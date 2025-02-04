الرياض: أعلن صندوق العمل "تمكين" عن دعمه لمشاركة 14 مؤسسة بحرينية رائدة في مجال التكنولوجيا في النسخة الرابعة من مؤتمر ليب (LEAP) التقني 2025، الذي يُقام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي يعد أحد أكبر الفعاليات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار.

وتأتي هذه المبادرة ضمن التزام "تمكين" المستمر بدعم نمو وريادة المؤسسات البحرينية، حيث ترعى "تمكين" جناح مملكة البحرين الذي تنظمه جمعية البحرين لشركات التقنية "بتك"، مما يتيح للشركات البحرينية فرصة مميزة للانخراط في المشهد التقني العالمي.

ويضم الجناح البحريني نخبة من الشركات البحرينية المتخصصة في التكنولوجيا، ومنها: شركة توازن، وتطبيق مكان، ويونيبال، ونمو للخدمات الطبية، وتطبيق لويال، وشركة بارسيل للتوصيل، وبروكود، وتطبيق سيلو، وديزاين إيز، ومنصة قطاعات، وإنفينيت كلاودز، وترافيلج سوليوشنز، وسايلنت باور للطاقة المتجددة، إلى جانب مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي.

حيث ستحصل هذه المؤسسات على فرص قيّمة لتطوير أعمالها والحصول على الاستثمارات، وذلك من خلال التواصل مع قادة المجال والخبراء والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز تنافسيتها، واستكشاف أحدث الابتكارات، وعقد شراكات إستراتيجية تدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويتماشى دعم "تمكين" لمشاركة المؤسسات البحرينيّة في هذه الفعالية الدوليّة البارزة مع الأولويات الإستراتيجية للعام 2025التي تتمحور حول تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات، ودعم النظام البيئي لتعزيز فعالية سوق العمل والقطاع الخاص.

ويهدف "ليب 2025 LEAP" إلى خلق بيئة تعاونية تعزز من نمو وتطور الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على الابتكار والتقدم التقني، حيث وتشهد نسخة هذا العام من المعرض مشاركة عمالقة التكنولوجيا مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"جوجل"، ويعتبر منصةً بارزة للتقنيين والمهتمين بالتكنولوجيا إذ يسلط الضوء على المشهد التكنولوجي العالمي المتغير، بمشاركة آلاف المتحدثين في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حول العالم، ضمن 17 مساراً للمحتوى، مما يتيح لرواد الأعمال فرصة الاستفادة من الخبرات العالمية.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هو هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

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