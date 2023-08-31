الإعلان عن تأسيس الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية وتعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتطوير وتنمية القطاع ومجتمعه

الرياض، المملكة العربية السعودية: شهد منتدى العالم القادم، الحدث الذي يجمع قادة وخبراء قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم، ويُنظّمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية في فندق فور سيزونز الرياض بمركز المملكة في الفترة من 30 حتى 31 أغسطس، توقيع 14 مذكرة تفاهم واتفاقية تتمحور حول القطاع والتعاون ما بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتنميته.

وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات جوانب الاتحادات، والرعايات، والقيم المقترحة، والتعليم، حيث تم توقيعها كجزء من أنشطة الحدث العالمي الذي يختتم فعاليات أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم "موسم الجيمرز: أرض الأبطال".

وتم بحضور "صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان" رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ورؤساء وممثلي اتحادات الرياضات الإلكترونية في دول الخليج العربي، توقيع اتفاقية لتأسيس الاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية، حيث سيعمل الاتحاد على دعم المواهب الخليجية ورعايتهم وتطويرهم من خلال بطولات سنوية يتم استضافتها في جميع الدول.

وإلى جانب الاتفاقية، تم توقيع مذكرات تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية واتحادات الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة، تهدف لمشاركة الخبرات، والتعاون في جوانب المناهج التعليمية، والرياضات الإلكترونية عبر استضافة البطولات وبثها.

وفي جانب القطاع الحكومي، تم توقيع مذكرة تفاهم جمعت الأولى وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بحضور الدكتور سعد الحربي وكيل الوزارة للبرامج التعليمية، لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بنشر ثقافة الرياضات الإلكترونية بين أفراد المجتمع التعليمي، وبناء المهارات الرئيسية للطلبة والكوادر البشرية المتخصصة في المجال. كما تم توقيع اتفاقية لتجارب السياح الدوليين وبرامج الولاء بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والهيئة السعودية للسياحة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين لتحسين تجربة السياح والترويج لموسم الجيمرز.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بحضور عميد الكلية الدكتور زيغر ديجريف. ومذكرتي تفاهم لبنك التنمية الاجتماعية مع Vanguard و sandsoft.

وبالنسبة إلى جانب الرعايات، تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وكنتاكي (KFC)، واتفاقية أخرى بين stc play و Geekay Esports، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين stc play و LG.

لمزيدٍ من المعلومات عن منتدى العالم القادم، يُرجى زيارة الموقع الرسمي: https://www.nextwrld.sa

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نبذة عن منتدى العالم القادم:

منتدى العالم القادم هو منتدى للألعاب والرياضات الإلكترونية يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم ويقام على مدار يومين بداية من يوم الأربعاء بتاريخ 30 أغسطس 2023 في مدينة الرياض. وستقام النسخة الثانية من المنتدى العالمي في فندق فور سيزونز الرياض، حيث سيقوم مجتمع الرياضات الإلكترونية بمناقشة آخر مستجدات القطاع الحيوي الواعد اقتصادياً، واستعراض أحدث الأفكار والاستثمارات وتطوير المواهب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود المملكة كدولة رائدة في القطاع. "منتدى العالم القادم" هو من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويختتم أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز: أرض الأبطال – أكبر حدث في الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم – الممتدة لفترة 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.

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نبذة عن "موسم الجيمرز: أرض الأبطال":

موسم الجيمرز هو أكبر تجمّع للألعاب والرياضات الإلكترونية، ووجهة لنخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية، وعشاق الألعاب من جميع أنحاء العالم والوجهة التنافسيّة الأقوى لأفضل الفرق واللاعبين للوصول إلى المجد والسيّر نحو القمة في أضخم ظاهرة رياضيّة للألعاب والرياضات الإلكترونية حول العالم. في قلب المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض، تجتمع أقوى الأندية العالميّة من مختلف أنحاء العالم على مدى ثمانية أسابيع انطلاقًا من يوليو وحتى سبتمبر؛ يتنافس فيها الأبطال من أجلِ اعتلاء القمة الأكبر لأضخم تجمّع للألعاب والرياضات الإلكترونية حوّل العالم. شاهد أفضل فرق الرياضات الإلكترونية حول العالم، تتنافس للحصول على أقوى بطولات الرياضات الإلكترونية في العالم، واستمتع بتجارب وعروض موسيقيّة مقدمة من أروع فنانيّ الموسيقى حوّل العالم، وعش مغامرة تجربة ألعابك المفضلة، لتتعرف على الألغاز الكامنة وراء إنشاء العديد من الألعاب الإلكترونية. موسم الجيمرز: عالمك الخاص ومغامرتك المختارة.

يرتكز الموسم على 4 محاور رئيسية؛ منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية، والعروض الترفيهية، والحفلات الموسيقية، و"منتدى العالم القادم" الذي يجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم. وبعد النجاح الهائل الذي حققته النسخة الأولى في العام الماضي التي شهدت حضور حوالي 1.4 مليون زائر ومشاهدة حوالي 132 مليون شخص حول العالم لمنافسات الرياضات الالكترونية الاحترافية، تأتي النسخة الثانية بشكل أكبر وأضخم وأكثر تنوعًا، إن كان من ناحية عدد بطولات الرياضات الإلكترونية أو الحفلات الموسيقية أو الفعاليات الترفيهية المتنوعّة. كما أن مجموع الجوائز سيكون الأكبر في العالم في مجال الرياضات الإلكترونية حيث ستتخطّى الجوائز حاجز 30 مليون دولار (حوالي 112 مليون ريال سعودي)، ما يُعادل تقريبًا ضعف إجمالي جوائز الموسم الماضي.

وكان الموسم الأوّل قد شهد مشاركة 113 فريقًا محترفًا عالميًا و391 لاعبًا محترفًا من 61 دولة في بطولات متعدّدة في أقوى الألعاب الإلكترونية الشهيرة عالميًا مثل Rocket league وDota 2 وFortnite وPUBG Mobile وTom Clancy’s Rainbow Six Siege والتي قدّمت جوائز للفرق الفائزة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، وسيشهد الموسم الجديد العديد من الألعاب الجديدة التي سيتم إضافتها إلى البطولات. كما ستتنوّع فعاليات الموسم لتشمل حفلات موسيقية يحييها أبرز الفنانين العرب والعالميين طيلة 8 أسابيع بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية وتثقيفية ومجتمعية تناسب جميع أفراد المجتمع ومختلف الفئات العمرية، وذلك في بوليفارد رياض سيتي. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى العالم القادم الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.