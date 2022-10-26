بمشاركة 15 شركة، قام كل من أرامكو السعودية وشركة العليان المالية ومعادن بشراء أكبر عدد من وحدات الائتمان الكربوني في المزاد

قدم المزاد شهادات ائتمان كربون عالية الجودة، تتماشى مع معايير "كورسيا" المسجلة في برنامج "فيرا"

تسهم مخرجات المزاد في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة لدعم جهود المملكة في تعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم خلال حفل نتائج المشاركين في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار خلال دورته السادسة بالعاصمة الرياض، عن نجاح تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي أقيم في اليوم الأول من المؤتمر في مدينة الرياض.

وشهد المزاد مشاركة 15 كيان وطني وإقليمي رائد في المنطقة، وقام الأستاذ يزيد الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة بتقديم شهادات للمشاركين في المزاد. وقام كل من أرامكو السعودية وشركة العليان المالية، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) بشراء أكبر عدد من وحدات الائتمان الكربوني في المزاد. وشملت قائمة المشاركين الآخرين ما يلي:

البنك الأهلي السعودي

الخطوط السعودية

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

إينووا التابعة لنيوم

بنك الخليج الدولي

شركة اسمنت ينبع

شركة أكوا باور

شركة رياضة المحركات السعودية

شركة مجموعة الزامل القابضة

عبداللطيف جميل

الشركة السعودية للجولف

وتتوافق شهادات الائتمان الكربوني المقدمة خلال المزاد مع معايير "كورسيا" المسجلة في برنامج "فيرا" التي تساهم في تمكين الشركات من المساهمة في الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة. ولمبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني دور هام في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الصفري في المملكة بحلول عام 2060.

ويقوم صندوق الاستثمارات العامة بدور أساسي في دعم جهود المملكة في مواجهة تحديات تغيّر المناخ باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا المجال، من بينها إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليار دولار أمريكي، وبرنامج الطاقة المتجددة لصندوق الاستثمارات العامة والذي يتضمن تطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030 بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة.

#بياناتشركات

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نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة –حفظه الله-، فمنذ عام 2015م تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق 58 شركة منذ عام 2017م، إلى جانب استحداث أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر حتى نهاية عام 2021م.

ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعًا استراتيجيًا على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويًا في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.

ملاحظات للمحرّرين:

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