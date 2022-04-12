يتضمن محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية والمتوقعة أن تولد 487.9 كيلوواط في الساعة

أمانة تطوّر مجمع متكامل للسيارات في العين - صالة عرض للسيارات ومبنى لورشة الصيانة يعملان بالطاقة المتجددة

من المتوقع أن يولد نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية 800 ميغاواط بالساعة من الطاقة، أي ما يعادل 5,571 شجرة تنمو على مدى 10 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أمانة، الرائدة في التصميم والإنشاءات، عن تسليم مشروع مجمع الفطيم للسيارات في العين، الذي تبلغ مساحته 14000 قدم مربع، ويشمل المشروع تركيب نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية ليولد 800 ميغاواط بالساعة من الطاقة أي ما يعادل 5,571 شجرة تنمو على مدى 10 سنوات.

لقد ساهمت محفظة أمانة القوية والمتنوعة من الطاقات والإمكانات التي تتجاوز كل ما هو مألوف في قطاع الإنشاءات، من إنجاز هذه المهمة بسلاسة ونجاح حتى في مرحلة التشييد.

وقد بنت أمانة مجمع السيارات العصري في العين وهو يضم صالة عرض للسيارات ومبنى ورشة الصيانة اللذان يعملان بالطاقة المتجددة، من خلال محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية سعة 487.9 كيلوواط في الساعة، حوالى 800 ميغاواط بالساعة من الطاقة، وستسهم في الحد من انبعاث 334 طنًا متريًا من ثاني أكسيد الكربون خلال العام الأول من تشغيلها.

ويعد المجمع المستدام أول منشأة للسيارات الجديدة والمستعملة وللتأجير، يحتضن جميع العلامات التجارية تحت سقف واحد، فضلاً عن كونه مرفق السيارات الوحيد متعدد الطوابق في مدينة العين الذي يمكنه استيعاب ما يقارب من 70 سيارة جديدة ومستعملة في كلا الطابقين، بالإضافة على معدات البناء والخدمات اللوجستية للسيارات.

وقال جهاد بصيبص، الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة للإنشاءات: "يعتبر مجمع سيارات الفطيم في العين رمزاً لمستقبل أكثر ذكاء واستدامة في الدولة. ويبشر هذا المشروع بآفاق جديدة لاستخدامات الطاقة المتجددة، إذ يجمع بين انتاج كميات كبيرة من الطاقة المتناغمة بسلاسة مع الهندسة المعمارية. تمتاز أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بفعاليتها في إزالة الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء، المسؤولة عن أكثر من ثلث الانبعاثات الكربونية السنوية عالمياً والسبب وراء الاحتباس الحراري."

ويتماشى تطوير المجمع المستدام مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة، ضمن استراتيجية 2050 التابعة لها والهادفة إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المستخدمة في الدولة إلى 50 في المائة.

كما تعمل الدولة على تنويع مزيج الطاقة المستخدمة من خلال إضافة مصادر الطاقة الشمسية والنووية، وتخصيص النفط الخام للتصدير، وتعتزم أبوظبي تحويل نصف احتياجاتها من الطاقة إلى الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

مع تشييد ما يقارب من 500,000 متر مربع من المباني الصناعية والاسطح سنويًا، تعتبر شركة أمانة للإنشاءات والمباني الفولاذية رائدة في بناء محطات الطاقة الشمسية على الأسطح. وقد كانت من أوائل شركات الإنشاءات والمقاولات المعتمدة من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي لخدمات تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية منذ مطلع العام 2015. مما لا شك به أن ثقة هيئة كهرباء ومياه دبي بأمانة واعتماد موظفيها كخبراء الطاقة الشمسية الكهروضوئية، يجعل من أمانة الشركة الرئيسية لتصميم وتركيب وصيانة محطات الطاقة الشمسية على الأسطح.

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نبذه عن أمانة

أمانة هي الشركة الإقليمية الرائدة في تصميم وبناء المرافق الصناعية والتجارية، مع أكثر من 1500 مبنى تم تشييدها في جميع أنحاء المنطقة في ما يقرب من ثلاثة عقود. ومن مكانتها المميزة فإن أمانة تمهد الطريق إلى المستقبل في المنطقة من خلال ما توفره من مزايا ذات قيمة هندسية باستخدام منهجيات مبتكرة وأحدث الحلول الرقمية. مجموعة أمانة للإنشاءات (www.amanabuildings.com) هي أكبر مقاول عام للخدمات اللوجستية ومرافق سلسلة التبريد في الشرق الأوسط.

شركة دوبوكس المملوكة بالكامل لشركة أمانة (www.dubox.me) ، وهي أول وأكبر شركة إنشاءات خارج الموقع على مستوى المنطقة ولديها خبرة واسعة في تصميم وبناء وحدات جاهزة مكتفية ذاتيًا وقابلة للنشر السريع والنقل، من أجل تسريع الخدمات المحلية. تتجاوز إيرادات أمانة السنوية مبلغ الـ 750 مليون دولار أمريكي ويعمل لديها أكثر من 8000 موظف في ثماني دول، وهي تواصل الارتفاع بإرثها العريق لبناء المرافق الصناعية في قطاع معالجة الأغذية والخدمات اللوجستية والتصنيع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.