أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فينيكس غروب (ADX:PHX)، التكتّل التقني الرائد في مجال الويب 3.0 الذي تُقدر قيمته بمليارات الدولارات والمدرج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، عن أدائه في الربع الثاني من العام، مع تسجيل زيادةٍ بنسبة 141% على أساسٍ سنويّ في صافي الأرباح، ليصل إلى 56.1 مليون دولار أمريكي، بعد أن سجّل 23.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023، وقد كان النمو مدفوعاً إلى حدٍّ كبير بالاستثمارات الاستراتيجية في الأصول الرقمية.

أبرز النقاط المالية الرئيسة:

ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 188٪ على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، ليصل إلى 919.6 مليون دولار، بعد أن كان 319.8 مليون دولار.

بلغ النمو الربعي في إجمالي الأصول 4.6%.

شهد صافي الأرباح ارتفاعاً قوياً بنسبة 141% على أساسٍ سنويّ، ليصل إلى 56.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024.

نمت أعمال التعدين الذاتي بنسبة 32٪ لتصل إلى 28.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بـ 21.6 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.

شهدت الإيرادات الإجمالية انخفاضاً بنسبة 35% على أساسٍ سنويّ في الربع الثاني من عام 2024، حيث سجّلت 51 مليون دولار، مما يعكس التحدّيات الكليّة العالمية قصيرة الأجل المتعلّقة بتنصيف البيتكوين.

بلغت أرباح السهم للربع الثاني من عام 2024 0.009$.

توضح الزيادة الإجمالية في أصول "فينيكس غروب" المركز المالي القوي للشركة واستراتيجيات إدارة الأصول الفعالة. كما أبرز نمو إجمالي الأصول لدى الشركة المدرجة في البورصة على أساس ربع سنوي زخماً تصاعديّاً ثابتاً.

ويُظهر صافي الربح على أساسٍ سنويّ قدرة الشركة على تحقيق عوائد كبيرة حتى في ظل ظروف السوق الصعبة. وبصِفَتِها محركٍ رئيسيٍّ لهذا النمو، حقّقت أعمال التعدين الذاتي 28.5 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 32٪ عن المبلغ المسجّل في الربع الأول من عام 2024، والذي بلغ 21.6 مليون دولار.

وقد بلغت الإيرادات الإجمالية المُبلغ عنها 51 مليون دولار، وهو ما يمثّل انخفاضاً بنسبة 35٪ على أساسٍ سنويّ، ويعكس تحدّياتٍ أوسع، مثل تنصيف الذي كان له تأثير كبير على الأسواق العالمية. وبالرغم من ذلك، فإن التركيز الاستراتيجي لفينيكس غروب على الاستثمار في التعدين الذاتي والأصول الرقمية يضمن أداءً عامّاً إيجابياً. فقد حقّق قطاع التعدين الذاتي زيادة بنسبة 32٪ على أساسٍ ربع سنوي و295٪ على أساسٍ سنويّ، مدعوماً بتشغيل مواقع جديدة في الولايات المتحدة وعمان.

ومع ذلك، شهدت إيرادات الاستضافة لدى فينيكس غروب انخفاضاً بنسبة 10٪ على أساسٍ ربع سنويّ، حيث اختار العملاء إيقاف الآلات بسبب اقتصاديات التعدين غير المواتية وارتفاع تكاليف الكهرباء. ومع ذلك، لا تزال الصحة المالية العامّة للشركة قوية، حيث شهد إجمالي الأصول نمواً كبيراً. وبلغت أرباح السهم للربع الثاني من عام 2024 0.009$، مما يؤكد ربحية الشركة وقيمة المساهمين.

وقد قال سيد محمد علي زاده فارد (بيجان)، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لفينيكس غروب: "أثبتت استراتيجيتنا الرامية لتنويع محفظة أعمالنا مع الحفاظ على خبرتنا وموقعنا الريادي في التعدين وإدارة الأصول الرقمية، والتي نصّت على توسيع مواقعنا التشغيلية، أنها استراتيجية مرنة وصحيّة وتتيح لنا النمو المستمر". وأضاف: "ستستمر خبراتنا ومعرفتنا في نظام الويب 3.0 والبلوكتشين في حصد إيراداتٍ إضافية وتحقيق المزيد من النمو على مدى الأشهر والسنوات المقبلة".

ومن جهته قال مناف علي، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لفينيكس غروب: "يعكس النمو الكبير في صافي أرباحنا قرارنا الاستراتيجي بالتوسّع خارج أعمالنا الأساسية ووضع فينيكس غروب في مكانٍ يسمح لنا بالاستفادة من فرص النمو والتطوير في المستقبل. وأضاف: "بينما سنواصل التركيز على أعمالنا الأساسية وتحسينها، فإن قدرتنا على الحصول على تدفقاتِ إيراداتٍ إضافيّة من النظام البيئي للويب 3.0 واقتصاديات الترميز تمنح نموّنا المستقبلي مرونةً مميّزة، والتي سنحافظ عليها بقوة ".

نبذة عن فينيكس غروب

تقود فينيكس غروب، وهي قوة تكنولوجية تُقدَّر قيمتُها بمليارات الدولارات، ومقرُّها الإمارات العربية المتحدة، طليعةَ ثورة البلوكتشين والعملات المشفرة والتكنولوجيا، وتسعى إلى دفع الابتكار إلى آفاق جديدة. في عام 2017، وضع "بيجان علي زاده فارد" و"مناف علي" الأساسَ لما تطوَّر إلى "فينيكس غروب"، وهي تكتُّلٌ يضمُّ العديدَ من الشركات المزدهرة. بعيداً عن مجال الويب 3، تقدِّمُ المجموعةُ حلولاً شاملة، وتفتخر بعمليةِ تعدينٍ بقدرة 765 ميغاواط، حيث تغذِّي النموَّ عبر الشراكات الاستراتيجية والابتكار.



وُتعدّ "فينيكس غروب" أوَّلُ تكتُّلٍ للعملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين في المنطقة يتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية. فضلاً عن أنَّها تديرُ أكبرَ مزرعةِ تعدينٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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