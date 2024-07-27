دبي: أعلن البنك التجاري الدولي ("CBI" أو "البنك") عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2024.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للبنك:

ارتفاع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 14% على أساس سنوي من 78.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 إلى 89.9 مليون درهم للنصف الأول من عام 2024 .

زيادة قيمة ودائع العملاء بنسبة 24.6% من 11.4 مليار درهم حتى يونيو من عام 2023 إلى 14.2 مليار درهم، يونيو عام 2024 .

زيادة قيمة القروض والسلفيات بنسبة 1.9% من 12.3 مليار درهم حتى يونيو من عام 2023 إلى 12.5 مليار درهم، يونيو عام 2024 .

نسبة كفاية رأس المال ارتفعت لتصل إلى 15.3% حتى نهاية يونيو عام 2024 .

تميز النصف الأول من عام 2024 بأداء مالي قوي للبنك التجاري الدولي. حيث حقق البنك زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي في صافي الأرباح قبل الضريبة، بحيث ارتفع من 78.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023 إلى 89.9 مليون درهم للنصف الأول من عام 2024 على خلفية التركيز على مجموعة من المبادرات الإستراتيجية، منها الخدمات المصرفية الرقمية، الالتزام بنهج يركز على العملاء، والإدارة الحكيمة للمخاطر.

وشهدت قيمة ودائع العملاء زيادة كبيرة بنسبة 24.6% على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 11.4 مليار درهم إلى 14.2 مليار درهم خلال نفس الفترة، مما يعكس جهود البنك التجاري الدولي الناجحة في توسيع قاعدة عملائه والترويج لمنتجات الودائع. علاوة على ذلك، ارتفعت قيمة القروض والسلفيات التي قدمها البنك ارتفاعاً مطرداً بنسبة 1.9% من 12.3 مليار درهم إلى 12.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024 على خلفية استراتيجية برامج الإقراض المستهدفة والناجحة بالإضافة إلى عروض القروض التنافسية.

وتعليقاً على أداء البنك خلال النصف الأول من عام 2024، قال السيد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: "يسعدني أن أبلغكم أن البنك التجاري الدولي قد اختتم النصف الأول من العام بأداء قوي، وهو ما جعلنا نواصل تنفيذ استراتيجياتنا وتلبية الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملاء البنك المتنامية بنجاح. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نهدف إلى تعزيز تجربة عملاء البنك التجاري الدولي من خلال تطوير منتجاتنا، وتقديم خدمات جديدة، وتبسيط العمليات، والاستفادة من التكنولوجيا لتقديم تجربة مصرفية سلسة ومريحة. وفي نهاية المطاف، تتماشى استراتيجيتنا تماماً مع التزامنا بدعم الازدهار الاقتصادي المستمر لدولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن على ثقة بأننا سنواصل العمل على نفس النهج في النصف الثاني من هذا العام، وسنواصل تقديم وإطلاق قيمة مستدامة لعملائنا ومستثمرينا والمجتمعات التي نخدمها".

نبذة عن البنك التجاري الدولي:

يعتبر البنك التجاري الدولي، الذي تأسس في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة ويقع مقره الرئيسي في دبي، أحد أبرز المصارف المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى نافذته المتنامية للخدمات المصرفية الإسلامية.

وهو مدرج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة “BBB+” مع "نظرة مستقبلية مستقرة" من وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني. ويخضع البنك لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

ويوفر البنك لعملائه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد إلى جانب الخدمات المصرفية الإسلامية، بدءاً من القروض والخدمات التجارية مروراً بإدارة النقد وحلول الخزينة وصولاً إلى الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان والتمويل العقاري.

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