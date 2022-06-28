دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت تريدلنغ، السوق الإلكترونية الرائدة التي تركّز على تعزيز التداول التجاري بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن عدد المنتجات الفريدة التي توفرها المنصة حالياً تجاوز المليون منتج. وبذلك تقدم المنصة أضخم تشكيلة من المنتجات ضمن منصة تجارية بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعيد رسم ملامح التجارة بين الشركات في المنطقة.

ويساهم هذا الإنجاز في تزويد الشركات بمجموعةٍ متنوعة من الخيارات مع فرص كبيرة للادخار وتحقيق هوامش أرباح عالية تعزز نمو أعمالهم. وتتيح تريدلنغ للشركات الصغيرة والمتوسطة فرص تنمية أعمالها وتوسيعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون الحاجة إلى تكاليف تشغيلية، من خلال شراكتها معهم ومساعدتها على توفير احتياجاتهم من الخدمات اللوجستية ومساحات التخزين، بالإضافة إلى خيارات الدفع السهلة والشروط الائتمانية الجاذبة والمساعدة التشغيلية.

وتعرض تريدلنغ منتجاتها ضمن 14 فئة بما فيها الإلكترونيات الاستهلاكية، ولوازم المكتب والقرطاسية، والأزياء والإكسسوارات، والأدوات المنزلية ومعدات البستنة والمفروشات، ومستحضرات الجمال والعطور، والإنشاءات والعقارات، والصحة والعناية الشخصية، وألعاب الأطفال، والرياضة واللياقة، والسيارات، والمأكولات والمشروبات، ومستلزمات الطفل، ورعاية الحيوانات، والآلات والمعدات. وتسجل كل من فئة الإلكترونيات الاستهلاكية والمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات الأخرى، أعلى معدلات المبيعات، مما أتاح وصول عدد المنتجات على المنصة إلى مليون منتج فريد من نوعه.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلنغ: "يسرنا أن نحظى بثقة العديد من جهات البيع والتصنيع التي تدعم أهدافنا، مما ساهم في وصول عدد المنتجات الفريدة على منصتنا إلى أكثر من مليون منتج خلال سنتين من إطلاقها. ونواصل العمل لجعل منصتنا في طليعة منصات التداول التجاري بين الشركات في المنطقة، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونبذل قصارى جهدنا لتنمية أعمالنا وتطويرها انطلاقاً من إدراكنا لأهمية دور التجارة الإلكترونية في صياغة مستقبل القطاع.

وتسعى تريدلنغ لتصبح السوق الإلكترونية الأبرز في مجال التداول التجاري بين الشركات، من خلال التركيز على زيادة محفظتها من المنتجات المعروضة، حيث تهدف المنصة إلى الوصول إلى مليوني منتج بحلول الربع الأول من عام 2023.

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لمحة عن منصة تريدلنغ:

تعمل تريدلنغ على بناء منظومة قوية للتجارة بين الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال سوقها الإلكتروني وبعض المنصات الأخرى مثل إي دكان وتريدلنغ برو وتريدلنغ كوموديتيز لتصل إلى مختلف فئات العملاء. ويتولى قيادة المنصة فريق عمل متمرس في مجال إنشاء الشركات الناشئة، وتحظى بدعم مالي قوي من سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا). وتلتزم تريدلنغ برسالتها الرامية لتصبح أداة البحث والتوريد الرئيسية بالنسبة للمشترين في المنطقة.

وتسعى تريدلنغ لضمان إجراء عمليات تجارية سلسة وآمنة، وتقديم الخدمات اللوجستية والحلول المالية، وتتيح المنصة للموردين في جميع أنحاء العالم إمكانية التواصل مع المشترين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستفيد من التقنيات المتطورة لتحسين سلسلة التوريد وتوفير القيمة الاقتصادية والحد من المخاطر. وبفضل قدرتها على تمكين المشترين من العثور على المنتجات والمواد المناسبة، إلى جانب التواصل مع الموردين الجدد والمشترين في منطقة الشرق الأوسط؛ تساعد تريدلنغ على إنجاز عمليات التفاوض حول الأسعار وتقديم خدمات متكاملة لتعزيز التبادل التجاري بين الشركات.

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