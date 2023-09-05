أسس آديت باليشا (21 عاماً) شركة للتجارة الإلكترونية Zepto بعد توقفه عن الدراسة في جامعة ستانفورد

أصبحت الشركة أول شركة يونيكورن في الهند لعام 2023وبلغت قيمتها 1.4 مليار دولار

أكد آديت أن الاهتمام بالتفاصيل والتركيز على تحقيق التميّز يُشكلان أبرز أسرار النجاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقق آديت باليشا الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، وهو أحد خريجي مدرسة جيمس مودرن أكاديمي في دبي، نجاحاً بارزاً في مجال ريادة الأعمال حيث أسس شركة ناشئة Zepto في الهند بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار أمريكي بعد أن توقف عن الدراسة في جامعة ستانفورد قبل عامين.

وتوفر شركة Zepto خدمة توصيل منتجات البقالة ذات الجودة العالية إلى منازل الملايين من العملاء، وقد أعلن عنها الأسبوع الماضي كأول شركة يونيكورن في الهند لعام 2023، لتصبح شركة ناشئة خاصة تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار أمريكي بعد جولة ناجحة من التمويل.

واعتبر آديت باليشا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Zepto مع صديق المدرسة كايفاليا فوهرا، أن المهارات والقيم الأساسية التي اكتسبها في مدرسة جيمس مودرن أكاديمي في دبي ساعدته على الدخول في مجال الأعمال التجارية وتحقيق النجاح في هذه السن المبكرة.

وقال آديت:" شكلّ اندفاعنا وسعينا نحو تحقيق التميّز في كل ما نقوم به والاهتمام بكافة التفاصيل الدقيقة في كل مرحلة من المراحل، ميزة أساسية ساعدتنا على تحقيق النمو وضمان توفير خدمات رائعة في الوقت المناسب. لقد تأثرت بهذه المزايا والخصائص خلال مسيرتي التعليمية في جيمس مودرن أكاديمي، كما تأثرت أيضاً بعائلتي التي وفرت لنا الأساس الجيد لكل ما نقوم به في حياتنا".

وكان آديت قد تخرج من مدرسة جيمس مودرن أكاديمي بدرجة مثالية 45 في امتحانات البكالوريا الدولية عام 2020، والتحق بجامعة ستانفورد ليتوقف عن الدراسة بعدها لتحقيق طموحاته في ريادة الأعمال وإنشاء شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية. كما أطلق عندما كان عمره 17 عاماً تطبيق GoPool لمشاركة استخدام السيارة للتنقل، حيث ساهم المشروع في صقل مهاراته في وقت مبكر وقد حصل على تمويل أولي كبير من بنك الإمارات دبي الوطني في ذلك الوقت.

وتستذكر مديرة مدرسة جيمس مودرن أكاديمي نرجيش خامباتا المشاريع الرائدة والهادفة التي شارك فيها آديت، حيث كانت تُطلق عليه لقب "التغيير الآتي من الغرب"، الذي يُجسد إصراره ومثابرته كطالب لديه أفكار مبتكرة تحتاج إلى الدعم، وقالت: "لم تكن كلمة "لا" موجودة في قاموس آديت وكان يجد دائماً طريقة للتغلب على أي مشكلة يواجهها".

وتركز مجموعة جيمس للتعليم، التي تستلهم رؤيتها واستراتيجيتها من مؤسسها صني فاركي، الذي قام ببناء أكبر صرح للتعليم الخاص في المنطقة. وتنصب جهودها وتطلعاتها على رعاية مواهب ريادة الأعمال المستقبلية في جميع مدارسها الـ44 مدرسة في الإمارات العربية المتحدة وقطر. ونذكر عدداً من المشاريع البارزة التي حققها الطلاب:

مدرسة جيمس فاوندرز: أطلقت أليزا صديقي (الصف العاشر) "أكاديمية صديقي" عام 2021، وهي منصة تعليمية رقمية أنشأها الطلاب من أجل الطلاب، وذلك استجابة لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19. وقد ساعدت الأكاديمية الطلاب الذين يحتاجون إلى التوجيه وجلسات الدروس الخصوصية المجانية، بعد إغلاق الفصول الدراسية والتوقف عن التعليم الوجاهي في جميع أنحاء العالم.

كلية جميرا: ابتكر هيو جلينرايت البالغ من العمر 13 عاماً رسوماً توضيحية لعشاق الثقافة الشعبية وموسيقى البوب، وساهم في تأمين التواصل مع الفنانين الآخرين الذين يشكلون مصدر إلهام بالنسبة له أثناء تطوير مهاراته كفنان. وبعد إنشاء قناته على يوتيوب عام 2021، أطلق هيو موقعاً إلكترونياً يُعتبر بمثابة حافظة ومتجر عبر الإنترنت يبيع المنشورات والملصقات والبرامج التعليمية.

أكاديمية جيمس دبي الأمريكية: أطلق الأخوة علي وباسل ونعمة نسر (الصف السابع والرابع والثاني) عطرهم الخاص للأطفال The Little Perfumers. وبدأت قصة الأخوة في بداية متواضعة في بلدهم لبنان حيث قاموا بتجربة طحن الزهور والماء، حتى حققوا نجاحهم في بيع منتجهم في العديد من المتاجر في دبي ولبنان وعبر الإنترنت. كما يقدم الأخوة جزءاً من عائداتهم لدعم مركز سرطان الأطفال في لبنان (CCCL).

مدرسة الألفية دبي: منذ الولادة، يعاني بولكيت شوبرا من الشلل الدماغي الذي يؤثر على مهاراته الحركية والنطق والرؤية والسمع، كما تم تشخيص إصابته بمرض في الكلى يسمى "المتلازمة الكلوية". وهو يؤمن إيماناً راسخاً بأن أصحاب الهمم يستحقون فرص عادلة في الحياة، لذا أطلق مشروع السعادة لتحقيق رؤيته منذ أن ترك المدرسة، وهو منصة للتجارة الإلكترونية توفر لأصحاب الهمم فرصاً لاستثمار مهاراتهم وتحقيق قدر أكبر من الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.

أكاديمية جيمس العالمية دبي: تم تأسيس Carbon Wallet من قبل فريق من طلاب الصف الثاني عشر بقيادة أرناف كيديا. ونجح الطلاب في الحصول على الدعم والاهتمام من علامات تجارية مثل CAFU ويتم إرشادهم من قبل مؤسسها راشد الغرير، وفريق التطوير الخاص بالشركة. ويهدف التطبيق إلى إضفاء طابع اللعب على مجالات الاستدامة، كما تتوفر النقاط والمكافآت وخيارات الاسترداد من خلال الشركاء بناءً على الأنشطة المستدامة للمشاركين.

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حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.

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