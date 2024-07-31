كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2024، والتي أظهرت استمرار النمو القوي في الطلب على الشحن. وقد ساهم هذا النمو في تحقيق أداء استثنائي للنصف الأول من العام، حيث تجاوزت مستويات عام 2023 وعام 2022 وحتى الأرقام القياسية لعام 2021.

ارتفع إجمالي الطلب، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 14.1% مقارنةً بمستويات يونيو 2023 (15.6% بالنسبة للعمليات الدولية). وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يشهد نمواً سنوياً مكوناً من رقمين .

زادت السعة، التي تُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 8.8% مقارنةً بشهر يونيو 2023 (10.8% بالنسبة للعمليات الدولية) .

ارتفع إجمالي الطلب للنصف الأول من العام بنسبة 13.4% مقارنةً بالنصف الأول من 2023، وبنسبة 4.3% مقارنةً بالنصف الأول من 2022، وبنسبة 0.02% مقارنةً بالنصف الأول من 2021 .

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "لقد شهد الطلب على الشحن الجوي ارتفاعاً كبيراً في يونيو، حيث تضافرت العوامل الإيجابية عبر جميع المناطق، والطرق التجارية الرئيسية لتسجل أداءً قياسياً في النصف الأول من العام. تشمل العوامل الرئيسية وراء هذا النمو القيود المفروضة على الشحن البحري، وازدهار التجارة الإلكترونية. وظل القطاع محصناً إلى حد كبير من التحديات السياسية والاقتصادية المستمرة، بما في ذلك تشديد الرقابة الجمركية في الولايات المتحدة على تسليمات التجارة الإلكترونية من الصين، ويبدو أن الشحن الجوي في وضع قوي للاستمرار في أدائه القوي خلال النصف الثاني من 2024."

وتشمل العوامل المؤثرة في البيئة التشغيلية:

• في يونيو، ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) للإنتاج الصناعي العالمي إلى (52.3) ، بينما سجل مؤشر طلبات التصدير الجديدة تراجعاً طفيفاً، حيث تراجع إلى ما دون نقطة الـ50 ليصل إلى 49.3.

• توسع التجارة العالمية عبر الحدود بنسبة 0.1% شهرياً في مايو، بينما ظل الإنتاج الصناعي ثابتاً مقارنةً بالشهر الماضي.

• كان التضخم صورة مختلطة في يونيو. فقد استقرت معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي واليابان عند 2.6% و2.8% على التوالي، بينما انخفض في الولايات المتحدة إلى 3.0%. فيما ظل معدل التضخم في الصين قريباً من الصفر (0.3%)، وهو ما يعكس ضعف الطلب المحلي بسبب البطالة العالية، وتباطؤ نمو الدخل، وأزمة في قطاع العقارات، وهو اتجاه مستمر منذ عام 2023.

الأداء الإقليمي لشهر يونيو

سجلت شركات طيران الشرق الأوسط نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.8% على أساس سنوي في يونيو. وقد شهد سوق الشرق الأوسط-أوروبا أداءً مميزاً بشكل خاص، حيث سجل نمواً بنسبة 30.2%، متفوقاً على سوق الشرق الأوسط-آسيا الذي نما بنسبة 15.1% على أساس سنوي. وارتفعت السعة في يونيو بنسبة 6.9% على أساس سنوي.

وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى نسبة نمو في الطلب على الشحن الجوي، حيث بلغت 17.0% على أساس سنوي في يونيو. وسجل خط التجارة بين إفريقيا وآسيا نمواً بنسبة 37.5% على أساس سنوي، بينما ارتفع الطلب على خطوط التجارة أوروبا-آسيا، وداخل آسيا، والشرق الأوسط وآسيا بنسبة 20.3% و21.0% و15.1% على التوالي. وقد رافق ذلك زيادة في السعة بنسبة 10.7% على أساس سنوي.

في حين سجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية أضعف نمو في الطلب على الشحن الجوي بين جميع المناطق، حيث بلغ 9.5% على أساس سنوي في يونيو. وارتفع الطلب على خط التجارة بين أمريكا الشمالية وأوروبا بنسبة 6.7%، بينما سجل خط آسيا-أمريكا الشمالية، وهو أكبر خط تجاري في العالم، نمواً بنسبة 12.8% على أساس سنوي، وهو أكبر زيادة سنوية خلال خمسة أشهر. وارتفعت السعة في يونيو بنسبة 6.0% على أساس سنوي.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 16.1% على أساس سنوي في يونيو. وزاد الشحن الجوي داخل أوروبا بنسبة 16.7% مقارنةً بشهر يونيو 2023، ليحقق نمواً سنوياً مكوناً من رقمين للشهر السادس على التوالي. كما شهدت خطوط التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا زيادة في الطلب بنسبة 30.2% و20.3% على التوالي. وزادت السعة في يونيو بنسبة 9.1% على أساس سنوي.

كما سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 13.1% على أساس سنوي في يونيو، مع زيادة في السعة بنسبة 15.5% على أساس سنوي. جدير بالذكر أن أمريكا اللاتينية سجلت ثاني أعلى زيادة في الطلب الدولي بنسبة 17.2% في يونيو، بزيادة قدرها 6.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.

وحققت شركات الطيران في إفريقيا نمواً في الطلب على الشحن الجوي بنسبة 11.8% على أساس سنوي في يونيو. وارتفع الطلب على سوق إفريقيا وآسيا بنسبة 37.5% مقارنةً بشهر يونيو 2023، وهو أقوى أداء بين جميع خطوط التجارة. وزادت السعة في يونيو بنسبة 23.8% على أساس سنوي.

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