عجمان: حققت دائرة المالية في عجمان إنجازاً نوعياً جديداً على مستوى تعزيز كفاءة العمل المالي والرقابي في إمارة عجمان بنيلها شهادة التوافق مع المعايير الدولية لممارسة مهنة التدقيق الداخلي (QAIP) من جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE IAA)، فضلاً عن حصولها على مواصفة كود دبي للبناء الخاصة بأصحاب الهمم وكبار السن من شركة GTÜV.

يعكس هذا الإنجاز نهج الدائرة في تبني معايير التميُّز، وترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، إلى جانب تعزيز بيئة عمل تواكب المتطلبات العالمية والوطنية؛ لخدمة جميع فئات المجتمع بكفاءة وفاعلية، رافعةً رصيدها من شهادات الجودة إلى 13 مواصفة.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والتفاني والعمل الجاد من فريق الدائرة الذي يؤمن بأهمية التطوير المستمر والابتكار في تعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وقال سعادته: "نحن ملتزمون بتعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية، وضمان الامتثال لأعلى معايير الجودة والحوكمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأهداف الاستراتيجية للإمارة ومبادئ رؤية عجمان 2030 الخاصة بالرشاقة والمحورية المجتمعية والشمولية والاستدامة"، مشيراً إلى أن هذين الاعتمادين يعكسان الجهود المستمرة للدائرة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التدقيق الداخلي وتعزيز بيئة عمل دامجة ومستدامة.

وتفصيلاً، منحت جمعية المدققين الداخليين في الدولة والمعتمدة من المعهد الدولي للمدققين الداخليين تقييم "مطابق بشكل عام" للدائرة، وهي أعلى درجات الامتثال، ما يعكس التزام الدائرة بضمان الجودة والتحسين المستمر في نشاط التدقيق الداخلي، وامتثالها للمعايير العالمية وأفضل الممارسات المهنية في هذا المجال، بما يشمل تطبيق مدونة الأخلاقيات المهنية وكفاءة عمليات التدقيق الداخلي وفاعليتها. كما يؤكد هذا الاعتماد حرص الدائرة على تحقيق قيمة مضافة عبر تقييم المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد، ما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية، ويسهم في تعزيز جودة الحياة في الإمارة.

وفي إنجاز آخر يعكس حرص الدائرة على تبنّي معايير الشمولية والاستدامة في بيئة العمل، حصلت الدائرة على مواصفة كود دبي للبناء التي توثِّق نجاحها في تأهيل مبانيها ومرافقها لتتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن. ويؤكِّد هذا الإنجاز التزام الدائرة بضمان تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لخدمة جميع فئات المجتمع بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

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