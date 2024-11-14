دبي | أعلنت شركة أمانات القابضة ش.م.ع. ("أمانات" أو "الشركة") (رمز سوق دبي المالي: AMANAT)، الشركة الاستثمارية الرائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ("الأشهر التسعة الأولى من عام 2024").

أبرز مؤشرات الأداء التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024

نمو قياسي في تسجيل الطلاب والمستفيدين: شهد قطاع التعليم تسجيلاً قياسياً في سبتمبر 2024 مع إجمالي قاعدة الطلاب والمستفيدين يصل إلى 23 ألف، بزيادة 18 ٪ على أساس سنوي . زادت معدلات الالتحاق بجامعة ميدلسكس دبي (" MDX ") بنسبة 21 ٪ على أساس سنوي، حيث شكل الطلاب الدوليون أكثر من 43 ٪ من مجموع الطلاب. ارتفعت معدلات التسجيل في شركة تنمية الإنسان (" HDC ") بنسبة 27 ٪ على أساس سنوي وشهدت نما زيادة بنسبة 13٪ على أساس سنوي.

ألف، بزيادة ٪ على أساس سنوي . زادت معدلات الالتحاق بجامعة ميدلسكس دبي (" ") بنسبة ٪ على أساس سنوي، حيث شكل الطلاب الدوليون أكثر من ٪ من مجموع الطلاب. ارتفعت معدلات التسجيل في شركة تنمية الإنسان (" ") بنسبة ٪ على أساس سنوي وشهدت نما زيادة بنسبة 13٪ على أساس سنوي. • تقديم نوعية تعليم عالمي المستوى: صنفت جامعة أبوظبي، وهي جزء من مؤسسة نما، بين أفضل 200 جامعة على مستوى العالم في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، وهو التميز الذي حصلت عليه جامعتان فقط في العالم العربي.

توسيع شبكة مراكز التعليم لذوي الإحتياجات الخاصة: افتتحت شركة تنمية الإنسان 8 مراكز جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، متبوعاً بإطلاق 6 مراكز جديدة في عام 2023 ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز الشركة إلى 35 مركز. ويشار في هذا السياق إلى وجود 8 مراكز إضافية قيد التطوير، ومن المقرر افتتاحها في عام 2025.

مراكز إضافية قيد التطوير، ومن المقرر افتتاحها في عام 2025. نمو منصة الرعاية طويلة الأجل في السعودية: من المتوقع أن تبدأ منشأة جديدة عملياتها التشغيلية في الخُبر خلال نوفمبر المقبل، مما يضيف 30 سريراً جديداً، وتنمو على مراحل لتصل إلى إجمالي طاقة استيعابية تبلغ 150 سريرًا. ومن المتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية الى 200 سرير في جدة قيد التنفيذ و من المتوقع اكتمالها في النصف الأول من عام 2025.

أبرز مؤشرات الأداء المالي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024

الإيرادات: ارتفعت بنسبة 14 % على أساس سنوي لتصل إلى 566.3 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مع العلم أن الربع الثالث عادة مايكون ربعًا أقل موسميًا نظرًا للعطلة السنوية في التقويم الأكاديمي. منصة التعليم: حققت المنصة زيادة في الإيرادات بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 268.6 مليون درهم إماراتي، وذلك بفضل ارتفاع معدلات الالتحاق في كل من جامعة ميدلسكس دبي وشركة تنمية الإنسان. منصة الرعاية الصحية: حققت المنصة زيادة في الإيرادات بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 297.6 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع نمو إيرادات منصة الرعاية طويلة الأجل بنسبة 7% لتصل إلى 273.3 مليون درهم إماراتي، مدعومةً بالنمو في المملكة العربية السعودية ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، الأمر الذي فاق بكثير الضغط قصير الأجل على الإيرادات المحققة في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد توقف العلاج المرتبط ببرنامج فيروس كورونا في يوليو 2023.

% على أساس سنوي لتصل إلى مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مع العلم أن الربع الثالث عادة مايكون ربعًا أقل موسميًا نظرًا للعطلة السنوية في التقويم الأكاديمي. الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك: انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي لتصل إلى 172.3 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 و بزيادة تصل إلى 4 % على أساس معدّل بعد إستبعاد المكاسب المحققة لمرة واحدة في العام السابق. منصة التعليم: ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 138.6 مليون درهم إماراتي بسبب النمو القوي في الإيرادات والذي تأثرت جزئياً بتكاليف ما قبل الافتتاح المرتبطة بالمراكز الجديدة لشركة تنمية الإنسان . منصة الرعاية الصحية: انخفضت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 18 % على أساس سنوي لتصل إلى 57.6 مليون درهم إماراتي، مع انخفاض أرباح منصة الرعاية طويلة الأجل بنسبة 19 % لتصل إلى 61.9 مليون درهم إماراتي متأثرة بتوقف العلاج المرتبط ببرنامج فيروس كورونا وتكاليف ما قبل الافتتاح لمرفق الرعاية طويلة الأجل الجديد في الخبر، ومن المتوقع تحقيق المزيد من النمو على مدى الفترات المستقبلية من خلال إضافة أسرّة جديدة وتكثيف العمليات في المملكة العربية السعودية و النمو في عدد المرضى الأساسيين في الامارات العربية المتحدة.

مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 و بزيادة تصل إلى % على أساس معدّل بعد إستبعاد المكاسب المحققة لمرة واحدة في العام السابق. صافي الربح قبل الضريبة والزكاة: ارتفع بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 92.3 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 و بزيادة تصل إلى 10% على أساس مُعدّل.

مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 و بزيادة تصل إلى على أساس مُعدّل. صافي الربح: انخفض بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 78.4 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، متأثراً بالمكاسب المحققة لمرة واحدة في السنة الماضية وتأثير ضريبة الشركات في دولة الإمارات. ومع استبعاد هذه البنود، سجل صافي الربح إرتفاعاً بنسبة 10٪ على أساس سنوي.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة أمانات: "حققت أمانات تقدماً ملحوظاً في تحقيق استراتيجيتها للنمو في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع تسجيل أداء قياسي في منصة التعليم، والتوسع المستمر في منصة الرعاية طويلة الأجل واحتياجات التعليم الخاص في السعودية. وتتمتع أمانات بمكانة ريادية في السوق مما يؤهلها للاستفادة من النمو القوي للطلب في المنطقة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، مستفيدةً ايضاً من الخطط التي تنتهجها مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة قدراتها بمجال خدمات التعليم والرعاية الصحية عالية الجودة في ضوء وجود طلب قوي على هذه الخدمات".

"وفي الوقت ذاته، تواصل أمانات تركيزها على تعزيز القيمة المقدمة لمساهميها، وفي هذا الإطار تعزيز محفظتها الاستثمارية للتركيز على أعمالها الأساسية ذات النمو المرتفع. وكان من دواعي سرورنا توزيع أرباح مرحلية بقيمة 75 مليون درهم إماراتي خلال شهر أكتوبر 2024 و مازلنا نمضي قدماً في استكشاف خيارات تحقيق الدخل لمنصة أمانات التعليمية. "

من جانبه قال السيد جون ايرلند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات:"حققت أمانات نتائج قوية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 14% كما إرتفعت الأرباح المعدلة قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك بنسبة 4% على أساس سنوي ، وذلك بفضل الأداء القوي لمنصتنا التعليمية والتوسع المستمر في خدمات الرعاية طويلة الأجل في المملكة العربية السعودية. وقد حقق قطاع التعليم لدينا على وجه خاص معدل التحاق قياسي مع انضمام أكثر من 3.6 ألف طالب ومستفيد خلال تلك الفترة، حيث اجتذبنا نسبة أعلى من الطلاب الدوليين إلى جامعة ميدلسكس دبي، كما استطعنا توسيع شبكة مراكز شركة تنمية الإنسان بواقع 8 مراكز مع 8 مراكز إضافية قيد التطوير، ومن المقرر افتتاحها مع نهاية عام 2025.

ونحن ملتزمون بتحقيق النمو في منصة الرعاية طويلة الأجل من خلال زيادة عدد الأسرة في السعودية، وتعزيز منصتنا التعليمية من خلال التوسع المحتمل في دول مجلس التعاون الخليجي، مع استكشاف فرص الاندماج والاستحواذ، وخاصة في قطاع التعليم من الروضة حتى الصف الثاني عشر في المملكة العربية السعودية".

نبذة عن شركة أمانات القابضة:

شركة أمانات القابضة ش.م.ع هي أكبر شركة مدرجة في المنطقة وتعمل في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، برأسمال مدفوع يبلغ 2.5 مليار درهم إماراتي. وهي مدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2014 وتتولى تأسيس والاستحواذ على الشركات العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم ودمجها بنموذج أعمالها، إلى جانب تطوير وإدارة وتشغيل تلك الشركات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتشمل منصة الرعاية الصحية التابعة لشركة أمانات المزود الرائد للرعاية اللاحقة للحالات الحادة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وشركة سكون في جدة بالمملكة العربية السعودية. وتضم المنصة أيضاً المستشفى الملكي التخصصي في مملكة البحرين.

وتتضمن منصة شركة أمانات التعليمية جامعة ميدلسكس، والتي تمثل أول حرم جامعي خارج مدينة لندن لجامعة ميدلسكس التي تعد من أشهر الجامعات العالمية؛ وشركة تطوير الانسان، المزود الرائد لخدمات التعليم والرعاية الصحية لذوي الإحتياجات الخاصة التي تغطي الخدمات التعليمية والطبية وإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية؛ وشركة نما القابضة، المزود الرائد للتعليم العالي في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.

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