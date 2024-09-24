أكد المهندس سعد السيد سعد رئيس مجلس إدارة شركة سعد محمد سعد للأثاث أن تدشين سلسلة جديدة من محلات الأثاث في مصر والوطن والتي تستهدف تصدير 50% من انتاجها خلال الفترة المقبلة لتعزيز صادراتها وتواجدها في الاسواق الخارجية، والاستفادة من انخفاض العملة المحلية، بما يتناسب مع خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية الي 145 مليار دولار بحلول 2030

قال المهندس سعد السيد سعد رئيس مجلس ادارة لوتشي للأثاث أن شركته تصدر منتجاتها لعدة دول منها السعودية و جنوب أفريقيا والكويت والإمارات وقطر والكاميرون، وتستهدف اقتحام 6 اسواق جديدة لتعزيز صادراتها.

وتابع ان قطاع صناعة الأثاث في مصر شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية بالتزامن الطفرة العمرانية والعقارية التي شهدتها مصر، والتي انعكست علي القطاع بشكل كبير من حيث استمرار عمليات التشغيل وضخ المزيد من الاستثمارات.

وفيما يخص الأسعار اكد سعد وجود انخفاض طفيف بواقع نحو 10 % في أسعار الأثاث في مصر موخرا خاصة بعد استقرار سعر الصرف وجهود الدولة لتحسين الأوضاع الإقتصادية، متوقعاً ثبات أسعار المنتجات حتى مارس من العام المقبل،

وفيما يخص الصادرات بالقطاع قال ان حجم صادرات مصر من الأثاث يصل حاليا نحو إلى 250 مليون دولار وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بجودة المنتجات المصرية لافتا الي أن الشركات المصرية قادرة على المنافسة عالمياً حيث تتجاوز جودتها بعض الدول المنافسة مثل الصين وتركيا.

وأضاف المهندس سعد السيد سعد خلال مؤتمر صحفي أن الشركة” Lucchi Furniture ” تعتزم تنفيذ خطة توسعية في السوقين المصرية والخارجية خلال العامين المقبلين. مستهدفين تدشين 14 فرعاً جديدا لها علي مدار العامين المقبلين، بواقع 8 فروع في مصر بعدة مناطق مختلفة، و6 فروع في بعض الدول العربية ومن بينها قطر والسعودية والامارات وتحديدا آبو ظبي.

وكشف أن لوتشي للأثاث تحرص علي مواكبة الأسواق العالمية في مجال صناعة الأثاث وتوفيرها لتلبية الأذواق المختلفة وتلبية تطلعات المستهلكين عبر إتاحة افضل الموديلات العصرية والتي تم الاستعانة فيها بخبرات عالمية لتطويرها.

وقال ان التكلفة الاستثمارية لتنفيذ خطة افتتاح الفروع المحلية والتوسع في الأسواق العربية تصل الي قرابة 15 مليون دولار، وسوف تستمر الخطة لنهاية 2026.

وتابع حديثه أنه سيتم خلال العام الحالي افتتاح 3 فروع لـ” Lucchi Furniture” الأول سيكون في التجمع الخامس والثاني في الشيخ زايد، الثالث في الساحل الشمالي.

وأستكملالمهندس سعد السيد سعد أن الشركة تعتمد علي التصميمات الإيطالية الممزوجة بالنكهة المصرية خاصة وأن لديها مجموعة من أمهر العمال في مجال صناعة الأثاث في مصر وأن أسم سلسلة محلات سعد محمد سعد كبير في السوق المحلي والعربي والأفريقي حيث تخطي 130 عاما وهو ما يجعلنا دائما وابدا نضع هذا التاريخ الكبير نصب اعيننا قبل اتخاذ اي قرار Lucchi Furniture هو هديتنا لعملاؤنا حيث نعتمد فيه التصميمات التي تظهر لأول مره في السوق المصري والجودة التي يسبقها التاريخ الكبير بجانب الأسعار الممتازة وخدمة ما بعد البيع.

وأضاف أن شركته حريصة علي المشاركة في كافة المعارض والفعاليات المهمة بمجال الأثاث ، لافتا الي استعدادها للمشاركة في معرض “لومارشيه 2024 ” في دورته الـ 52 المقرر إنعقادها في الفترة من 3 – 6 أكتوبر فى مركز مصر المعارض الدولية في التجمع الخامس، وستعرض خلاله أحدث منتجاتها من الأثاث المودرن.

وتمتلك الشركة مصنعاً بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 14 ألف متر مربع وتصنع منتجات الأثاث الكلاسيك والمودرن حيث يصل متوسط إنتاجها إلى 40 غرفة يومياً حسب زيادة الطلب الي الطاقات القصوي.

وأعلن عن مفاجأة كبري تتمثل في خصم يصل لأكثر من 25% لجميع عملاء معرض سيتي سكيب حيث تتولي الشركة فرش وحداتهم ومنحهم خصم 25% علي جميع منتجات لوتشي بقسيمة شراء الوحدات من سيتي سكيب وانه جاري عمل عدة اتفاقيات كبري مع عدد كبير من كبار المطورين في مصر .

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