد خدمة التأشيرات العالمية مع السويد.

فازت «في إف إس غلوبال» بتفويض تقديم خدمات تأشيرة المملكة المتحدة في البلدان التالية:

أفريقيا والشرق الأوسط

الجزائر، أنغولا، البحرين، بوتسوانا، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساحل العاج، مصر، إثيوبيا، الجابون، غامبيا، غانا، إيران، كينيا، الكويت، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، المغرب، موزمبيق، ناميبيا، نيجيريا، عمان، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، السنغال، سيشيل، سيراليون، جنوب أفريقيا، السودان، تنزانيا، تونس، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، زامبيا، زيمبابوي

الأمريكتين وأستراليا وأوروبا

ألبانيا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، جزر البهاما، بربادوس، بيلاروسيا، بلجيكا، برمودا، بوليفيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كندا، جزر كايمان، تشيلي، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، إستونيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، غواتيمالا، غيانا، هندوراس، المجر، أيسلندا، العراق، أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، قيرغيزستان، لاتفيا، لبنان، ليتوانيا، مالطا، المكسيك، مولدوفا، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بنما، بابوا غينيا الجديدة، بيرو، بولندا، البرتغال، رومانيا، الاتحاد الروسي، سانت لوسيا، صربيا، سلوفينيا، إسبانيا، سورينام، السويد، سويسرا، طاجيكستان، ترينيداد وتوباغو، تركيا، تركمانستان، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا

الصين وتايوان

الصين وتايوان

آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

بنغلاديش، بوتان، بروناي، كمبوديا، الهند، إندونيسيا، اليابان، لاوس، ماليزيا، جزر المالديف، منغوليا، ميانمار، نيبال، الفلبين، سنغافورة، كوريا الجنوبية، سريلانكا، تايلاند، فيتنام

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نبذة عن «في إف إس غلوبال»

«في إف إس غلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا المخصصة للحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، تضم الشركة 3300 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 147 دولة عبر القارات الخمس، وتعتبر الشريك الموثوق لـ 70 جهة حكومية حيث أتمت أكثر من 270 مليون عملية ( منذ تأسيسها عام 2001) حتى تاريخه. وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، ما يمكنهم من التركيز على مهمة التقييم. وتقع مقرات الشركة في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة. وتسعى بلاكستون إلى إحداث تأثير اقتصادي إيجابي وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والشركات التي يستثمرون فيها والمجتمعات التي يعملون فيها. وتشمل الأصول الخاضعة للإدارة البالغة 915 مليار دولار أمريكي، أدوات الاستثمار التي تركز على الأسهم الخاصة والعقارات والدين العام والأسهم والبنية التحتية وعلوم الحياة وحقوق الملكية والنمو والائتمان الانتهازي وغير الاستثماري والأصول العقارية والصناديق الثانوية، على الصعيد العالمي. وتمتلك مؤسسة Kuoni and Hugentobler ومقرها سويسرا حصة قليلة من الأسهم في «في إف إس غلوبال».

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