القاهرة، أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1,4 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي رقمية بالسوق المصري. ويعد هذا الإصدار هو الثاني ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3.0 مليار جنيه، وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي كابيتال.

وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 63.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

63.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS). تبلغ قيمة الشريحة (B) 353.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (A) من (MERIS).

353.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني من (MERIS). تبلغ قيمة الشريحة (C) 509.6 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني ( A- ) من (MERIS).

509.6 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني من (MERIS). تبلغ قيمة الشريحة (D) 488.3 مليون جنيه ومدتها 81 شهر، وتصنيفها الائتماني ( A- ) من (MERIS).

ومن جانبه أعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية عن فخره بمواصلة البناء على نجاح الإصدارات السابقة التي حققت عائدات كبيرة منذ إطلاقها في عام 2022. وأشار أبو جندية إلى أن الدعم الذي تقدمه إي اف چي هيرميس سوف يساهم في تعزيز قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو الواعدة لتوفير خدمات استثنائية للعملاء، مؤكدًا على التزامها بمواصلة الابتكار ومواكبة أحدث تطورات السوق بما يضمن الحفاظ على مكانتها في طليعة مؤسسات التمويل العقاري، وتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور بكفاءة مع اقتناص الفرص الواعدة.

وقال شريف تاوضروس، العضو المنتدب لشركة كابيتال للتوريق، "نحن متحمسون لتعزيز تعاوننا طويل الأمد مع إي اف چي هيرميس من خلال هذا الإصدار. وتمثل شركة كابيتال للتوريق باعتبارها ضامن محفظة أوراق القبض علامة بارزة في شراكتنا. نحن ملتزمون بقيادة الابتكار وتقديم حلول مالية لا مثيل لها تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ولا تستعرض هذه الصفقة خبرتنا الجماعية فحسب، بل تعزز أيضًا التزامنا باغتنام فرص النمو الجديدة في السوق."

وتعليقًا على هذا الإصدار، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس أن قسم أسواق الدين نجح على مدار سنوات في إتمام العديد من الصفقات الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مكانته الرائدة في مختلف القطاعات، وتعزيز نمو القطاع عبر تقديم حلول ابتكارية للشركات تتيح لهم إمكانية الاستفادة من باقة متنوعة من الأدوات اللازمة لزيادة رأس المال وتنمية عملياته التشغيلية. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار يأتي في إطار تطلعات المستثمرين لمواصلة البناء على النجاح الذي حققته الإصدارات السابقة وكذلك نجاح نموذج أعمال شركة بداية الابتكاري ورؤيتها لتطوير قطاع التمويل العقاري. وأشارت حمدي إلى أن توطيد أواصر التعاون مع شركة بداية من خلال المشروع المشترك بين إي اف چي فاينانس، ومجموعة طلعت مصطفى وچي بي كابيتال يتماشى مع استراتيجية الشركة لتطوير نموذج أعمالها عبر تنويع باقة المنتجات والخدمات وتعزيز التضافر والتكامل بين مختلف الشركات التابعة للمجموعة مع مواصلة شراكتنا من خلال التعاون مع چي بي كابيتال في هذه الصفقة كضامن محفظة أوراق القبض.

وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام خدماتها الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي. بالإضافة إلى ذلك نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، والتي تمثل الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار كما قامت الشركة أيضاً بدور ضامن التغطية. وقام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك البركة مصر بدور ضامن التغطية. كما قام بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ (ADCB). كما شاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشارك بنك الشركة العربية المصرفية الدولية (SAIB) في عملية الاكتتاب. علاوة على ذلك، قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني. كما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.

عن إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 8 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة فاتورة، المنصة المتكاملة لتسهيل المعاملات الإلكترونية بين الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

عن شركة بداية للتمويل العقاري:

تعد بداية أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي بالسوق المصري تقدم حلولها التمويلية عبر الوسائل الرقمية. وتنفرد الشركة بتقديم برامج تمويلية ميسرة للعملاء الراغبين في اقتناء وحدات سكنية أو تجارية في مصر أو الحصول على تمويل بضمان ممتلكاتهم من الأصول الشخصية أو التجارية. كما تتميز الشركة بتصميم برامج تمويلية متنوعة تلائم مختلف احتياجات العملاء بأسرع دورة موافقات في السوق، فضلاً عن توفيرها عبر منصة رقمية ابتكارية سهلة الاستخدام، مما يجعل بداية الشريك المفضل لقاعدة واسعة ومتزايدة من العملاء. تأسست بداية عام 2019، وهي مشروع مشترك بين إي اف چي فاينانس وجي بي كابيتال، ومجموعة طلعت مصطفى.

للمزيد من المعلومات حول بداية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: https://www.bedayamortgage.com

ملاحظة حول البيانات الطليعة

في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف چي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

عن چي بي كابيتال:

تأسست شركة چي بي كابيتال للاستثمارات المالية عام 2011 بغرض تقديم كافة الاستشارات المالية للشركات بمختلف أنواعها والاستثمار في الشركات العاملة في الأنشطة التابعة لها في القطاع المالي الغير مصرفي و ترويج و تغطية الاكتتاب و يندرج تحت مظلتها مجموعة متكاملة من الشركات المالية الغير المصرفية مما يعطى تناغم وتكامل وتعاون بين أنشطة المجموعة المالية ويعطيها ميزة تنافسية قوية في السوق المصري و تشمل جميع المجالات المالية كالتأجير التمويلي والتخصيم – تقسيط السيارات والتمويل الاستهلاكي – التأجير التمويلي التشغيلي – تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة – التمويل العقاري – التمويل متناهي الصغر – التوريق – التامين على الحياة و الصكوك.

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